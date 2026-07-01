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La película más infravalorada de Robert De Niro que él mismo considera “una joya escondida”: “No se quién la vio, pero yo me lo pasé muy bien haciéndola”

El intérprete reivindica el remake de ‘Stanno tutti bene’, una de las cintas menos conocidas de su filmografía

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Robert De Niro
(AP Photo/Michael Sohn)

Con más de seis décadas de carrera, dos premios Óscar y algunos de los personajes más icónicos de la historia del cine, Robert De Niro (Nueva York, 1943) ha participado en títulos tan relevantes como Taxi Driver (1976), El padrino: Parte II (1977), Toro salvaje (1980) o Goodfellas (1990).

Sin embargo, entre su filmografía, que rebosa el centenar, hay algunas no tan conocidas también valen mucho la pena. Desde Muerte de un jugador (1973) a La vida de Flynn (2012), el actor de 82 años también tiene su favorita, y esa es Todos están bien (Everybody’s Fine, en inglés, 2009).

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Durante una entrevista con el medio City AM celebrada el pasado noviembre, el periodista Jon Robinson le preguntó al intérprete por aquella obra que definía como una “joya escondida”. “Una de las que disfruté haciendo fue con un director británico llamado Kirk Jones, Everybody’s Fine”, explicó el intérprete. “No sé quién vio la película, pero yo me lo pasé muy bien con Kirk haciéndola. Más que pasarlo bien, fue una película especial para mí”, confesó.

Un remake italiano de corte navideño

Estrenada en 2009, Todos están bien es un remake de Stanno tutti bene —título que De Niro recordó como Tutto stato bene durante la entrevista—, la película dirigida por Giuseppe Tornatore. En esta nueva versión, el actor interpreta a Frank Goode, un viudo recién jubilado que, tras comprobar que ninguno de sus cuatro hijos puede visitarle, decide emprender un viaje por Estados Unidos para reencontrarse con cada uno de ellos. Junto a De Niro, el reparto reúne a nombres tan reconocidos como Drew Barrymore, Kate Beckinsale, Sam Rockwell y Melissa Leo.

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La realidad es que la crítica destrozó la película. En Rotten Tomatoes, la cinta tiene apenas un 47% de aprobación por parte de 141 profesionales. El consenso de la plataforma tacha el largometraje de “una tragicomedia navideña estereotípica” si bien “la interpretación serena y carismática de Robert De Niro casi salva la película”. De la misma manera, el público tiene una opinión muy similar. Con un 53% de votos a favor, la puntuación dista mucho de la media que obtienen las películas de De Niro: “Un bodrio incómodo y estrepitoso. Si te gustan las películas deprimentes, esta debería estar en tu lista. Lo único bueno fue que el nieto estuvo genial”, dijo el usuario @Bluehill.

La dieta es un pilar central para alimentar la exigente rutina de ejercicio de Robert De Niro. Su alimentación se basa alimentos que no sean complejos, como carbohidratos, o arroz integral, que sean saludables.

Ese escaso entusiasmo también se reflejó en la taquilla. La película recaudó alrededor de 16 millones de dólares en Estados Unidos y algo más de 36 millones en todo el mundo, una cifra discreta para una producción con un presupuesto estimado de 21 millones. Lejos de convertirse en uno de los éxitos de la temporada navideña de 2009, el filme pasó prácticamente de puntillas por los cines y acabó eclipsado por otros títulos de la época.

A sus 82 años, De Niro continúa muy lejos de pensar en retirarse. Este 2026 estrenará el thriller psicológico Susurran tu nombre, adaptación de la novela de Alex North para Netflix, en la que interpreta a un detective retirado que vuelve a investigar la desaparición de un niño. Además, volverá a meterse en la piel del gruñón Jack Byrnes en Ahora los suegros son ellos, la cuarta entrega de la popular saga de los Focker, cuyo estreno está previsto para finales de año.

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