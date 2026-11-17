George Lazenby dio vida a James Bond en una sola película.

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George Lazenby, el actor más longevo en haber interpretado a James Bond, le dedicó un mensaje a Robert Pattinson tras conocerse que será el nuevo 007. El intérprete, de 87 años, publicó un video en Instagram el lunes 16 de noviembre con palabras de bienvenida y un guiño a una de las frases más recordadas del personaje. “Robert, bienvenido al club más exclusivo del mundo”, dijo Lazenby en el clip. “Pero recuerda disfrutarlo. Veremos si tienes tu momento de ‘esto nunca le pasó al otro tipo’”. El actor cerró el mensaje con un simple “todo lo mejor, compañero, George”.

Lazenby interpretó a Bond una sola vez, en On Her Majesty’s Secret Service, de 1969. Es el actor vivo de mayor edad en haber encarnado al espía británico, ya que Sean Connery y Roger Moore, también parte de la lista histórica del personaje, fallecieron. En la frase destacada de su mensaje, Lazenby hizo referencia a una de las líneas más citadas de su propia película, en la que su personaje comentaba que ciertos incidentes “nunca le pasaban al otro tipo”, en alusión a Connery. El actor también retomó el anuncio en la descripción del video, donde escribió: “Escuché que anunciaron al nuevo James Bond…”, seguido de la transcripción completa de su mensaje a Pattinson. Pattinson, de 40 años, fue confirmado como el séptimo actor en interpretar a 007 apenas horas antes de que Lazenby publicara su felicitación, en reemplazo de Daniel Craig, quien dejó la saga en 2021 tras No Time to Die.

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El gesto de Lazenby adquiere un sentido particular a la luz de declaraciones previas del propio Pattinson. En una entrevista con British GQ de 2012, el actor había señalado On Her Majesty’s Secret Service como su película favorita de toda la saga. “Creo que es la mejor película”, afirmó Pattinson en esa nota. “Nadie le da crédito a George Lazenby. Es bastante genial que haya hecho solo una. Nadie reconoce que él es el Bond más cool”, agregó. En la misma entrevista, el actor también había identificado como su escena preferida de la franquicia el final de esa película, en la que el personaje de Bond pierde a su esposa, interpretada por Diana Rigg. Pattinson ya había manifestado interés por encarnar algún día al agente secreto. Ese mismo 2012, en diálogo con el medio británico Shortlist, dijo que le gustaría interpretar a Bond “en unos 20 años”, cuando tuviera más trayectoria. “No habría nada peor que, como, ‘consigamos un Bond con cara fresca’. Sería la peor idea del mundo”, explicó entonces.

El actor George Lazenby da una cálida bienvenida a Robert Pattinson al selecto club de actores de James Bond.

El nuevo James Bond

La confirmación llegó a través de las cuentas oficiales de James Bond en redes sociales, donde Amazon MGM publicó: “Robert Pattinson es James Bond”, acompañado de una fotografía del actor caracterizado y sosteniendo un arma con silenciador. “James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen el papel de 007 es el honor de mi vida”, afirmó Pattinson en el comunicado del estudio. El actor agregó agradecimientos puntuales hacia el equipo detrás del proyecto: “Estoy profundamente agradecido con Denis, Amy, David, Tanya y todos en Amazon MGM Studios por confiar en mí. Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto. No podría estar más entusiasmado con esta colaboración y el trabajo que viene con este equipo fantástico”. Las personas mencionadas por Pattinson son el director Denis Villeneuve, los productores Amy Pascal y David Heyman, y la productora ejecutiva Tanya Lapointe.

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Villeneuve, de 59 años, también emitió un comunicado propio tras el anuncio. El director, que acaba de trabajar con Pattinson en Dune: Part Three, dirigirá la nueva película de Bond a partir de un guion de Steven Knight. “Antes que nada, quiero expresar mi profundo agradecimiento a los extraordinarios actores que se sumaron a este proceso. Estuvimos rodeados de un talento enorme, pero solo puede haber un 007”, señaló Villeneuve. El cineasta sumó su entusiasmo por la elección final: “Estoy encantado de dar la bienvenida a Robert Pattinson como nuestro nuevo James Bond. Tiene el alma atemporal de 007 y aporta un espíritu completamente nuevo. No puedo esperar para empezar”.

La futura entrega será la 26ª película de la franquicia Bond y marcará la primera historia de 007 producida enteramente bajo el control creativo de Amazon MGM, luego de que el estudio adquiriera los derechos de la propiedad en 2025. Pascal y Heyman continuarán como productores del proyecto. El actor, de todos modos, tendrá presencia en salas antes de asumir el papel: puede verse en Dune: Parte Tres, con estreno previsto para el 18 de diciembre. Entre los actores que antecedieron a Pattinson en el rol de James Bond figuran Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Connery, Moore, Lazenby y Craig, quien fue el último en dejar el personaje tras una década y media en el papel.

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