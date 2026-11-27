Tráiler de 'Un hombre en un puente', dirigida por David Martín de los Santos y protagonizada por Roger Casamajor. (Vértigo Films)

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“¿Vienes de visita o huyendo?”. Esta es la pregunta que resuena en Andrés cuando regresa a un pueblo del que una vez decidió escapar. Entregado a la especulación y a los negocios corruptos con su inmobiliaria en Madrid, fue la suma de las circunstancias y de sus propios errores lo que lo condujo a uno de los lugares más temidos por el hombre: el fracaso. Es tras la caída cuando el protagonista de Un hombre en un puente decide volver al lugar en el que nació, sin más hogar que su propio coche, aunque, a su regreso, deberá reencontrarse con varias personas a las que en su día dejó atrás.

“Lo que me empujó a querer sacar esta película adelante fue la idea de un hombre que vuelve con toda esa historia que lleva encima, que intenta conectar con ese hogar y que, paradójicamente, es incapaz de contar y compartir todo lo que le está ocurriendo”, explica David Martín de los Santos, director de la película. “El motor era la gestión de ese hombre al que, de repente, se le derrumban todos los cimientos que ha construido a lo largo de una vida centrada en el éxito material y que regresa al pueblo con el fracaso a cuestas”.

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El cineasta, que obtuvo un gran éxito con su anterior largometraje, La vida era eso, y que en 2025 también destacó por su dirección en la serie Los años nuevos, se documentó a fondo sobre la realidad de las personas sin hogar. “Incluso llegué a contactar con una persona que estuvo un año viviendo en su coche, en un callejón de Madrid. Era alguien como el protagonista de esta película: no parecía un indigente común, sino que había tenido un problema y, de repente, no tenía dónde ir, por lo que empezó a vivir en un coche sin contárselo a nadie. Me contaba que no quería preocupar a su familia”.

Roger Casamajor y Belén Cuesta en 'Un hombre en un puente'. (Vértigo Films)

Los valores del éxito y el fracaso

El actor que da vida a Andrés y sostiene toda la película no es otro que Roger Casamajor (Pa negre, El vientre del mar), quien define el rodaje como un “tour de force”, con jornadas en las que, al llegar a casa, solo le quedaba “caer en la cama”. “Cuando David me mandó el guion, vi que era un personaje muy interesante de interpretar y de imaginar. Rompe con la familia, con los amigos, con su novia y con su entorno. En un principio parece que le va muy bien, pero los valores en los que se sustenta su supuesto éxito son el capitalismo al máximo nivel, la corrupción y el dinero. Cuando todo eso desaparece, se encuentra con que no es nada ni nadie”.

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La película plantea una duda: ¿qué ocurrió y cuándo para que Andrés se dejara llevar de ese modo? “En la película vemos que es un buen tío. Nadie nace corrupto, ¿no? Y siempre estamos poniendo el foco en la corrupción institucional, pero luego, en otro nivel, más íntimo y personal, se empiezan a naturalizar las pequeñas trampas y corruptelas”, señala Martín de los Santos. “Para mí, eso es algo que siempre ha estado presente. Creo que es algo que me sigo planteando todavía y que ocurre porque Andrés llega a un entorno y empieza a jugar en un tablero y en una sociedad donde estas cosas ya funcionan así. Pero bueno, también es decisión suya”.

Ya en su pueblo, Andrés se reencontrará con personas como Lucía (Belén Cuesta), su primer amor; Chema (Font García), su hermano, con quien no tenía relación desde hacía diez años; o Mariano (Juanfra Juárez), un antiguo amigo de la adolescencia. Sin embargo, la persona que resulta esencial en su regreso no es otra que Liliana, una mujer de origen peruano a la que conocerá fortuitamente, pero que tendrá un gran peso en su nueva vida. “Liliana es lo opuesto a Andrés: es amor y generosidad. Es desde esa nueva escala de valores desde donde él puede volver a construir su personalidad y sanar las heridas que tiene”, adelanta Roger Casamajor.

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Roger Casamajor en 'Un hombre en un puente'. (Vértigo Films)

“El problema no es si una película es o no es ideológica”

“Como sociedad, no aceptamos el fracaso, aunque la vida esté llena de fracasos”, dice David Martín de los Santos. “Yo creo que es sano mirar esto y naturalizarlo, trabajar esa tolerancia a la frustración y al fracaso. Yo, en mi infancia, algún bofetón me llevé por llorar. Tenías que sobrevivir para evitar que te hicieran bullying en el colegio y en el barrio. No podías ir desnudo por la vida”. Así, para él, el dolor puede generar rechazo porque siempre vivimos con el ideal de buscar la felicidad o el bienestar. “Estamos evolucionando, pero, evidentemente, nos queda muchísimo”.

El tema de la vivienda sobrevuela toda la película, al estar imbricado tanto en el pasado como en el presente de Andrés, alguien que muchas veces no dudó en formar parte de un sistema que “hace mucho que pasó las líneas rojas”. “Es una cosa que tenemos instaurada como sociedad: voy a invertir comprándome una casa. Y así estamos; ese es el problema que tenemos”, lamenta el director, justo antes de preguntarse quién tiene la responsabilidad en “una cultura de la especulación que normaliza hacer negocios con un bien fundamental”.

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Ni él ni Roger Casamajor dudan de que Un hombre en un puente es una película ideológica porque, en realidad, todas lo son. “Una película es opinar sobre una cosa, y el problema no es si es ideológica o no; el problema es que quieran censurar que lo sea”, protesta el actor, en relación con la polémica de las ayudas ‘antiideológicas’ promovidas por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, dirigida por Vox dentro del Gobierno de coalición con el PP. “La ideología de una película está en que el espectador sea libre de entender lo que está viendo, no en dar lecciones de nada”.

Martín David de los Santos, director de 'Un hombre en un puente'. (Estela García)

Por su parte, David Martín de los Santos insiste en que categorizar una película según su ideología implica reducirla, y concluye: “Yo creo que el cine, como el arte o el teatro, es un instrumento para trascender. Sinceramente, no pienso que mi película esté dirigida a un determinado público. Sueño con que la película llegue a cualquiera”. Un hombre en un puente nunca juzga ni al protagonista ni al resto de personajes, sino que simplemente retrata sus vidas para que cada espectador pueda reflexionar sobre la historia que le están contando.

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