Tras estrenar ‘La invitación’ con Penélope Cruz, Olivia Wilde ya tiene nuevo proyecto: una comedia navideña con Jennifer Aniston y esta actriz de moda

Penélope Cruz y Olivia Wilde en 'La invitación'

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Olivia Wilde ya prepara su próxima película como directora tras el estreno de The Invite (La invitación) junto a Penélope Cruz. Se trata de Naughty, una comedia navideña para Universal Pictures que suma a Jennifer Aniston y a Samara Weaving, la actriz del momento tras Noche de bodas 2. Según adelantó The Hollywood Reporter, Weaving se incorpora a un elenco que ya incluía a Aniston, Peter Dinklage, Chase Sui Wonders, Regina Hall e Ike Barinholtz. Naughty sigue a una madre, interpretada por Aniston, cuya única esperanza de obtener la custodia de su hijo frente a su ex manipulador es encontrar a Papá Noel (Dinklage) y convencerlo de testificar en su juicio de divorcio. Fuentes consultadas por The Hollywood Reporter describieron el proyecto como “La boda de mi mejor amiga en el Polo Norte”.

El guion es obra de Jimmy Warden y nació como un spec script, es decir, un libreto escrito sin encargo previo de un estudio. En el reparto, Wonders y Hall interpretan a las mejores amigas de la protagonista, mientras Barinholtz da vida al expareja conflictivo. Weaving se pondrá en la piel de la amante de ese personaje. La producción corre a cargo de LuckyChap, la productora de Margot Robbie, Tom Ackerley, Josey McNamara y Milan Popelka, junto con la propia Wilde y Warden. Universal fijó el estreno para el 5 de noviembre de 2027.

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Naughty llega como el siguiente paso de Wilde detrás de cámaras después de La invitación, la comedia dramática que estrenó A24 el 26 de junio pasado. En esa película, Wilde no solo dirigió, sino que también actuó junto a Seth Rogen, Cruz y Edward Norton. La trama de La invitación sigue a un matrimonio, interpretado por Wilde y Rogen, que invita a cenar a sus vecinos del piso de arriba, encarnados por Cruz y Norton. La noche deriva en revelaciones inesperadas sobre ambas parejas. Según Los Angeles Times, la cinta está basada en la película española Sentimental (2020) y fue adaptada por Rashida Jones y Will McCormack. La invitación se presentó primero en el Festival de Sundance en enero y luego llegó a los cines en España tras su paso por San Sebastián. La crítica de Los Angeles Times destacó las actuaciones del cuarteto protagonista, con especial mención a Cruz como “seductora y observadora” en su papel de Piña.

Olivia Wilde ya prepara su próximo proyecto con Jennifer Aniston y Samara Weaving al frente

Samara Weaving, la actriz que suma proyecto tras proyecto

Weaving atraviesa un año cargado de estrenos. Antes de sumarse a Naughty, la actriz lanzó tres películas: Over Your Dead Body, Noche de bodas 2, Carolina Caroline. A la par de su trabajo en comedia, Weaving dio un salto al universo de superhéroes. La actriz fue confirmada para interpretar a Emma Frost, también conocida como la Reina Blanca, en la nueva película de los X-Men que prepara Marvel. Ese proyecto de X-Men tiene previsto comenzar su rodaje en la primavera o el verano del próximo año, de acuerdo con la información publicada por The Hollywood Reporter. Weaving está representada por CAA, 111 Media y Johnson Shapiro.

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Dentro del estudio, la vicepresidenta ejecutiva de desarrollo de producción, Sara Scott, y la directora de desarrollo de producción, Jacqueline Garell, son quienes supervisan Naughty para Universal Pictures. Con Wilde al frente de la dirección y un elenco que combina comedia y drama, Naughty se perfila como una de las apuestas navideñas del estudio para 2027. El estreno quedó fijado para el 5 de noviembre de ese año, según confirmó Universal.