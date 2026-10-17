Los Javis se pasan por el armario más codiciado de Hollywood: estas son las películas que recomiendan en Criterion Collection

Los Javis se pasaron por el armario de la Criterion Collection para llevarse algunas de sus películas favoritas.

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Este fin de semana España ha puesto un pie en Hollywood. La bola negra acaba de estrenarse al otro lado del charco y lo ha hecho por todo lo alto, con sesiones en algunas de las ciudades más importantes de Estados Unidos y con una fiebre de cinéfilos dispuestos a dejar atrás su desconocimiento de la lengua de Cervantes. Nadie se quiere perder la que ahora mismo es la gran contendiente de La Odisea por el Oscar y quien sabe si una de las que arrasará en la próxima edición de los premios de la Academia de Hollywood. Aun queda mucho para eso y como dice Penélope Cruz es mejor pensar en otras cosas, pero de momento los Javis han conseguido algo muy difícil.

No hablamos solo de dar el salto y exhibir una película española en cines de Estados Unidos, sino también colarse en uno de los templos modernos para cualquier cinéfilo, el armario de la Criterion Collection. El armario de Criterion (Criterion Closet) es un espacio físico de almacenamiento en las oficinas de la distribuidora cinematográfica The Criterion Collection en Nueva York. Este icónico lugar, originalmente un baño reformado, contiene estanterías repletas con todo el catálogo de películas clásicas y contemporáneas de la marca en formato físico (DVD, Blu-ray y 4K).

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Su fama internacional se debe a una exitosa serie de videos cortos en YouTube. En ellos, la compañía invita a prestigiosos directores, actores y artistas de la cultura pop a entrar al clóset. Las celebridades eligen libremente sus películas favoritas mientras explican ante la cámara su valor artístico y el impacto emocional o profesional que tuvieron en sus vidas. Este formato se ha convertido en un fenómeno de culto para cinéfilos globales, quienes disfrutan ver las recomendaciones auténticas de figuras como Guillermo del Toro, Martin Scorsese o Cate Blanchett. El concepto ha crecido tanto que Criterion creó el Mobile Closet, una furgoneta itinerante con más de 1.500 títulos que viaja por festivales y eventos para que los aficionados vivan la misma experiencia. En resumen, es el paraíso definitivo del cineasta y un escaparate promocional de referencia.

Javier Calvo y Javier Ambrossi presentan 'La bola negra' en Estados Unidos yendo al Criterion Closet.

Las predilectas de los Javis

“¡Una visita genial de Los Javis! ✨ Su nueva película, LA BOLA NEGRA, escrita y dirigida por el dúo de cineastas Javier Calvo y Javier Ambrossi, ya se puede ver en los cines gracias a Netflix. Las recomendaciones de Javier Calvo (próximamente habrá más...)”, anunciaba Criterion Collection en sus redes sociales, donde compartía las ya habituales fotografías de Polaroid con los dos directores de cine. A la espera de ver el vídeo completo y saber qué dijeron los Javis, estas son las películas que recomendaron.

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Calvo recomendó la trilogía de Michael Haneke, el realizador austríaco conocido por películas como Amour o La cinta blanca, y cuya trilogía bajo Criterion recoge tres de sus primeros trabajos: El séptimo continente, El vídeo de Benny y 71 fragmentos de una cronología del azar. No en vano, el antiguo actor de Física o Química se presenta como un auténtico fan de Haneke por su camiseta de Funny Games, película que realizó primero en Austria y posteriormente en Estados Unidos. Además, Calvo también recomienda El sur, la película de Víctor Erice del año 1983 y que es uno de los títulos más importantes del cine español.

Por su parte, Ambrossi destaca una película quizá menos conocida entre el gran público como es Personal Shopper, la cinta dirigida por el francés Olivier Assayas sobre una asistente personal que comienza a recibir extraños mensajes del que cree es el fantasma de su hermano. No podían abandonar el armario además sin recomendar una película de Pedro Almodóvar, uno de sus grandes referentes cinematográficos y al que reverencian llevándose Átame, la comedia negra que el manchego realizó junto a Antonio Banderas y Victoria Abril a finales de los ochenta.

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