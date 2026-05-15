España

La 1 reunirá este sábado a 24 artistas de distintas generaciones en un gran especial musical que sustituirá a la final de Eurovisión 2026

RTVE anuncia el cartel completo de ‘La casa de la música’: de Raphael y Ana Belén a Chanel y Natalia Lacunza

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Jesús Vázquez está al frente de 'La casa de la música'. (RTVE)
Jesús Vázquez está al frente de 'La casa de la música'. (RTVE)

RTVE ya tiene preparado su gran evento musical para la noche del sábado 16 de mayo. Después de que España decidiera no participar en Eurovisión 2026 como protesta por la presencia de Israel en el certamen, la cadena pública ha apostado por una alternativa completamente distinta pero igual de ambiciosa: una nueva edición de La casa de la música, un gran especial en directo que reunirá a algunas de las voces más reconocidas del panorama musical español.

RTVE ha confirmado este jueves el cartel completo del programa, que contará con nada menos que 24 artistas sobre el escenario y que estará presentado por Jesús Vázquez. La cita busca convertirse en una gran celebración de la música y también en un homenaje a la estrecha relación que la televisión pública ha mantenido con artistas de todas las generaciones a lo largo de sus 70 años de historia.

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El gran nombre de la noche será, sin duda, Raphael. Desde RTVE destacan que el artista “no podía faltar” a una cita de estas características, especialmente después de su reciente regreso a los escenarios. El cantante jienense es, además, uno de los rostros más ligados históricamente a TVE y el artista que más veces ha actuado en la cadena pública.

Javier Ambrossi, Jesús Vázquez e Inés Hernand, presentadores del Benidorm Fest 2026 (Europa Press)
Javier Ambrossi, Jesús Vázquez e Inés Hernand, presentadores del Benidorm Fest 2026 (Europa Press)

Junto a él aparecerán otros nombres imprescindibles de la música española como Ana Belén, Mónica Naranjo, Manuel Carrasco, Vanesa Martín, Pablo López o José Mercé. También estarán presentes Fangoria y Camela, dos formaciones que siguen arrastrando a miles de seguidores décadas después de sus inicios.

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El especial apostará además por artistas muy populares entre el público más joven. Por el escenario pasarán Abraham Mateo, Nil Moliner, Natalia Lacunza, Juanjo Bona, Guitarricadelafuente o Siloé, además de propuestas emergentes como Metrika, Ultraligera, Alba Morena y La Plazuela.

Uno de los fichajes más llamativos del cartel será el de Chanel, muy vinculada a Eurovisión desde su histórica participación en 2022, así como el dúo argentino Miranda!. También habrá espacio para sonidos internacionales con la presencia de Samurai Jay junto a Naiara.

Un guiño al último Benidorm Fest

RTVE tampoco se ha olvidado del universo Benidorm Fest. Los ganadores de la última edición, Tony Grox & LUCYCALYS, actuarán en este gran especial, reforzando así la apuesta de la cadena pública por seguir impulsando la marca musical del festival pese a la salida temporal de Eurovisión.

La segunda entrega de La casa de la música llega después de la buena acogida que tuvo su primer especial navideño y mantendrá la misma filosofía: actuaciones en directo, entrevistas y una puesta en escena muy ligada al archivo histórico de RTVE. El programa se desarrollará principalmente desde el Estudio 5 de Prado del Rey, aunque también incluirá actuaciones grabadas en otras localizaciones emblemáticas de TVE que han acogido momentos musicales históricos durante décadas.

Kitai tras su salto inesperado al Benidorm Fest

Además, la fecha elegida no es casual. El especial coincide con el Día Internacional de la Convivencia en Paz, una efeméride que RTVE quiere aprovechar para lanzar un mensaje de unión a través de la música en un contexto especialmente delicado para el festival europeo.

Con esta potente mezcla de artistas legendarios, estrellas consolidadas y nuevos talentos, RTVE intentará convertir la noche del sábado en una auténtica fiesta musical alternativa a Eurovisión. Una apuesta arriesgada, pero cargada de nostalgia, actualidad y grandes nombres capaces de reunir frente al televisor a varias generaciones de espectadores.

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