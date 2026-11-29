El Círculo de Confianza se hizo más grande. #LaNuevaFocker se estrena en cines en Noviembre.

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Hubo un tiempo en el que, como con las comedias románticas, lo normal era acercarse al cine más cercano y encontrar una hilera de comedias familiares en su cartelera. Ponte en mi lugar, La joya de la familia, Doce en casa, Míos, tuyos y nuestros... películas que a las que se podía llevar a los más pequeños aunque no fueran de animación, y con las que los adultos se podían reír en determinados momentos de doble sentido. Puede que Los padres de ella (Jay Roach, 2000) no fuese la primera ni la más brillante, pero sin duda fue la que afianzó esta idea de película que marcaría el tempo de la década, además de ser la bienvenida oficial de Robert De Niro hacia una nueva etapa actoral, cuestionada por muchos pero en la que sigue demostrando vigor tantos años después.

Los padres de ella, que en realidad era un remake de una desconocida película estrenada una década antes, era como decimos el paradigma de una época que hace tiempo que pasó. Su cuarta entrega, Ahora los suegros son ellos, llega en un momento en el que estas comedias familiares, lejos de ser la norma, son la excepción en una cartelera poblada por superhéroes, biopics de cantantes y otros tantos microsubgéneros que también acabarán teniendo su caducidad. Eso no la hace mejor ni peor automáticamente, sino una rara avis que puede producir una extraña sensación de alivio y cercanía para los espectadores que se criaron con las dos primeras entregas, y de agradable sorpresa para los que no estaban tan familiarizados con la curiosa familia Byrnes-Follen.

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Ahora los suegos son ellos remite precisamente a aquella primera entrega, con Ben Stiller ocupando el papel que en su día tuviese Robert De Niro como suegro desconfiado de la nueva pareja de su hijo (Skyler Gisondo). En este caso, una Ariana Grande que lejos del mundo de Oz da vida a una convincente exagente del FBI experta en negociación y resolución de conflictos, lo que aquí da lugar a más de una situación surrealista en sus constantes choques con Gaylord ‘Greg’ Follen, un príncipe destronado incapaz de darse cuenta de que se ha convertido en aquello que juró destruir: un padre aburrido y opresivo, un helicóptero que llaman hoy día.

Imagen de 'Ahora los suegros son ellos'

Sin Dustin Hoffman o Barbra Streisand pero con un De Niro en forma

“Quería volver a la sencillez de la Los padres de ella original. Dustin (Hoffman) y Barbra (Streisand) son tan emblemáticos que no quería que volvieran con un papel más secundario si no podía hacer justicia a sus personajes, sobre todo porque ya tenía a todos estos personajes nuevos”, contaba Jon Hamburg, guionista de la película original y de esta nueva, que también dirige, en alusión a los padres de Greg Follen, ausentes aquí en favor de depositar toda la comedia sobre los hombros de De Niro, quien metafórica y literalmente exhibe músculo como nadie en las secuencias más físicas de la película.

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La ausencia de los veteranos no es tan notable sino que es compensada por la irrupción de Ariana Grande, quien ya había trabajado con Stiller en Zoolander 2 y recupera aquí su vis más cómica prácticamente inédita desde su época en Nickelodeon con Victorious y posteriormente Sam y Cat. Hamburg le escribe un personaje inquietante al que vamos descubriendo poco a poco y que la actriz ejecuta a la perfección manteniéndole el tipo a dos monstruos de la comedia que ya nada tienen que demostrar, tres si sumamos las apariciones puntuales de Owen Wilson.

Imagen de 'Ahora los suegros son ellos'

El reinicio y una nueva esperanza

La secuencia con All of me de John Legend y algún que otro gag recurrente dan prueba de que si los viejos rockeros nunca mueren, comediantes como Stiller y De Niro pueden seguir haciendo reír años después de que el universo que los alumbró haya pasado a mejor vida. Ahora los suegros son ellos recupera el espíritu de la original actualizando sus chistes a los nuevos tiempos con éxito aunque quizá sin la maldad e incorrección que podía exhibir aquella -aquí la famosa escena de bomba en el aeropuerto es tan solo un guiño cómplice-, pero con una química entre sus tres protagonistas que puede con todo.

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Como reconoce el propio Hamburg, que una comedia siga funcionando así no se debe principalmente al guion, a los actores o algún aspecto de la trama, sino a esa verdad universal que es que en algún momento alguien tiene que introducir a una nueva persona en la familia. En esa simplicidad de lo cotidiano que tanto parece agradar en los últimos meses está la clave de todo, y aunque puede que Ahora los suegros son ellos sea un oasis en un desierto, mientras sigan existiendo los Ben Stiller o Robert De Niro merecerá la pena defender ese oasis.