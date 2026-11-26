Edurne Portela, autora de 'No puedes quedarte aquí eternamente'. (Fotografía original de la autora de Asís Ayerbe)

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Corren tiempos en los que la neutralidad vuelve a ser tema de discusión. La realidad nos interpela y cuestiona nuestra posición respecto al mundo. Algo parecido ocurre con las historias, reales y no tan reales (es imposible escapar del todo de la realidad de las historias; también de su inevitable irrealidad), en las que el mero hecho de mirar al pasado y leerlo en clave de presente ya supone un desafío a la propia noción de lo neutral. El viaje, claro, nunca nos deja ilesos.

Quizá por eso, Edurne Portela (Santurtzi, Bizkaia, 1974) explica que hablarnos de su libro, No puedes quedarte aquí eternamente (Galaxia Gutenberg), es fácil y difícil al mismo tiempo. Conoce bien la historia, pues fue su anterior novela, Maddi y las fronteras, la que la llevó a conocer a Marie-Jeanne Echevarria, una mujer vascofrancesa que, con 19 años, entró en la Resistencia contra los nazis y acabó detenida en el campo de concentración de Ravensbrück. La historia, dice la escritora, ya le “pertenece mucho”. Aun así, los hechos que reconstruye son “muy difíciles de contar” y “duros de leer”.

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Doctora en Literaturas Hispánicas y ganadora de múltiples premios literarios, firma un ensayo en el que, en el proceso de reconstruir la historia de Marie-Jeanne, se plantean sus propias limitaciones como ejercicio de no ficción. “Hay todo un trabajo de investigación de fondo importante”, afirma, para a continuación advertirnos de que el conocimiento sobre la deportación, sobre todo desde una perspectiva femenina, la Resistencia contra el nazismo y el propio nazismo llega muchas veces “destilado” y sin profundidad. Es aquí donde entran otros factores, como los testimonios o la mirada propia: “La que yo tengo sobre ese pasado también es una mirada política”.

Campo de concentración de Ravensbrück, 90 kilómetros al norte de Berlín. (Fundación Brandenburgische Gedenkstätten)

Qué hacer con el legado familiar

Hubo muchos rasgos de Marie-Jeanne que atrajeron a Portela. Su temprana determinación para defender sus principios frente a la Alemania nazi es sorprendente, pues, con apenas 19 años, “supo discernir entre el bien y el mal y optar por hacer el bien”. Marie-Jeanne conocía el peligro. Trabajaba en el hotel de su prima, Maddi, donde se alojaba el ejército nazi, y sabía que una detención podía derivar en torturas y en la muerte. “Todo el mundo sabía lo que pasaba si te detenía la Gestapo y te llevaban a Hendaya”.

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Salvó cientos de vidas, pero no llegó a imaginar la dimensión del horror que la esperaba tras su detención. La escritora indaga en las condiciones de deportación de Marie-Jeanne, sus formas de resistencia y su vida después de sobrevivir a Ravensbrück. Además, explora cómo esa experiencia afectó a su familia, para lo que incorpora el testimonio de Angélique Bereau, nieta de la protagonista. A ella, Portela la define como depositaria de unas memorias “difusas, traumáticas” y, por supuesto, dolorosas, que, sin embargo, se conservan “con mucho amor y mucho cuidado”, aunque no siempre supiera qué hacer con ellas.

Por otro lado, No puedes quedarte aquí eternamente es también un relato que rompe con la visión tradicional de los campos de concentración, que siempre ha partido de una “visión masculina”. La violencia contra las mujeres comenzaba nada más ser deportadas: exámenes ginecológicos vejatorios, rapados de cabeza, ropas usadas por mujeres muertas... Desde el inicio, eran violentadas y humilladas, algo que empeoraba en casos de menstruación o embarazo. “El cuerpo femenino tiene unas características singulares que hicieron que su experiencia fuera muy diferente a la del hombre, y hasta hace muy poco no se ha estudiado”, señala Portela.

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'En la tienda', dibujo de la prisionera en Ravensbrück Aat Breur, 1944. (Fundación Brandenburgische Gedenkstätten)

El silencio lleno de recuerdos de las supervivientes

Después de sobrevivir, muchas mujeres tampoco narraron públicamente lo que habían vivido. “Puede ser por pudor, por la magnitud del trauma o porque vuelven a un entorno familiar en el que ese tipo de experiencias se consideran demasiado íntimas y humillantes para una mujer”. Algunas sí escribieron su testimonio como forma de reivindicación contra el fascismo y el nazismo, como Charlotte Delbo, Germaine Tillion o Neus Català. Muchas no pudieron encontrar trabajo debido a las secuelas físicas ni desarrollar el proyecto de vida que deseaban, incluida la posibilidad de tener hijos.

“Hay partes de esa experiencia que son incomunicables a alguien que no las ha vivido”, señala Portela, para quien, además, el olvido no suele ser una decisión voluntaria. En el caso de Marie-Jeanne, operó una “represión inconsciente” de buena parte de sus recuerdos sobre la deportación. “Igual sus recuerdos solo salían con sus hermanas del campo”, deduce la escritora. “Esto es común en las supervivientes: entre ellas se forman códigos de comunicación que muchas veces ni siquiera son verbales. No llegan a la profundidad de volver a contarlo todo, pero son los únicos espacios donde se sienten seguras para recordar ciertas cosas”.

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Recomendaciones de la semana: cine, true crime y la nueva novela de Isabel Allende.

En un sentido muy distinto, para la propia Edurne Portela, estudiar todas estas historias ha sido un proceso muy doloroso. “Cuando sabes, no puedes dejar de saber”, razona. La escritora insiste en que tratar de comprender el sufrimiento de las víctimas no permite alcanzar la dimensión de lo vivido por quienes padecieron la violencia. Sin embargo, ese trabajo deja una huella y vuelve a quien escribe más permeable al dolor. “Descubres cosas terribles sobre la humanidad”, concluye. “A mí a veces me causa pavor, realmente”.