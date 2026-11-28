Una mujer lee un libro este jueves en Madrid. (Mariscal/EFE)

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Pese a que la mayor parte de la semana ha estado marcada por las lluvias, los pocos días que quedan serán de tiempo en general más estable. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), podrán producirse precipitaciones solamente en Galicia y en las comunidades cantábricas.

Un fenómeno destacado de este sábado han sido los bancos de niebla matinales, que han reducido la visibilidad. Por ello, se activaron avisos amarillos en Ciudad Real, Toledo, Badajoz y Cáceres. Con respecto a las temperaturas, van a ser propias de esta época del año: con frío en zonas del interior, donde la niebla hará que sea más persistente; sin embargo, se producirán ascensos en las temperaturas en algunas áreas, por lo que habrá menos heladas que el día anterior, solamente algunas en zonas de montaña y puntos del interior.

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“Granada podría bajar hasta 0 grados y las máximas en general estarán entre 10 y 15 grados en el interior de la península y de 18 a 20 grados en zonas costeras. Sevilla incluso podría llegar a 21″, ha explicado Rubén del Campo, portavoz del organismo público.

Varias personas pasean por el Matadero en Madrid, en un día soleado, este jueves. (Mariscal/EFE)

Este sábado, pese a la mayor estabilidad, la Aemet prevé la llegada al noroeste peninsular de un frente que dejará lluvias y nubes por esa zona, especialmente en Galicia, Asturias y la provincia de León.

Las temperaturas serán propias de la época del año

El domingo, día de las elecciones generales, tampoco habrá demasiado adversidad. Lloverá en Galicia y en las comunidades cantábricas, mientras que en el resto predominará el tiempo estable, pero con numerosos bancos de niebla de nuevo en la madrugada y en la mañana en el interior peninsular.

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Este día bajarán las temperaturas en el Cantábrico y en las zonas en las que las nieblas sean más persistentes. “Hará un frío propio de la época, sin extremos, y las ciudades más frías a primera hora serán Ávila y Teruel con 2 grados”, ha explicado Del Campo. “La más templada a mediodía será Sevilla con 21 grados”. Con respecto a Canarias, se esperan intervalos nubosos con algunas lluvias en las islas más montañosas y temperaturas suaves, con máximas entre 23 y 25 grados.

La semana que viene empezará de nuevo con tiempo anticiclónico, por lo que solamente el Cantábrico oriental estará más nublado y se producirán lluvias en el área mediterránea, especialmente en Ibiza y en zonas costeras de la Comunidad Valenciana. De nuevo se podrán formar bancos de niebla en el interior que pueden ser persistentes, contribuyendo a un ambiente frío durante el día.

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Crecida del río en Guisando tras las intensas lluvias en Ávila. (X/@Meteoavila2/Miguel Garro)

“Ciudades como Zamora, León o Valladolid a duras penas llegarán a los 8 o 9 grados. En el resto, las máximas estarán entre 12 y 17 grados en el interior y entre 18 y 20 grados las zonas costeras”.

El tiempo no se espera que cambie demasiado en los siguientes días: tiempo estable, nieblas matinales y termómetros en general con valores propios de la época del año o incluso ligeramente por encima. Sin embargo, la llegada de algunos frentes al noroeste peninsular podrán dejar lluvias en Galicia, Asturias y la provincia de León.