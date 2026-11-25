Un atleta se sumerge en una bañera de agua con hielo para recuperarse físicamente después de una sesión de entrenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una de las prácticas de moda que se ha difundido entre deportistas y forofos del entrenamiento consiste en sumergirse en agua fría después de hacer ejercicio. Desde atletas de élite hasta personas que acuden regularmente al gimnasio, muchos recurren a esta técnica con la intención de reducir las agujetas, aliviar la fatiga muscular y acelerar la recuperación. Sin embargo, lo que puede resultar beneficioso después de determinadas actividades físicas no necesariamente lo es tras cualquier entrenamiento.

Una nueva revisión científica pone de manifiesto esta diferencia y advierte que utilizar los baños de agua fría de manera sistemática podría tener consecuencias negativas, especialmente para quienes buscan aumentar su masa muscular o mejorar su fuerza. El estudio, publicado en la revista Sports Medicine - Open por investigadores de la Universidad Edith Cowan (Australia), analiza 15 metaanálisis y 161 estudios originales, con un total de 3.210 participantes, para determinar en qué situaciones esta estrategia resulta útil y cuándo conviene evitarla.

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Uno de los beneficios más consistentes de la inmersión en agua fría es su capacidad para reducir el dolor muscular tardío, es decir, las famosas agujetas. Según los resultados de la revisión, esta práctica puede aliviar las molestias desde la primera hora posterior al ejercicio y mantener sus efectos hasta 96 horas después. Los beneficios parecen especialmente importantes tras sesiones de alta intensidad, en las que las reducciones del dolor son más pronunciadas que después de ejercicios predominantemente excéntricos.

También se han observado mejoras en la recuperación de la potencia muscular entre las 24 y las 72 horas posteriores al entrenamiento. Sin embargo, existe una diferencia importante según el momento en el que se mida el rendimiento. Inmediatamente después de la inmersión, el enfriamiento muscular puede perjudicar la capacidad explosiva. De hecho, un metaanálisis registró una reducción media de 2,71 centímetros en el salto vertical justo después del baño, seguida de una mejora de 4,77 centímetros a las 24 horas.

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En los ejercicios de resistencia, el efecto positivo tiene una duración mucho más limitada. La inmersión en agua fría puede mejorar el rendimiento durante la primera hora, especialmente cuando el deportista debe afrontar dos esfuerzos en un intervalo corto de tiempo. Pasado ese periodo, los beneficios dejan de ser significativos.

El riesgo de frenar el crecimiento muscular

La principal advertencia de los investigadores afecta a quienes entrenan fuerza con el objetivo de desarrollar musculatura. Según la revisión, utilizar baños de agua fría de forma habitual después de las sesiones de musculación puede reducir las adaptaciones que se producen como consecuencia del entrenamiento.

Varios metaanálisis encontraron menores ganancias de fuerza máxima, fuerza isométrica, resistencia muscular y rendimiento explosivo entre quienes recurrían sistemáticamente a esta técnica.

Una mujer haciendo abdominales en el gimnasio (Magnific)

En cuanto a la hipertrofia, es decir, el crecimiento del tamaño de los músculos, los resultados también apuntan a un posible efecto negativo. La explicación estaría relacionada con la reducción de la síntesis de proteínas musculares y la inhibición de determinadas señales anabólicas y de la actividad de las células satélite, fundamentales para la reparación y el crecimiento del tejido muscular.

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Por el contrario, las adaptaciones relacionadas con el entrenamiento de resistencia parecen mantenerse. Los estudios analizados no encontraron diferencias significativas en la mejora de la potencia aeróbica máxima ni en el rendimiento de pruebas contrarreloj entre deportistas que utilizaban baños fríos y quienes no lo hacían.

El tiempo de las inmersiones

La revisión también analizó qué protocolos ofrecen mejores resultados. Las conclusiones apuntan a que las inmersiones de entre 10 y 15 minutos presentan beneficios más consistentes, especialmente cuando el agua se encuentra entre los 10 y los 15 grados.

Para determinados indicadores, como la creatinquinasa o el rendimiento en salto, las temperaturas de entre 5 y 10 grados también mostraron resultados favorables. En cambio, prolongar la inmersión hasta los 16-20 minutos no aportó ventajas consistentes frente a periodos más cortos. Los investigadores observaron, además, que tanto los protocolos continuos como los intermitentes pueden resultar efectivos, sin que exista una superioridad clara de uno sobre otro.

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Durante su columna en Infobae al Mediodía, el neurólogo Conrado Estol explicó por qué entrenar los músculos resulta fundamental para la longevidad. Reveló qué ejercicios y alimentación potencian la salud y desmontó mitos frecuentes sobre la fuerza muscular.

Una herramienta que no sirve para todos

Pese a los resultados, los autores piden prudencia. La calidad metodológica de los metaanálisis fue baja o críticamente baja y la certeza general de la evidencia se situó entre baja y muy baja. Además, solo el 10% de los participantes de los estudios eran mujeres, lo que limita la posibilidad de generalizar las conclusiones.

Por ello, los baños de agua fría no deberían convertirse en una rutina automática después de cada entrenamiento. Pueden ser útiles para reducir el dolor, recuperar la potencia o afrontar esfuerzos deportivos consecutivos, pero no necesariamente para quienes buscan maximizar sus ganancias musculares.