Nuevos villanos, mismo detective: la “mejor serie de Batman en décadas” vuelve a Amazon Prime Video

Imagen de 'Batman: El cruzado enmascarado'

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Su primera temporada llegó una semana como esta hace justo dos años. En pleno verano, sin hacer mucho ruido pero dispuesta a demostrar que, a falta de películas, buenas son las series. Y eso que en 2024 apenas habían pasado dos años del estreno de The Batman, la película que presentó a Robert Pattinson como el nuevo justiciero enmascarado. Dos años después, y sin señales de que Pattinson y el director Matt Reeves vayan a volver pronto, quien no ha fallado ha sido la versión del personaje animada y en la pequeña pantalla.

Hablamos de Batman: El cruzado enmascarado (Caped Crusader), el proyecto creado por Bruce W. Timm y que recupera la versión del icónico superhéroe más original, la apegada a los cómics de detectives de los años 40 y 50 más que al de los universos cinematográficos megalómanos. Timm era uno de los principales responsables de Batman: La serie animada, producción de los años 90 que convivió con otros éxitos animados de la época -y muy anteriores al boom de los superhéroes en el cine- como Spider-Man: La serie animada o X-Men, estrenada también en 1992. La serie no solo serviría para profundizar en el personaje, sino también para descubrir a nuevos como Harley Quinn, que nació de esta producción y posteriormente adquirió una popularidad sin precedentes para ningún otro personaje no nacido del cómic.

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Con el mismo espíritu, una animación parecida pero las energías completamente renovadas, la serie renació en 2024 en Amazon Prime Video, después de una larga travesía para encontrar distribució en incluso con el miedo de quedar en algún cajón de Warner entre tantas fusiones y remodelaciones de compañías. No fue así y la serie vio la luz bajo la plataforma de la compañía de Jeff Bezos, en donde se puede ver su nueva temporada desde este mismo viernes 31 de agosto.

Imagen de 'Batman: El justiciero enmascarado'

Una nueva Robin y el regreso del Joker

En esta nueva temporada, veremos de nuevo a Batman (en la voz de Hamish Linklater) y a personajes clásicos que ya aparecieron en la primera entrega como Alfred, Barbara Gordon o Harley Quinn. Si en aquella primera tanda de episodios los villanos fueron gente como El Pingüino -ahora convertido en mujer, con la voz de Minnie Driver-, Catwoman, Luciérnaga o Dos Caras, en esta la gran novedad será la primera aparición del Joker, del que ya se habían dejado algunas pistas al final de la primera temporada. No será la única gran novedad, ya que también estará la primera Robin en pantalla, Carrie Kelley, personaje que fue introducido en los cómics de El regreso del Caballero oscuro de Frank Miller. Junto a ella, villanos clásicos de Batman como El Sombrerero Loco, el Espantapájaros o Enigma desfilarán por las calles de Gotham, obligando a Bruce Wayne a ser más astuto que nunca.

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A la espera del regreso del Batman de Robert Pattinson, que como todo parece va para largo y no verá la luz al menos hasta 2028, todos los fans de Batman están de suerte al poder disfrutar de nuevas aventuras y sus queridos personajes durante estos días de verano. Si Batman: La serie animada fue toda una serie fundacional para una generación entera de jóvenes que desarrolló su pasión por el murciélago, ahora es el turno de una nueva con esta serie que, manteniendo la misma esencia, busca ampliar sus horizontes y reinventar el mito.