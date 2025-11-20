España Cultura

En marcha la secuela de una de las películas míticas de Diane Keaton: “Quiero honrarla aun más”

El director de esta comedia familiar quiere homenajear a la mítica actriz continuando una de sus últimas grandes películas

Guardar
(REUTERS/Fred Prouser)
(REUTERS/Fred Prouser)

Hace tan solo unas semanas de la repentina muerte de una de las actrices más legendarias del cine, y después de sentidos homenajes, llega uno en forma de película. El cineasta Thomas Bezucha ha confirmado que trabaja en una secuela de la película navideña La joya de la familia, justo después de la muerte de la actriz Diane Keaton, quien encarnó a la matriarca Sybil en la cinta original de 2005. Aunque el proyecto aún no cuenta con el visto bueno de Disney, empresa que controla los derechos tras adquirir 20th Century Fox en 2019, Bezucha afirma que quiere honrar la memoria de Keaton y que solo contempla reunir al elenco original.

Desde su estreno, La joya de la familia se convirtió en una referencia de las películas navideñas contemporáneas. El largometraje retrata a una familia numerosa y caótica que se reúne en Nueva Inglaterra durante las fiestas. El eje de la historia es el enfrentamiento cultural y emocional que se produce cuando el hijo mayor lleva a su novia—interpretada por Sarah Jessica Parker—a conocer al resto del clan, que incluye a personajes excéntricos y entrañables. Junto a Keaton y Parker participaron Dermot Mulroney, Luke Wilson, Rachel McAdams, Claire Danes y Craig T. Nelson.

El plan de regresar a la historia comenzó a tomar forma tiempo antes de la muerte de Keaton, según contó Bezucha a CNN. “Llevo meses siendo atormentado por la pérdida de Sybil mientras trabajo en la secuela, así que esta noticia fue un golpe donde ya tenía una herida”, dijo el director a CNN. Durante el proceso de escritura, Bezucha explica haber pasado mentalmente ‘mucho tiempo en esa casa’, sintiendo la ausencia de la matriarca tanto en la ficción como en la realidad, lo que no solo ha modificado el guion sino la carga emocional del proyecto. Según CNN, para Bezucha el reto ahora es rendir tributo a Keaton y realizar un trabajo digno del resto del reparto.

Diane Keaton en 'La joya
Diane Keaton en 'La joya de la familia'

Así podría ser la segunda parte

Las circunstancias inéditas marcan esta posible segunda parte. Keaton no solo muere en la vida real, sino que su personaje, Sybil, afronta una enfermedad terminal en el desenlace de la primera película. El duelo, tanto de los personajes como del equipo detrás de cámaras, se convierte así en uno de los ejes en torno a los cuales podría girar la nueva historia. El director lo reconoce abiertamente: “Quiero honrarla aún más”, señala.

Aunque los aficionados a La joya de la familia esperan con ansias el reencuentro, de momento no existen confirmaciones de que los actores principales estén vinculados al proyecto ni de que Disney haya dado luz verde de manera oficial. Bezucha recalca a CNN que su único interés es que repitan los intérpretes originales. “No me interesa una reunión familiar sin la Jan original”, comentó, haciendo referencia a la importancia que le da a la autenticidad del reparto en comedias de reunión familiar.

La película original, dirigida y escrita por el propio Bezucha, fue un éxito de taquilla y acumula cada año nuevas audiencias durante la temporada de fiestas. Según CNN, se ha mantenido como un clásico moderno del género y es ampliamente reconocida por su retrato de las tensiones familiares, los lazos afectivos y las diferencias personales que surgen en las celebraciones. Por el momento, el futuro de la secuela de La joya de la familia depende de la decisión de Disney y de la respuesta de los actores al llamado de Bezucha, mientras el guion continúa cobrando forma bajo la sombra de Sybil, el personaje más recordado de la historia.

Temas Relacionados

Diane KeatonActricesCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La única pirámide de la Península, un monumento a los soldados italianos enviados por Mussolini para asistir a Franco, será restaurada por primera vez desde 1939

Ocho décadas después de su construcción, la “Pirámide de los Italianos” - considerada un “monumento fascista” por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica - encara su primera gran restauración tras ser declarada Bien de Interés Cultural en 2024

La única pirámide de la

El cine español frente a las tijeras de la censura franquista: las películas que fueron mutiladas o prohibidas por el régimen

Repasamos algunos de los más míticos ejemplos de filmes, tanto españoles como internacionales, que sufrieron cortes o fueron vetadas durante la dictadura

El cine español frente a

Un fantasma presente: Francisco Franco según seis escritores latinoamericanos que viven en España

¿Qué queda del dictador que murió hace 50 años? Responden autores que miran el país que eligieron con la distancia de quien no nació allí

Un fantasma presente: Francisco Franco

‘La larga marcha’: una sangrienta maratón con ecos de ‘Los juegos del hambre’ en la nueva adaptación de Stephen King

El autor de las entregas de la saga, Francis Lawrence, se encarga de esta película fiel a la novela que King escribió bajo un seudónimo en los 80

‘La larga marcha’: una sangrienta

La novela prohibida por el Gobierno de Putin, publicada en el exilio y leída clandestinamente en Rusia: “Asumo la responsabilidad. Si voy a morir, es mi destino”

Serguéi Davydov, autor de ‘Springfield’ y residente en Berlín como emigrado político, habla de su experiencia como activista de los derechos LGBT+ y de una novela leída hoy en su país natal al margen de la ley

La novela prohibida por el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El aeropuerto de Eindhoven retira

El aeropuerto de Eindhoven retira dos vuelos semanales a Ryanair por llegar tarde

Ford dice adiós a uno de sus coches más queridos tras casi 30 años en el mercado: la transición hacia los SUV y eléctricos deja atrás una etapa clave en la marca

De Alfa Romeo a Jeep: estas son las marcas de coche que más han pasado por el taller este año

Le robaron el coche en 2009 y su aseguradora seguía sin pagarle: la Justicia murciana obliga a AXA Seguros a abonar los intereses de demora junto a la indemnización tras años de litigio

La salida de la cárcel de Cerdán no cambia la estrategia del PSOE: acota la corrupción al trío con Ábalos y Koldo y sigue “respetando todas las decisiones judiciales”

ECONOMÍA

El precio de la gasolina

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 20 de noviembre

Precio del aceite de oliva en España este 20 de noviembre

La desigualdad salarial persiste: las mujeres ‘pierden’ 45 días de salario por la brecha de género que Europa no logra cerrar

Los españoles quieren comprar viviendas nuevas, pero solo un 27% lo consigue: “Son escasas y a un precio inaccesible”

Canarias cambia plátanos por cigarrillos: las exportaciones de tabaco se han triplicado alcanzando los 127 millones de euros

DEPORTES

Las vacaciones de Jannik Sinner:

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf

Juan Ferrando, el entrenador español que ha hecho que una plantilla modesta de Grecia aspire a la Champions: “Los objetivos, semana a semana”

A qué hora y dónde ver los partidos de España contra República Checa en la Copa Davis

Así fue la última vez que España ganó la Copa Davis: un héroe llamado Bautista, las lágrimas de Nadal y la sexta ensaladera

Así es Curazao, el país más pequeño en clasificarse para el Mundial de 2026: 155.000 habitantes y 15 años de vida