Skyler Gisondo en la presentación de 'Ahora los suegros son ellos'. REUTERS/Caitlin Ochs

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Que su aspecto juvenil y sonrisa desenfadada no engañe: tiene 30 años, 36 películas a sus espaldas y puede decir que ha trabajado con Paul Thomas Anderson y aparecido tanto en películas de Superman como de Spider-Man. Skyler Gisondo lleva ya un tiempo apareciendo de fondo en varias películas de lo más interesantes, pero no ha sido haste este año que la gente ha empezado a poner nombre a ese rostro tan particular en la pantalla.

El actor norteamericano protagoniza esta misma semana Ahora los suegros son ellos, la cuarta entrega de la saga cómica de Los padres de ella en la que hace nada menos que de hijo de Ben Stiller, nieto de Robert De Niro y novio de Ariana Grande. También aparece en Primetime, la esperada nueva película de Robert Pattinson basada en el programa To catch a predator que presentaba Chris Hansen a principios de los 2000 y que le ha valido a Gisondo el reconocimiento crítico por su papel como uno de los “cebos” del famoso programa. No obstante, este momento de éxito que vive el joven actor no es más que el resultado de muchos años recibiendo consejos de los más grandes y echándole algo de morro por el camino, como hacen las grandes estrellas.

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“Estaba obsesionado con las películas. Veía West Side Story en bucle hasta que me aprendí todo el guion. En un momento pensé que yo también podía ser actor”, recordaba Gisondo durante una entrevista con GQ en la que repasaba sus inicios como actor, cuando siendo tan solo un niño de 6 años obsesionado con el clásico musical de Hollywood le pidió a sus padres hacer una prueba para un pequeño casting de un anuncio de Pizza Hut. Desde entonces, Gisondo empezó a encadenar un papel tras otro, pero sin abandonar en ningún momento sus privilegios y responsabilidades como niño: “Solo se tiene una infancia. Creo que mi madre quería conservar para mí una vida lo más normal posible, y se lo agradezco mucho”.

Gisondo pidió ayuda a sus compañeros de reparto en 'Noche en el museo' para proponerle a su novia ir a la fiesta graduación

Un adolescente afortunado

Después de aparecer de forma puntual en series como House, CSI o Me llamo Earl, e ir asomando la patita en el cine con comedias como Dewey Cox o Como en casa en ningún sitio -si bien su debut en la gran pantalla fue en la terrorífica Halloween de Rob Zombie-, Gisondo pudo dar el salto ya como adolescente con unos padrinos de excepción: Ben Stiller y Robin Williams. El primero como su padre y el segundo como su mentor fuera de la pantalla, ambos acompañaron a un por entonces adolescente Gisondo en Noche en el museo. “Fue una experiencia muy formativa para mí. Tenía 17 años y era la primera vez que tenía una participación más grande en una película más grande. Ben realmente me tomó bajo su ala, fue muy bueno conmigo y muy generoso con su tiempo”. Aunque lo mejor de aquella experiencia fue lo que pasó fuera de cámaras, con ambos actores ayudando a Gisondo a conseguir una cita para su graduación escolar.

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“Hasta el día de hoy es probablemente el momento más grande en mi vida. Quería hacer una especie de proposición para el baile de graduación en vídeo para pedirle a mi novia ir conmigo. Escribí un pequeño borrador y le pedí a Robin (Williams) y Ben (Stiller) si lo harían conmigo, y dijeron que sí. Pensé que sería algo rápido pero Ben reunió a todo el equipo, mandó al director de fotografía iluminarlo todo y según empezamos a grabar el guion que tenía se fue por la ventana y empezamos a improvisar durante tres o cuatro minutos”, contaba Gisondo en una entrevista reciente, acompañada por ese emotivo vídeo en el que Robin Williams ejercía de Celestina para pedir a la novia del actor que fuese con él al baile.

Skyler Gisondo en 'Licorice Pizza'

Lo que sea por el papel

Su eclosión como actor y sobre todo como elemento humorístico no fue ni en aquella película ni en Vacaciones, estrenada al año siguiente, sino con Booksmart (Súper empollonas), el debut en la dirección de Olivia Wilde antes de encantarnos este año con La invitación. En ella Gisondo daba vida a Jared, el alumno más particular y extrañamente divertido del instituto de las protagonistas, que terminaban aceptando ir a su fiesta de cumpleaños en un barco. En aquella película Gisondo daba rienda suelta a su comicidad y robaba cada escena en la que aparecía, algo que debió de sentir también Paul Thomas Anderson, quien no dudó en llamar al actor para proponerle un papel en Licorice Pizza. Solo había un problema: necesitaba saber tocar el piano.

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“Me llamó por FaceTime y me preguntó si tocaba el piano, pero no lo hacía. Sin perder un segundo, le dije: ‘Lo toco desde que era chico’. Fui al extremo. No dije simplemente que tocaba un poco; dije que era un pianista formado”, contaría en una entrevista después de engañar al prestigioso autor, que le encargó prepararse nada menos que The Entertainer, de Scott Joplin, una pieza de considerable exigencia técnica. “Colgamos y enseguida escuché la canción. Si hubiera sido cualquier otro director, lo habría llamado de inmediato para decirle: ‘Creo que necesitamos un plan alternativo’, pero era Paul Thomas Anderson”. El actor se pasó las siguientes diez semanas aprendiendo a tocar el piano. “Pensé: ‘Este será mi trabajo a tiempo completo; no tengo otra cosa que hacer. Si tengo que tocar ocho horas al día, lo haré’. Toqué, de verdad, unas cinco horas diarias todos los días. Todo el tiempo me despertaba con sudores fríos pensando: ‘Hoy es el día en que lo llamo, confieso y le digo que no puedo’. Una semana antes, por primera vez, pensé: ‘Creo que voy a poder hacerlo’”.

El gran giro de los acontecimientos se produjo cuando el director de Una batalla tras otra lo llamó para decirle que la película iba genial pero que su famosa escena de piano se había quedado fuera del montaje final. A pesar de ello, Gisondo decidió no contarle al director la verdad: “Me dio demasiado miedo decírselo. Nunca se lo dije. Se lo conté a su esposa, y ella me dijo: ‘Tienes que decírselo’. Yo le respondí: ‘No se lo voy a decir nunca’”, contaría años después del estreno de Licorice Pizza, aludiendo a la esposa del director y también actriz cómica Maya Rudolph.

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Skyler Gisondo en 'Primetime'

Aprendiendo de los más grandes

Con 30 años recién cumplidos, Gisondo sigue algo encasillado en el papel de “hijo de”, aunque no en vano lo está llevando a trabajar con auténticas leyendas del pasado y presente del cine, como Robert Pattinson o De Niro en Ahora los suegros son ellos. “Todo el mundo le llama ‘Bob’ pero yo empecé con ‘Mr. De Niro’. Él es muy humilde y amable y no quería nada de eso, pero tampoco me lo iba a decir. Al segundo día de llamarle así se estaba poniendo raro así que para el final de la semana le di un abrazo y le llamé Bob por fin, creo que vi algo de brillo en sus ojos en ese momento”, recordaría entre risas Gisondo durante el programa de Jimmy Fallon. “Estás frente a Robert De Niro, literalmente el mejor actor de todos los tiempos. Respirar el mismo aire que alguien así, y además interpretar a su nieto y poder jugar con él en escena, es increíble”.

Si Ahora los suegros son ellos ha sido todo un disfrute para el actor, en Primetime le ha tocado interpretar el que quizá sea el papel más exigente hasta la fecha en su corta pero prolífica carrera. “Ha sido sin duda el papel más desafiante de mi vida”, reconoce Gisondp, quien en la película comparte interpreta a Dan Plum, conocido como “Decoy Dan”: un joven aspirante a actor que participa como señuelo en operaciones inspiradas en el programa estadounidense To Catch a Predator. Acompaña a Robert Pattinson, flamante 007 y del que también ha aprendido grandes cosas. “En los primeros días de Primetime, era un actor de tres metros de altura a mis ojos. Recuerdo esa sensación de admiración: estar en la misma habitación con un actor al que admiras, y mucho más hacer una escena con él”, contaba el actor, que revelaba que Pattinson había sido poco menos que un coach en esta transición de Gisondo hacia un papel mucho más serio.

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“Faltaba alrededor de media hora para rodar cuando se me ocurrió que sería bueno que Dan intentara canalizar literalmente a Chris. Lo llamé y le dije: ‘Oye, ¿podemos repasar esto? ¿Puedes leer mis líneas? ¿Cómo harías esta escena?’”. Según Gisondo, Pattinson aceptó de inmediato la idea y dedicó unos 15 minutos a ayudarlo a encontrar la voz, los gestos y el comportamiento de su personaje. “Se entusiasmó con la idea, así que pasamos 15 minutos con él como mi profesor de actuación para su versión de Chris Hansen”, recordaba Gisondo, quien podría obtener sus primeras nominaciones por su complejo papel, aunque de momento disfruta de su éxito y, sobre todo, de haberle ayudado a encontrar su camino en la industria, la misma que ahora está tan pendiente de él. “Ahora lo entiendo. Creo que esta película encendió algo en mí, un fuego que no sé si se habría encendido de otra manera, y eso es lo que sé que quiero perseguir”.