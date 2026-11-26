Belén Esteban abandona 'GH VIP 9' (Mediaset España).

Guardar

La segunda gala de Gran Hermano VIP 9 ha estado marcada por la despedida definitiva de Belén Esteban, las primeras nominaciones oficiales y varios enfrentamientos que han elevado la tensión entre los concursantes. La colaboradora, que había entrado en la casa con una misión especial, ha rechazado la propuesta de quedarse como participante de pleno derecho y ha optado por regresar a su hogar. Su decisión ha sido uno de los momentos centrales de una noche en la que también se ha conocido la primera lista de nominados de la edición.

La incógnita sobre el futuro de la ‘Princesa del pueblo’ se ha resuelto después de una semana de convivencia en la que ha protagonizado numerosas discusiones y se ha convertido en uno de los principales motores del programa. Aunque Jorge Javier Vázquez ha tratado de convencerla para que continuase, Belén tenía claro que su aventura televisiva había llegado a su fin.

PUBLICIDAD

Antes de comunicar definitivamente su marcha, la colaboradora ha protagonizado un último desencuentro con Pipi Estrada. El periodista le ha hablado de la existencia de dos bandos dentro de la casa y ha asegurado que el grupo de los Janeiro estaba ganando terreno al de Belén. Unas palabras que han provocado el malestar de la de Paracuellos, que ha terminado emocionándose en el confesionario.

“No hay dos equipos. Yo nunca tendré una guerra con Juls Janeiro. Me quiero ir, ya he hecho todo lo que tenía que hacer, pero me voy triste”, ha lamentado, asegurando que no le había gustado lo sucedido durante los últimos días y que ella también conocía los problemas de sus compañeros, pero había decidido no sacarlos a la luz.

PUBLICIDAD

Belén Esteban abandona 'GH VIP 9' (Mediaset España).

Jorge Javier ha intentado hacerla cambiar de opinión recordándole lo bien que estaba siendo recibida por la audiencia y preguntándole si realmente quería volver a casa. Sin embargo, Belén ha insistido en que necesitaba recuperar su rutina, estar con su marido, visitar a su madre y atender sus compromisos profesionales.

“Sí, tengo muchos proyectos y quiero dormir con mi marido, en nuestra casa”, ha respondido, dejando claro que no iba a aceptar la oferta de convertirse en concursante oficial. Incluso ha bromeado con su permanencia al asegurar: “Si quieres que sea una asesina en serie dejadme aquí”.

La falta de descanso y las dificultades para mantener controlados sus niveles de azúcar también han influido en su decisión. “Aquí no se duerme, he estado super descontrolada con el azúcar, porque he comido lo mismo que el resto”, ha explicado, reconociendo que, aunque se había divertido mucho, también había sufrido por las discusiones. Aunque ya en plató, ha contado que su hija Andrea le había aconsejado quedarse, pero ella no ha cambiado de parecer. “He estado en todas las salsas, me metía en la ducha para llorar”, ha confesado.

PUBLICIDAD

Belén Esteban abandona 'GH VIP 9' (Mediaset España).

Cinco concursantes se enfrentan a la expulsión

La noche también ha servido para poner en marcha las primeras nominaciones reales, después de que las anteriores formaran parte del juego ideado por Belén. En esta ocasión, los participantes han tenido que señalar a sus compañeros cara a cara, una dinámica que ha provocado lágrimas, reproches y momentos incómodos.

Paloma ha terminado llorando tras explicar los motivos por los que había decidido nominar a Pipi Estrada. La diseñadora le ha reprochado su actitud hacia Belén y el daño que, a su juicio, le habían provocado algunos de sus comentarios. El periodista, por su parte, ha tratado de restarle importancia recordándole que se trata de un concurso. Finalmente, Raquel Mosquera, Cristina Porta, Gianmarco Onestini, Pipi Estrada y Lía Romero se han convertido en los primeros nominados oficiales de GH VIP 9.

PUBLICIDAD

Los concursantes de 'GH VIP 9' (Mediaset España).

Raquel Bollo, que había protagonizado junto a Belén una falsa expulsión, ha tenido una última oportunidad de alterar el resultado. Tras descubrir que disponía de una nominación extra, ha decidido incluir a Lía Romero en la lista, completando así el grupo que queda en manos de la audiencia.