La ciencia ficción mantiene su vigencia con Blade Runner 2099, una nueva entrega de la franquicia anunciada por Prime Video

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Prime Video ha estrenado este 25 de noviembre Blade Runner 2099, la primera serie de la franquicia creada por Ridley Scott, con Michelle Yeoh y Hunter Schafer como protagonistas. Los ocho episodios de la temporada han quedado disponibles de forma simultánea en más de 240 países y territorios.

La producción está a cargo de Amazon MGM Studios y Alcon Television Group. Silka Luisa, conocida por su trabajo en Las luminosas, ejerce como creadora, guionista principal y productora ejecutiva. Jonathan van Tulleken, conocido por Shōgun, ha dirigido los dos primeros episodios.

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La trama transcurre 50 años después de los eventos de Blade Runner 2049, en una Los Angeles reconstruida tras el levantamiento de los ‘replicantes’ contra la humanidad. Cora (Hunter Schafer), una fugitiva humana, se hace pasar por ‘replicante’ para sobrevivir y asume la identidad de ‘blade runner’ con el objetivo de encontrar un artefacto capaz de alterar el equilibrio de poder entre ambas especies.

Michelle Yeoh en 'Blade Runner 2099'

Para lograrlo, debe asociarse con Olwen (Michelle Yeoh), una ‘replicante’ ‘blade runner’ que se acerca al final de su vida útil programada. Juntas rastrean a un fugitivo llamado Marek, que renuncia al poder ‘replicante’ que ayudó a conquistar.

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El giro central de la serie invierte el esquema clásico de la saga: ahora son los ‘replicantes’ quienes dan caza a los humanos considerados peligrosos para el nuevo orden social, y no al revés. La premisa retoma así la pregunta sobre qué define la humanidad, uno de los ejes que atraviesa la franquicia desde la novela de Philip K. Dick que la originó.

El reparto principal se completa con Dimitri Abold (Hijack) y Lewis Gribben (Somewhere Boy). En papeles recurrentes aparecen Katelyn Rose Downey, Daniel Rigby, Johnny Harris, Amy Lennox, Sheila Atim, Matthew Needham (La casa del dragón), Tom Burke (Furiosa) y Maurizio Lombardi (Ripley), entre otros.

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Producción visual y sonora

El equipo artístico incluye a la diseñadora de vestuario Helen Huang y a un grupo de cuatro directores de fotografía: Rob Hardy, Ula Pontikos, Vanja Cernjul y Damian Garcia. El diseño de producción estuvo a cargo de Paul Inglis, también diseñador conceptual principal, y Chloe Arbiture.

La banda sonora fue compuesta por Leopold Ross, nominado a los premios Grammy y Emmy, y fue señalada por varios críticos como uno de los elementos más sólidos de la serie, en particular por su combinación con la fotografía.

ter Schafer en 'Blade Runner 2099'

Entre los escenarios construidos para la producción figuran un banco de memoria con arcos ambientado en México, un local de alquiler iluminado en rojo donde los ‘replicantes’ pagan por experiencias humanas como la paternidad o el envejecimiento, y un búnker ‘replicante’ de múltiples niveles.

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El proyecto fue aprobado originalmente por Amazon Prime Video en 2022 y tardó más de cuatro años en llegar a la pantalla, un retraso vinculado en parte a las huelgas de Hollywood de 2023.

Recepción crítica dividida

La serie recibió calificaciones dispares en los agregadores de reseñas. Según consignó el medio británico The Independent, Blade Runner 2099 debutó con un 72% de aprobación en Rotten Tomatoes, una cifra que queda por debajo del 89% obtenido por la película original de 1982 y el 88% de Blade Runner 2049 (2017). El sitio especializado Gold Derby reportó, en tanto, un 68% en Rotten Tomatoes y una puntuación de 66 en Metacritic al momento de su publicación.

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Los elogios se concentraron en las actuaciones de Yeoh y Schafer y en el apartado visual. Alison Herman, de Variety, escribió que ambas actrices “ponen un rostro nuevo y convincente a ideas familiares” y que la serie “cementa el estatus de Schafer como estrella del género”.

'Blade Runner 2099'

Ben Travers, de IndieWire, calificó el trabajo con una nota B y sostuvo que la producción “no es tan exquisita como sus predecesoras” pero “logra capturar el aura de la franquicia y construye un mundo imponente”. Judy Berman, de TIME, valoró la “ambición visual” de la serie, aunque consideró que esa estética “continúa opacando las personalidades de sus protagonistas”.

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En el otro extremo, Angie Han, de The Hollywood Reporter, señaló que la producción “podría parecerse, actuar y hasta esforzarse mucho por ser la parte, pero no hace falta un test Voight-Kampff para ver que no logró replicar el alma” de la franquicia. Dave Nemetz, de TVLine, la describió como “un relato sombrío sin humor, que desperdicia el legado del clásico de ciencia ficción en violencia desoladora y personajes de cartón”.

El sitio Seattle Times resumió la tensión central de las críticas: la serie “empieza como un misterio de ciencia ficción intrigante”, con una fotografía “verdaderamente asombrosa”, pero “en algún punto del camino deja de tratarse sobre la introspección y pasa a centrarse en respuestas fáciles”.

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Un relevo generacional en la saga

Varios críticos coincidieron en leer el cruce entre Yeoh y Schafer como una entrega de testigo dentro del género de acción y ciencia ficción. Herman planteó que la combinación entre ambas “da la sensación de que una icono de acción ya consagrada le entrega el testigo a una figura ascendente”.

'Blade Runner 2099'

Para Schafer, conocida por su papel en Euphoria y por participaciones en el cine de terror (Cuckoo) y en la ‘precuela’ de Los juegos del hambre, la serie representa su plataforma más grande hasta el momento. Yeoh, por su parte, ya contaba con experiencia previa en ciencia ficción televisiva tras su paso por Star Trek: Discovery.

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Pese a estar concebida como una temporada limitada, algunas reseñas han señalado que el desenlace deja una puerta abierta para futuras historias dentro de este universo.