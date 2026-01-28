España Deportes

Así fue el gol olímpico que el árbitro anuló a Julián Álvarez y el motivo por el que no era válido

El club rojiblanco no fue capaz de imponerse al equipo noruego, y perdieron por 1-2

Guardar
El jugador del Atlético de
El jugador del Atlético de Madrid, Julián Álvarez (REUTERS/Susana Vera)

El Atlético de Madrid vivió un momento polémico durante la última jornada de la fase de liga de la Champions League, en el partido frente al Bodo/Glimt disputado en el estadio Metropolitano. La acción, ocurrida en los primeros compases del encuentro, provocó una reacción de sorpresa y descontento tanto en el banquillo como en la afición local, tras la anulación de un gol que, a primera vista, parecía ajustarse a la normativa.

El episodio se produjo en el minuto 19, cuando el conjunto dirigido por Diego Simeone disponía de un tiro de esquina. Julián Álvarez, delantero del Atlético, se colocó en la esquina para ejecutar el saque, mientras los futbolistas del Bodo/Glimt y su portero no prestaban atención a la jugada, enzarzados en una discusión interna que los mantenía distraídos y fuera de posición. Aprovechando la situación de desconcierto rival, el jugador argentino ejecutó el córner rápidamente y envió el balón directamente a la portería. El esférico terminó en el fondo de la red y la celebración se desató en las gradas del Metropolitano, convencidos de que el tanto era completamente válido y que el equipo se adelantaba en un partido determinante para el futuro en la competición europea.

Sin embargo, la alegría fue efímera. El árbitro principal, el italiano Maurizio Mariani, determinó que el gol no debía subir al marcador. Esta decisión causó un notable enfado entre los jugadores del Atlético y los seguidores rojiblancos, que reclamaron la validez del tanto argumentando que, según el reglamento, no es necesario esperar ninguna señal o permiso del colegiado para sacar un córner, salvo en situaciones excepcionales.

Los jugadores del Atlético de
Los jugadores del Atlético de Madrid protestan una jugada al colegiado durante el partido ante el Bodo/Glimt (EFE / Kiko Huesca)

Qué dice la normativa sobre el gol de Julián Álvarez

La normativa establece que los saques de esquina pueden ejecutarse de manera inmediata, sin requerir autorización expresa del árbitro, a menos que se esté produciendo una sustitución, se haya mostrado una tarjeta amarilla o roja, se atienda a un jugador lesionado, el colegiado esté dando instrucciones a algún futbolista o haya advertido previamente que el saque solo puede hacerse tras su señal. En este caso, según lo observado en el desarrollo del juego, ninguna de estas circunstancias era evidente en el momento en que Julián Álvarez ejecutó el tiro de esquina.

La decisión de Mariani de anular el tanto se interpretó como una aplicación estricta o, al menos, poco clara de alguna de las excepciones reglamentarias. Se barajó la posibilidad de que el árbitro estuviera hablando con algún jugador para dar alguna indicación o que hubiera señalado previamente que el saque solo debía realizarse a su orden, aunque esto último no quedó reflejado en la transmisión ni fue comunicado a los protagonistas del encuentro.

En medio de los rumores de una posible salida del volante, el Cholo se refirió a su lugar en el equipo

El resto del partido estuvo marcado por ese episodio, ya que el Atlético de Madrid siguió buscando el gol y tratando de dejar atrás la frustración generada por la decisión arbitral. Sin embargo, los rojiblancos no fueron capaces de prolongar su racha de trece victorias consecutivas como local y sufrió una derrota por 1-2 ante el Bodo/Glimt en el estadio Metropolitano.

Este tropiezo supone un golpe para el conjunto dirigido por Diego Simeone, que se ve forzado a disputar la ronda intermedia de dieciseisavos de final en la Champions League. El adversario del Atlético en esa eliminatoria todavía no está definido y saldrá entre dos posibles candidatos: el Brujas de Bélgica o el Galatasaray de Turquía. La caída frente al conjunto noruego pone fin a una racha positiva de resultados en casa y deja al equipo colchonero ante la obligación de superar un cruce adicional si quiere avanzar a la siguiente fase del torneo europeo. Ahora, los rojiblancos deberán esperar el sorteo para conocer a su próximo rival y preparar el enfrentamiento que definirá su futuro continental.

Temas Relacionados

Julián ÁlvarezAtlético de MadridUefa Champions LeagueChampions LeagueFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

El Atlético de Madrid confirma su falta de pegada y se queda fuera del top-8 tras caer ante el Bodø/Glimt

El equipo rojiblanco desperdició numerosas ocasiones y deberá disputar la ronda intermedia de dieciseisavos ante Brujas o Galatasaray

El Atlético de Madrid confirma

Así te hemos contado la victoria del Benfica sobre el Real Madrid en Champions

Sigue el minuto a minuto del partido entre el equipo portugués y el club blanco

Así te hemos contado la

Al Real Madrid se le atraganta el ímpetu del Benfica en Champions y se queda fuera del top 8 tras caer derrotado

El gol Pavlidis, los dos tantos de Schjelderup y otro de Trubin certificaron la victoria del club portugués por 4-2

Al Real Madrid se le

LaLiga ofrece 50 euros a quienes denuncien a los bares o locales que emitan el fútbol ilegalmente

El organismo liderado por Javier Tebas ha decidido ir un paso más allá en la lucha contra la piratería

LaLiga ofrece 50 euros a

A qué hora y dónde ver la última jornada de la liguilla de Champions: Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid buscan estar en el top 8

Este miércoles se llevará a cabo la última jornada de la liguilla europea, donde se decidirá quiénes son eliminados, los que jugarán los playoffs y quiénes pasan a la siguiente ronda entre los ocho mejores

A qué hora y dónde
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La sanidad vasca revacunará solo

La sanidad vasca revacunará solo a 103 de las 253 personas vacunadas con dosis caducadas, las que fueron inoculadas en diciembre y enero

Ayuso califica de “plataforma de frustrados de la izquierda” a los familiares de las víctimas de las residencias de mayores

El PSOE rediseña su respuesta interna frente a los casos de acoso sexual y anuncia cursos obligatorios en igualdad y prevención

Marco Rubio pone a España como ejemplo de la transición que se tiene que hacer en Venezuela

El presidente del Senado avisa a Pedro Sánchez de que si no asiste al Pleno sobre el accidente de Adamuz podría enfrentarse a “consecuencias jurídicas”

ECONOMÍA

Comprobar Super ONCE Sorteo 5:

Comprobar Super ONCE Sorteo 5: números ganadores de hoy miércoles 28 de enero de 2026

El ‘super jueves’ del campo español: dónde serán las movilizaciones agrarias para protestar contra el Mercosur y las reducciones de la PAC

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

La UE elimina la obligatoriedad de etiquetar los productos del Sáhara Occidental en favor de Marruecos: “Un golpe al campo español”

El Gobierno propone incentivos fiscales para las empresas que contraten con sueldos superiores al SMI

DEPORTES

El Barcelona remonta ante el

El Barcelona remonta ante el Copenhague y asegura la quinta plaza para evitar la repesca en la Champions

El Atlético de Madrid confirma su falta de pegada y se queda fuera del top-8 tras caer ante el Bodø/Glimt

Así te hemos contado la victoria del Benfica sobre el Real Madrid en Champions

Al Real Madrid se le atraganta el ímpetu del Benfica en Champions y se queda fuera del top 8 tras caer derrotado

LaLiga ofrece 50 euros a quienes denuncien a los bares o locales que emitan el fútbol ilegalmente