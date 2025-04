Sean Connery: la extraordinaria suma que el actor perdió al rechazar uno de los papeles más icónicos en la historia del cine

El actor se jactó de nunca aceptar un papel sólo por dinero Shutterstock 163

A lo largo de su carrera, Sean Connery destacó por ser muy meticuloso a la hora de escoger sus papeles. Es por esta razón que, en retrospectiva, no sorprende a nadie que le haya dicho que no a personajes como John Hammond en Jurassic Park, The Architect en The Matrix Reloaded, y Sybock en Star Trek V: The Final Frontier.

A pesar del éxito que estas producciones tuvieron, Connery siguió adelante y se mantuvo firme en su decisión. Sin embargo, hubo una película en particular que lo hizo reflexionar aquello que pudo ser.

Connery tuvo fama de rechazar muchos proyectos exitosos, como 'Matrix' y 'Jurassic Park' (Archivo Infobae)

Con la llegada del siglo XXI, Peter Jackson puso manos a la obra a su película más ambiciosa hasta la fecha sin saber que estaba por cambiar la historia del cine. Con un presupuesto de tan sólo 90 millones de dólares, buscó traer a la vida el universo que J.R.R. Tolkien presentó al mundo en 1954, aquella novela que llevaba por título El Señor de los Anillos: la comunidad del anillo.

Durante la producción, Jackson tenía una visión muy clara de quién debía interpretar a Gandalf, uno de los personajes más importantes en la historia de la Tierra Media: Sean Connery.

Para entonces, Connery era una leyenda viva del cine, con películas en su haber como Indiana Jones y la última cruzada, El nombre de la rosa, su paso por la saga de James Bond y por supuesto, Los intocables de Eliot Ness, por la cual recibió el premio Oscar al mejor actor de reparto.

Tanto el estudio como Peter Jackson querían Sean Connery en la película debido a su gran trayectoria actoral (Shutterstock)

Es por esto que la oferta sobre la mesa para que se pusiera el gorro y la pipa era descomunal: 30 millones de dólares más el 15 % de la recaudación global en taquilla. Probablemente, cualquier otro actor hubiera aceptado en seguida, pero Connery prefirió declinar la oferta.

¿Qué motivo al veterano de Hollywood a decir ‘no? La razón fue tan directa como desconcertante: no entendía la historia. “Leí el libro. Leí el guion. Vi la película. Aún no lo entiendo”, confesó años después en una entrevista.

Sean Connery reveló que rechazó ser Gandalf porque "no entendió" el personaje

La millonaria cifra que perdió Sean Connery

La negativa de Connery tuvo un coste difícil de dimensionar. El Señor de los Anillos recaudó 2.981 millones de dólares en taquilla global. Su 15 % habría significado cerca de 447 millones de dólares. Pero Connery no era un actor movido por cifras. Siempre priorizó personajes que le resultaran claros y convincentes. Esa decisión lo llevó, en cambio, a protagonizar The League of Extraordinary Gentlemen (2003), su última película antes de retirarse del cine y la cual fue un rotundo fracaso en la crítica y una experiencia muy difícil para el actor al momento del rodaje.

'El Señor de los Anillos' recaudó 2.981 millones de dólares en taquilla global, lo que le hubiera dado a Connery una ganancia neta de 447 millones de dólares

Ian McKellen se convierte en Gandalf

Tras la negativa de Sean Connery y otros actores como Christopher Plummer y Anthony Hopkins, la productora Philippa Boyens mandó un video de Sir Patrick Stewart y Sir Ian McKellen en plena actuación a Peter Jackson. En principio, el director se había inclinado por Stewart, pero después de ver el video, su decisión fue clara.

En 2023, durante una entrevista con Variety, Ian compartió un claro mensaje para sus colegas que se negaron a interpretar al poderoso mago de la Tierra Media:

“No creo que seas nunca la primera opción. Desde luego no fui la primera opción para Gandalf. Tony Hopkins lo rechazó. Sean Connery también. Ahora salen todos de la nada, y espero que se sientan tontos”.

"Espero que se sientan tontos”, le dijo Ian Mckellen a los actores que rechazaron el papel de Gandalf REUTERS/Isabel Infantes TPX IMAGES OF THE DAY

McKellen no solo dio vida a Gandalf en la trilogía original, sino que volvió al personaje en El Hobbit, consolidando su imagen como uno de los rostros más emblemáticos del universo Tolkien. A esto se le suma una próxima película de Gollum donde el actor repetirá su papel.

Gracias a El Señor de los Anillos y por supuesto, a una extraordinaria carrera actoral, Ian Mckellen tiene un patrimonio actual estimado en 60 millones de dólares.