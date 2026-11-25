Imagen de archivo de una persona ejerciendo su derecho a voto. (Fernando Sánchez/Europa Press)

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Queda cada vez menos para que los españoles acudan a las urnas. Aunque la convocatoria electoral figura en el calendario desde hace más de un mes, pueden surgir imprevistos, como la pérdida del DNI, el vencimiento del documento antes de la votación o incluso que se nos olvide en casa. Pero que no cunda el pánico porque podrás seguir votando.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General explica en su artículo 85 que en estos casos la persona puede identificarse con cualquiera de los demás documentos admitidos, siempre que sea original, incluya fotografía y permita reconocerle con claridad. Es decir, podrás usar tu pasaporte, carnet de conducir o tarjeta de residencia originales para acreditar tu identidad. Los cuatro documentos permiten votar aunque estén caducados si hacen reconocible al titular, como así ha confirmado la Policía Nacional. Eso sí, si no dispone de ningún documento oficial de este tipo, no podrá votar de forma presencial.

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Las copias de los documentos no tienen validez, aunque reproduzcan todos sus datos. Tampoco servirá una fotografía almacenada en el móvil ni una versión digital del documento, ya que las mesas están obligadas a verificar la identidad del votante mediante un documento físico oficial. No será necesario traer la tarjeta censal tampoco, ya que su función es meramente informativa: señala el centro, la sección y la mesa que corresponden a cada persona inscrita en el censo.

El presidente del PP y candidato siembra dudas sobre el voto por correo en las elecciones generales del 29-N.

El mismo criterio se aplica al voto por correo, cuyo plazo finaliza el 25 de noviembre. Después de solicitarlo dentro del plazo y recibir la documentación necesaria, el elector debe entregar en una oficina de Correos el sobre con la papeleta elegida y el certificado de inscripción en el censo, tras acreditar su identidad; el envío es gratuito. Si la persona no puede acudir a Correos para presentar el sobre, puede encargar el trámite a otra persona mediante una autorización firmada. La entrega requiere que el elector haya completado previamente la documentación electoral recibida.

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¿Y qué hay del DNI electrónico?

Este documento sigue en el aire. La Junta Electoral Central ha aplazado su decisión definitiva sobre el uso del DNI digital para votar a través de las aplicaciones ‘MiDGT’ y ‘MiDNI’ hasta que Interior confirme la disponibilidad de lectores capaces de identificar, mediante un código QR, a los electores que quieran emplear ese sistema.

El organismo mantiene suspendida esa opción desde las pasadas elecciones andaluzas tras una denuncia del Partido Popular, que apeló a “las dudas y la alarma social” surgidas tras conocerse que no resultaba necesario “verificar la identidad a través de un código QR actualizado”. Y en palabras del partido de Alberto Núñez Feijóo, consideraba que no había garantía para verificar la autenticidad del documento. En resumen, que se pueda votar o no este 29N con el formato electrónico dependerá de que el Ministerio del Interior pueda facilitar a tiempo un lector QR en cada una de las miles de mesas electorales del país, para cuya contratación ya ha iniciado el procedimiento.

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