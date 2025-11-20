En marcha la secuela de una de las películas míticas de Diane Keaton: “Quiero honrarla aun más”

(REUTERS/Fred Prouser)

Hace tan solo unas semanas de la repentina muerte de una de las actrices más legendarias del cine, y después de sentidos homenajes, llega uno en forma de película. El cineasta Thomas Bezucha ha confirmado que trabaja en una secuela de la película navideña La joya de la familia, justo después de la muerte de la actriz Diane Keaton, quien encarnó a la matriarca Sybil en la cinta original de 2005. Aunque el proyecto aún no cuenta con el visto bueno de Disney, empresa que controla los derechos tras adquirir 20th Century Fox en 2019, Bezucha afirma que quiere honrar la memoria de Keaton y que solo contempla reunir al elenco original.

Desde su estreno, La joya de la familia se convirtió en una referencia de las películas navideñas contemporáneas. El largometraje retrata a una familia numerosa y caótica que se reúne en Nueva Inglaterra durante las fiestas. El eje de la historia es el enfrentamiento cultural y emocional que se produce cuando el hijo mayor lleva a su novia—interpretada por Sarah Jessica Parker—a conocer al resto del clan, que incluye a personajes excéntricos y entrañables. Junto a Keaton y Parker participaron Dermot Mulroney, Luke Wilson, Rachel McAdams, Claire Danes y Craig T. Nelson.

El plan de regresar a la historia comenzó a tomar forma tiempo antes de la muerte de Keaton, según contó Bezucha a CNN. “Llevo meses siendo atormentado por la pérdida de Sybil mientras trabajo en la secuela, así que esta noticia fue un golpe donde ya tenía una herida”, dijo el director a CNN. Durante el proceso de escritura, Bezucha explica haber pasado mentalmente ‘mucho tiempo en esa casa’, sintiendo la ausencia de la matriarca tanto en la ficción como en la realidad, lo que no solo ha modificado el guion sino la carga emocional del proyecto. Según CNN, para Bezucha el reto ahora es rendir tributo a Keaton y realizar un trabajo digno del resto del reparto.

Diane Keaton en 'La joya de la familia'

Así podría ser la segunda parte

Las circunstancias inéditas marcan esta posible segunda parte. Keaton no solo muere en la vida real, sino que su personaje, Sybil, afronta una enfermedad terminal en el desenlace de la primera película. El duelo, tanto de los personajes como del equipo detrás de cámaras, se convierte así en uno de los ejes en torno a los cuales podría girar la nueva historia. El director lo reconoce abiertamente: “Quiero honrarla aún más”, señala.

Aunque los aficionados a La joya de la familia esperan con ansias el reencuentro, de momento no existen confirmaciones de que los actores principales estén vinculados al proyecto ni de que Disney haya dado luz verde de manera oficial. Bezucha recalca a CNN que su único interés es que repitan los intérpretes originales. “No me interesa una reunión familiar sin la Jan original”, comentó, haciendo referencia a la importancia que le da a la autenticidad del reparto en comedias de reunión familiar.

La película original, dirigida y escrita por el propio Bezucha, fue un éxito de taquilla y acumula cada año nuevas audiencias durante la temporada de fiestas. Según CNN, se ha mantenido como un clásico moderno del género y es ampliamente reconocida por su retrato de las tensiones familiares, los lazos afectivos y las diferencias personales que surgen en las celebraciones. Por el momento, el futuro de la secuela de La joya de la familia depende de la decisión de Disney y de la respuesta de los actores al llamado de Bezucha, mientras el guion continúa cobrando forma bajo la sombra de Sybil, el personaje más recordado de la historia.