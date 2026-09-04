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Paul Thomas Anderson ya prepara su próxima película tras ganar el Oscar con ‘Una batalla tras otra’: “Ya ha elegido una idea”

El músico de Radiohead y compositor habitual de sus películas, Johnny Greenwood, asegura que ambos ya preparan el siguiente proyecto juntos

Paul Thomas Anderson recibe el premio a mejor dirección por "One Battle After Another" durante la ceremonia de los Oscar el domingo 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)
Paul Thomas Anderson recibe el premio a mejor dirección por "One Battle After Another" durante la ceremonia de los Oscar el domingo 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)
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Paul Thomas Anderson ya prepara su próxima película tras el recorrido de Una batalla tras otra, que obtuvo seis premios Oscar. El compositor Jonny Greenwood, colaborador habitual del cineasta, afirmó que el director eligió una idea y se acerca al inicio de un nuevo proyecto narrativo. Greenwood dijo a Screen Daily que Anderson ya definió el rumbo de su siguiente largometraje, aunque todavía no se conocen el argumento, el reparto ni el calendario de rodaje, lo cual llevará un tiempo. El músico anticipó que la película incluiría un instrumento con peso en la composición y que ya comenzó a estudiarlo.

El compositor expresó que el director “ha elegido una idea” entre varios proyectos que tenía en consideración. Según relató, Anderson parece retomar el impulso para activar la producción, aunque no precisó cuándo comenzaría el trabajo ni cuál será la historia elegida. Greenwood señaló que Anderson está “cerca de pulsar el botón” de la próxima película. La frase sugiere que el proyecto atraviesa una etapa de preparación, pero no confirma que el rodaje esté fechado ni que exista una producción en marcha.

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El integrante de Radiohead sostuvo que ya intenta aprender un instrumento que tendría un lugar central en la nueva obra. No identificó cuál sería ese instrumento ni explicó cómo se integraría a la música de la película. “Ya intento aprender un instrumento nuevo que sería central para ella”, contó Greenwood. El compositor tampoco aclaró si Anderson le presentó material del guion o si las conversaciones se limitaron a la concepción musical del futuro filme.

Tráiler de 'Una batalla tras otra', la nueva película de Leonardo DiCaprio

Tempos largos, pero no eternos

La colaboración entre ambos se extiende desde Pozos de ambición, de 2007. Greenwood compuso después las partituras de The Master, Inherent Vice, El hilo invisible, Licorice Pizza y Una batalla tras otra, de acuerdo con los títulos mencionados en el texto. El músico explicó que cada trabajo con Anderson concentra su atención durante meses. Dijo que no cuenta con un equipo dedicado a arreglos o asistencia, una elección que reduce la cantidad de películas que puede asumir cada año. “Cuando trabajo en una película para Paul, es prácticamente lo único en lo que pienso durante meses”, afirmó. Greenwood calculó que, bajo ese método, no puede encargarse de más de una banda sonora anual, o de dos en algunas ocasiones.

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Greenwood advirtió que el proceso de la próxima película podría extenderse. Aun así, recordó que Anderson completó Licorice Pizza en un período de pocos meses, por lo que evitó anticipar cuánto demorará esta vez el nuevo largometraje. “Crees que la próxima película va a llevar años y a menudo ocurre”, dijo Greenwood. Luego añadió que Anderson tuvo varias ideas y que ahora parece haber escogido una, con un ritmo de trabajo que vuelve a acelerarse. El compositor describió un proceso de trabajo prolongado y personal. Contó que Anderson le permite desarrollar la partitura durante el rodaje, sin imponer una entrega inmediata cuando la película ya está terminada.

Greenwood relató que Anderson visita el lugar donde compone y observa su método, que el músico definió como una escena con papeles, una impresora que falla y una orquesta a punto de llegar. Según Greenwood, el director entiende que ese trabajo se realiza con seriedad. El músico de Radiohead menciona dos posibilidades para el próximo proyecto, aunque ninguna tiene confirmación. Anderson habló antes sobre una película de jazz situada en los años 40 que podría tener a Denzel Washington en el reparto.

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