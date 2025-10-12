Quién es Angie Corine: la rapera viral que critica a Pedro Sánchez, es amiga de Abascal y prepara un disco llamado ‘España’ con artistas que “piensan como ella”

Angie Corine, en una foto con Santiago Abascal. (Instagram)

El fenómeno viral de la rapera Angie Corine parece haber confirmado la aparición de una nueva estética en el seno de la música urbana. Acostumbrados, en el ámbito del rap, a los mensajes reivindicativos y a la crítica social desde una óptica progresista, la artista de origen estadounidense y afincada en España desde los 6 años se ha puesto de moda con una imagen totalmente opuesta: camisetas de España, banderas rojigualdas con un toro y un respaldo público tanto a Vox como a Santiago Abascal (con el que afirma que se manda mensajes en redes sociales habitualmente) son algunas de sus señas de identidad.

La propia artista ha sido clara al expresar los elementos que conforman su posicionamiento, evidenciado tanto en entrevistas como en sus canciones. En uno de sus vídeos más recientes, que ya ha superado un millón de visualizaciones en TikTok, Angie Corine declara: “Yo confío plenamente en Santiago Abascal y confío en que el tiempo me dará la razón”, a la vez que lanza diferentes mensajes contra la inmigración y a favor del empresario en un tono abiertamente provocador.

En la misma línea discurre uno de sus últimos videoclips, España 2, el cual ha alcanzado una gran repercusión en redes sociales y las plataformas de música. “¡Viva el comunismo! Jaja, ¿te imaginas? Que entro en mi casa y tengo un okupa en la cocina, que de to’ lo que gano la mitad va pa’ la vecina, y la otra mitad pa’ Pedro pa’ que viaje a Filipinas. Está claro ¿para qué emprender? Si me sale mucho más rentable estar cobrando el paro (¿o no, Charo?)”, dice la letra de este tema en un momento determinado.

Angie Corine en el videoclip de 'España 2'. (YouTube)

De YouTube a Vistalegre

La irrupción de Angie no ha llegado tras una trabajada carrera en el mundo de las batallas de rap, sino que nace de una exitosa trayectoria en redes como TikTok e Instagram desde que empezara a subir vídeos en 2023. Fue tras alcanzar un millón de seguidores en su canal de YouTube, de hecho, que decidió dar un giro a su vida y dar inicio a su carrera musical. A pesar de esa base, en diferentes entrevistas ha manifestado cómo su ideología le ha costado más de algún rechazo por parte de la industria. Sin embargo, al mismo tiempo, su afinidad con Vox la ha llevado a participar en diferentes actos organizados por el partido y otras formaciones de ultraderecha.

Es así como se llegó a su actuación en el pasado evento Europa Viva 25, celebrado en el Palacio de Vistalegre. Un encuentro de la extrema derecha europea bajo el lema de “la reconquista”, en el que confluyeron partidos como La Liga, Agrupación Nacional y Fidesz con sus respectivos discursos reaccionarios, xenófobos y ultranacionalistas. Líneas ideológicas con las que la artista siempre se ha mostrado afín.

BB Trickz, en una de sus últimas campañas publicitarias. (@nudeproject/Instagram)

Cuando ser rebelde es ser de derechas

El auge de personajes como el de Angie Corine no son un caso aislado. Expertos de diferentes sectores han advertido sobre cómo la rebeldía (o “el nuevo punk”, como defienden los mismos afectados) pasa por la derecha. “Pero en la derecha piensan que las élites son de izquierdas y que la derecha representa a la gente común que se rebela. Eso es eficiente”, señalaba al respecto en una entrevista con El País el ensayista Pablo Stefanoni, autor de ¿La rebeldía se volvió de derechas? Cómo el antiprogresismo y la aticorraección política estan construyendo un nuevo sentido común (y por qué la izquierda está perdiendo la iniciativa (Editorial Siglo XXI).

En el ámbito de la música urbana, un caso similar al de Angie Corine podríamos encontrarlo en otras artistas como BB Trickz, quien, desde una mezcla de provocación estética y referencias a iconografía trumpista (la artista hispano-canadiense ha declarado en más de una ocasión su admiración por el presidente estadounidense y su “honestidad”), plantea un discurso también radicalizado hacia la derecha, aunque dotado de una performatividad consciente y explícita, con letras tan marcadamente sexuales que han causado controversia tanto en la escena urbana como en el espacio político.

Los planes de Angie Corine: un disco para seguir transmitiendo su idea de España

El éxito de este tipo de nuevas voces musicales se produce además en una coyuntura marcada por la creciente tendencia de la juventud española, especialmente jóvenes varones, a identificarse cada vez más con posturas conservadoras o de derecha. Esta inclinación se relaciona con factores como la renta familiar, el impacto de las crisis económicas y una percepción de escepticismo hacia la democracia liberal, nutriendo así el caldo de cultivo para la aparición de movimientos musicales alineados a estas posiciones.

Angie Corine ya ha anunciado que planea sacar un disco titulado España con “ocho canciones que irán saliendo poco a poco, todas con el mismo mensaje: hacer una crítica social desde mi punto de vista y que la gente se lo pase bien”, tal y como explicaba en una entrevista reciente con El Español. “También incluye muchas colaboraciones con artistas que piensan lo mismo que yo”, añade a continuación.