Joseph Zada as Haymitch Abernathy in The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Photo Credit: Courtesy of Lionsgate.

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El mundo vuelve a Panem por sexta vez. Y de qué manera. El viernes llegó a los cines Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, la segunda precuela de la saga que en 2012 conquistó a jóvenes y adultos con una distopía en la que 24 niñas y niños de 12 a 18 años se enfrentan a matar en una arena en la que solo puede ganar uno. En esta ocasión, la película tiene lugar 24 años antes de los Juegos que dieron a conocer a Katniss (Jennifer Lawrence) y Peeta (Josh Hutcherson), pero se centra en la figura de su gruñón y alcohólico mentor, Haymitch Abernathy, interpretado en las películas originales por Woody Harrelson y ahora por el joven Joseph Zada, que en esta ocasión, con motivo del segundo Vasallaje de los Veinticinco, el Capitolio dirigido por el presidente Snow (Ralph Fiennes) decide duplicar el número de tributos que participan en los Juegos.

Frente a los escenarios de las anteriores entregas, su autora, Suzanne Collins, describió la arena de estos juegos como “demasiado bonito para que sea bueno”. Un paisaje paradisíaco al más puro estilo Midsommar (2019) que, tras su hermosura, esconde veneno —casi que de manera literal en la ficción. Por ejemplo, el agua de los arroyos o la fruta de los árboles están envenenados—. “Cuando se me acostumbra la vista, le echo el primer vistazo a la arena y arqueo las cejas, pasmado. Su belleza me deja sin palabras”, describe la escritora desde la perspectiva de Haymitch en el primer momento que el joven ve la arena, donde se encuentra un enorme bosque con un verde intenso, pájaros cantores y flores de preciosos colores.

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'Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha'. (Lionsgate)

La belleza tramposa que imaginó Collins la encontró el equipo de la película en España, después de que la posibilidad de rodar en los Alpes austriacos se desvaneciera tras la retirada de incentivos económicos a las producciones cinematográficas de la mano del Gobierno —el director, Francis Lawrence, se inspiró en los paisajes de Vida oculta (2019), de Terrence Malick—.

Así fue como el diseñador de producción Uli Hanisch y Klaus große Darrelmann, responsable de localizaciones, llegaron a principios del año pasado al Parque Natural de Somiedo, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en el año 2000. “Empezamos a conducir montañas arriba y vimos el valle”, recuerda Hanisch. “Yo estaba allí, haciendo fotos con el móvil y enviándoselas a Francis. Y dije: ‘Está lejos, pero es muy bonito.’ Francis respondió: ‘Hagámoslo.’ Fue una decisión importante. No podíamos creer cómo el paisaje encajaba con lo que necesitábamos”.

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Una producción construida en medio de la nada

El problema fue que el equipo visitó el paraje en primavera, cuando el valle estaba en su mejor momento. Cuando arrancó en rodaje en julio, poco tenía que ver con el paisaje idílico por primera vez visto. “Lo exploramos en primavera y estaba verde y lleno de flores silvestres. Sin embargo, para cuando rodamos, no había llovido mucho y había hecho bastante calor, así que se había secado un poco. Tuvimos que retocar digitalmente parte de la flora y la fauna de los bosques y del valle para que mantuviera la exuberancia que buscábamos”, recordó para Letterboxd el director.

Específicamente, fue en Valle de Lago, que forma parte del parque y donde se encuentra el mayor lago glaciar de la región, donde se construyó la Cornucopia, la imponente estructura que alberga las armas y provisiones de los tributos y desde donde Haymitch y el resto de 47 participantes observan por primera vez el paisaje. Como han recordado tanto el cineasta como el director de fotografía Jo Willems, “el equipo construyó todo esto en medio de la nada”. “Algunas localizaciones eran muy remotas. Tuvimos que cargar con el equipo”.

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La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el ministro de Industria, Jordi Hereu, en el concejo de Somiedo, saludando al representante del rodaje de "Los juegos del hambre", en agosto de 2025. (Principado de Asturias)

Somiedo no fue el único enclave asturiano que acogió el rodaje. El equipo también se desplazó hasta los lagos de Saliencia y el hayedo de Montegrande, en el concejo de Teverga, para rodar las escenas donde tienen fuerte presencia los bosques densos. Por ejemplo, SPOILER, cuando LouLou muere tras inhalar polen tóxico o cuando Haymitch se esconde para inundar el sistema informático de la arena. La productora Nina Jacobson, que ha recorrido numerosos países a lo largo de las seis películas de la saga, quedó impresionada por el entorno: “La espectacularidad y la magnitud del paisaje no se parecían a nada de lo que había visto antes”.

La producción incluso tuvo que hacer frente a los incendios forestales que asolaron el noroeste peninsular en agosto de 2025, donde las llamas obligaron a suspender temporalmente las grabaciones. La productora llegó a poner a disposición del Principado su propio equipo de bomberos para colaborar en las labores de extinción.

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‘Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha’ ya tiene tráiler. (Lions Gate)

Pero Asturias no fue el único escenario español que dio vida a Panem. El equipo también se desplazó hasta el pinar de Piedrafita de Babia, en el municipio leonés de Cabrillanes, dentro del Parque Natural de Babia y Luna. Solo en Asturias, según los datos facilitados por el Gobierno del Principado, el rodaje generó más de 330 contratos y 12.600 pernoctaciones, con un impacto en seis concejos.

Fuera de España, la producción se trasladó a Alemania. En Colonia se rodaron las escenas de la casa de Haymitch y otras secuencias de los Juegos que transcurren en el bosque. El Estadio Olímpico de Berlín acogió el desfile de las carrozas de los tributos, mientras que la arquitectura del Centro Internacional de Congresos de la capital alemana, inaugurado en 1979, sirvió para recrear el Capitolio.

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'Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha'. (Lionsgate/Murray Close)

Paradójicamente, lo que en la ficción constituye una trampa mortal para los 48 tributos es, en la vida real, uno de los grandes tesoros naturales de España. La sexta entrega de Los juegos del hambre convierte así los paisajes de la cordillera Cantábrica en protagonistas de una superproducción de Hollywood. “Es la distopía más colorida y juguetona que jamás veréis”, sentencia Jacobson en las notas de producción de la película.