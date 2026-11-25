FILE PHOTO: Javier Calvo and Javier Ambrossi attend the red carpet for "La Bola Negra" at the Toronto International Film Festival (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada, September 15, 2026. REUTERS/Mark Blinch/File Photo

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La temporada de premios se empieza a poner seria. El próximo lunes arrancan los Gotham Awards, los galardones que dan el pistoletazo de salida a una carrera que culminará en marzo con la entrega de los Oscar. También, a apenas menos de diez días para los Globos de Oro, la antesala de los premios de la Academia, los expertos estadounidenses empiezan a perfilar sus quinielas de cara a los galardones más importantes de la industria. Y entre los grandes nombres de Hollywood ya no es sorpresa para nadie que estén Javier Calvo y Javier Ambrossi. Según el último pronóstico de Scott Feinberg, uno de los mayores expertos en Estados Unidos, responsable de la cobertura de premios de The Hollywood Reporter, La bola negra podría conseguir hasta 14 nominaciones a los Oscar de 2027.

De cumplirse las previsiones del periodista, que actualizó sus apuestas el pasado 23 de noviembre, la cinta de Los Javis se situaría a la altura de Titanic (1997), de James Cameron; La La Land (2016), de Damien Chazelle, y Eva al desnudo (1950), de Joseph L. Mankiewicz. Todas ellas consiguieron 14 nominaciones en sus respectivas ediciones.

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Clip de 'La bola negra', donde la cantaora María Terremoto interpreta la 'Seguiriya de los valientes', junto al actor Milo Quifes. (Movistar Plus )

La película española no solo parte como favorita a hacerse con el Oscar a mejor película internacional, sino también en la de mejor película, así a secas, aunque Feinberg no tiene tantas esperanzas en que se alce con la estatuilla: por delante sitúa al documental You Can See Everything, de Nathan Fielder y Lance Oppenheim, sobre Elizabeth Holmes y, como caballo ganador —nunca mejor dicho—, La Odisea, de Christopher Nolan, adaptación de Homero. También hace lo mismo con mejor dirección, en las que Feinberg sitúa a Calvo y Ambrossi en tercera posición.

Donde sí parece apostarlo todo es en mejor guion adaptado, categoría en la que Los Javis y Alberto Conejero partieron de la obra inacabada de Federico García Lorca para construir esta historia que sigue a tres hombres en distintas líneas temporales unidos por la figura del poeta.

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Guitarricadelafuente y Penélope Cruz, entre los favoritos

Uno de los grandes protagonistas de la temporada de premios podría ser Guitarricadelafuente. El cantante, bajo cuyo nombre artístico se encuentra Álvaro Lafuente, ha debutado en la gran pantalla bajo la dirección de Los Javis y podría conseguir dos nominaciones: una como actor de reparto y otra como compositor de La nieve, canción que firma junto a Raül Refree.

En esta última categoría podría enfrentarse a Taylor Swift, que aspira a conseguir su primera nominación al Oscar gracias a I Knew It, I Knew You, tema compuesto junto a Jack Antonoff para Toy Story 5.

Por su parte, Penélope Cruz podría conseguir una doble nominación a mejor actriz de reparto por su trabajo en La bola negra y La invitación, dirigida por Olivia Wilde. Feinberg también contempla las posibilidades de Miguel Bernardeau, Carlos González y Lola Dueñas, aunque por el momento los sitúa fuera de los puestos que darían acceso a una nominación.

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El periodista estadounidense incluye, además, a Gris Jordana (fotografía), Eva Leira y Yolanda Serrano (casting), Ana López Cobos (vestuario), Alberto Gutiérrez (montaje), Roger Bellés (diseño de producción) y Raül Refree (banda sonora original) entre los favoritos a conseguir una candidatura en sus respectivas categorías, así como al equipo de sonido de la película.

Penélope Cruz en una escena de 'La bola negra'. (Elástica Films)

Pero todavía quedan varias semanas para conocer el alcance real del fenómeno de La bola negra entre los académicos de Hollywood. El próximo 7 de diciembre se anunciarán las nominaciones a los Globos de Oro, coincidiendo con el inicio de las votaciones de las listas preliminares de los Oscar en doce categorías.

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