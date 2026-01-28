El Barcelona remonta ante el Copenhague y asegura la quinta plaza para evitar la repesca en la Champions

El conjunto azulgrana se mete en el top-8 (Europa Press)

El Barcelona ha conseguido darle la vuelta al marcador frente al Copenhague y ha cerrado la primera liguilla de la Champions en quinta posición, lo que le permite librarse de la repesca. El conjunto dirigido por Hansi Flick ha superado el tanto inicial del combinado danés y ha terminado imponiéndose por cuatro goles a uno en un encuentro celebrado en el nuevo Camp Nou, en el que ha ido de menos a más.

El choque se ha presentado cuesta arriba para el Barça prácticamente desde el pitido inicial. El equipo azulgrana ha saltado al campo con una alineación poco habitual en la que Dani Olmo ha ocupado el doble pivote junto a Eric Garcia y Fermín ha asumido el rol de mediapunta.

Apenas transcurridos cuatro minutos, los peores presagios del técnico alemán se han hecho realidad: tras una indecisión en la salida de balón, Elyounoussi ha habilitado a Dadason, que no ha desaprovechado la ocasión para batir a Joan Garcia y poner en ventaja al Copenhague. Desde ese momento, los nervios y las condiciones meteorológicas, marcadas por un fuerte viento, han impedido que el Barcelona lograra anotar durante la primera parte, a pesar de varias oportunidades claras entre el minuto 10 y el 15.

Lewandowski ha fallado un mano a mano poco habitual en él, mientras que Eric Garcia ha desaprovechado otra buena ocasión y el guardameta Kotarski ha logrado evitar el empate tras verse envuelto en una acción desafortunada a la salida de un córner. El Barça ha generado peligro a través de las incursiones de Lamine Yamal, convertido en principal referente ofensivo, pero ha sido incapaz de concretar sus ocasiones.

Eric Garcia y el propio Lamine han sido los futbolistas más activos durante un primer acto en el que el central ha estrellado un disparo en el larguero en el minuto 34 y el joven atacante no ha podido resolver una opción franca dentro del área. A pesar de que los resultados de los rivales directos favorecían a los azulgranas, las sensaciones hasta el descanso han sido de imprecisión y dudas.

La reacción tras el descanso

El inicio de la segunda parte ha supuesto un giro radical. Eric Garcia, que ha tenido que quedarse en el vestuario tras recibir un balonazo en la cara y experimentar mareos, ha sido sustituido por Marc Bernal, quien ha destacado por su actuación. No obstante, la transformación del Barcelona ha llegado con el cambio de rol de Dani Olmo, que se ha convertido en el director del juego azulgrana. La nueva disposición ha surtido efecto de inmediato: en el minuto 48, un pase en profundidad de Olmo ha caído en los pies de Lamine Yamal, que ha asistido a Lewandowski para que el delantero polaco firmara la igualada.

Los jugadores del Barcelona celebrando un gol (REUTERS/Albert Gea)

El empuje del Barcelona no ha cesado tras el empate. Dani Olmo ha nutrido de balones a Fermín, quien ha estado cerca de poner el segundo al rematar al lateral de la red. El dominio se ha consolidado y la sensación de que la victoria estaba al alcance era evidente. El segundo tanto, que ha supuesto la remontada, ha llegado en el minuto 60. Lamine Yamal ha ejecutado un disparo con rosca que, tras desviarse en Achouri, ha acabado dentro de la portería danesa.

Posteriormente, en el minuto 69, Raphinha ha convertido un penalti cometido sobre Lewandowski, elevando el marcador a tres a uno y asegurando virtualmente el pase a la siguiente ronda. El Barcelona ha seguido buscando el gol y, aunque Cubarsí ha estado a punto de aumentar la renta tras estrellar un remate en el palo en el minuto 77, el cuarto gol de la noche ha llegado en el 85 con un lanzamiento de falta ejecutado por Marcus Rashford.

Cumplido el objetivo de evitar la repesca

El desarrollo del partido y el resultado definitivo han confirmado la mejoría del Barcelona en la segunda mitad. Finalmente, el equipo ha cumplido su propósito principal: clasificarse en quinta posición para esquivar una eliminatoria de repesca.

El extremo español convirtió el 3-0 definitivo por La Liga

La actuación europea, marcada por la irregularidad durante buena parte de la liguilla, ha tenido su punto de inflexión en este encuentro celebrado en el nuevo Camp Nou, donde la afición ha vivido una de las primeras noches de celebración de la temporada.