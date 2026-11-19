Aitana Ocaña en los premios de la revista GQ.

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La cantante Aitana situó la vivienda, la desigualdad y la violencia contra las mujeres en el centro de su discurso al recibir el premio Mujer del Año de la revista GQ. A diez días de las elecciones generales del 29 de noviembre, la artista pidió “avanzar y no retroceder” y puso voz a preocupaciones que atraviesan a buena parte de la población joven.

Aitana, de 27 años, reconoció que ocupa una posición “muy privilegiada”, pero vinculó ese reconocimiento con las dificultades de su generación para independizarse y construir un proyecto de vida sin incertidumbre. También reivindicó los derechos conquistados por las mujeres y advirtió que persisten el miedo, la violencia y la desigualdad.

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La diva pop español aprovechó un acto de carácter cultural para referirse a un problema que domina el debate social y electoral: el acceso a la vivienda. “Les es imposible independizarse, vivir una vida tranquila, aunque trabajen muchísimo”, afirmó sobre las personas de su edad.

En conexión con el debate de la vivienda

Sus palabras coinciden con los datos del Consejo de la Juventud de España sobre emancipación. La tasa entre las personas de 16 a 29 años se sitúa en el 14,5%, mientras que el alquiler de una vivienda en solitario absorbe el 98,7% del salario medio juvenil, según los últimos datos difundidos por el organismo.

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Aitana durante uno de los conciertos de su última gira. (EFE/ Raúl Caro).

La cantante no presentó propuestas ni mencionó a formaciones políticas. Su intervención apuntó a la experiencia cotidiana de quienes, aun con empleo, no pueden abandonar el hogar familiar o deben posponer decisiones personales por el coste de una vivienda.

El Gobierno aprobó en abril el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros. Entre las medidas previstas figura una ayuda de hasta 300 euros mensuales para el alquiler de jóvenes de hasta 35 años, condicionada a requisitos de ingresos, renta y residencia habitual.

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La artista también utilizó el premio para reivindicar a las mujeres que precedieron a su generación. “Muchas de las libertades que tenemos a día de hoy las debemos a las mujeres que lucharon antes”, señaló durante su intervención.

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Aitana Ocaña

Aitana sostuvo que la desigualdad continúa presente. “Seguimos viviendo con miedo, violencia y en desigualdad”, afirmó. La frase conectó su discurso con la persistencia de la violencia machista y con las demandas de igualdad económica, laboral y de cuidados.

El 10 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el IV Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2026-2029. El documento prevé más de 750 medidas en ámbitos como empleo, autonomía económica, conciliación, derechos efectivos y prevención de las violencias machistas.

El plan incorpora acciones frente a la misoginia digital y a la violencia política contra las mujeres. La estrategia contempla recursos públicos con impacto de género estimados en 22.611 millones de euros hasta 2029, según el Ministerio de Igualdad.

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La intervención de Aitana no se limitó a una referencia institucional. La cantante insistió en que “detrás de cada historia hay una persona y no hay una cifra”, una idea con la que trasladó los datos sobre precariedad, violencia y desigualdad al terreno de las experiencias individuales.

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Aitana situó sus palabras en un momento “preelectoral”, y aunque no expresó apoyo a ningún partido, candidatura o programa, está claro que está a favor del voto progresista.

Sus referencias a la vivienda, la protección de derechos, la igualdad y la lucha contra la violencia contra las mujeres describen inquietudes sociales que equivaldrían a un posicionamiento de izquierdas.

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Las elecciones generales se celebrarán el domingo 29 de noviembre para renovar los 350 escaños del Congreso de los Diputados y los senadores elegidos de forma directa. La campaña comenzó el 13 de noviembre y concluirá el 27 de noviembre.