El director de ‘El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder’ explica los orígenes de Sauron

En una reciente entrevista, Patrick McKay, uno de los showrunners de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, ofreció una visión profunda de los orígenes y la evolución de Sauron, el icónico antagonista de la saga. La segunda temporada, que ya ha generado un gran interés entre los fanáticos en su estreno en Amazon Prime Video, se centra en la transformación de Sauron y cómo su historia se entrelaza con la de Galadriel, una de las protagonistas más destacadas de la serie.

La temporada dos de Los Anillos de Poder comienza con un potente flashback que revela cómo Sauron, después de la derrota de Morgoth, su antiguo maestro, sobrevivió a su aparente destrucción. Esta secuencia, según McKay, fue diseñada para ser una especie de espejo del inicio de la primera temporada, donde se explora el pasado de Galadriel. En esta ocasión, vemos a Sauron en su momento más vulnerable, obligado a reformarse literalmente después de perderlo todo. Este momento clave en la serie casi se incluyó en la primera temporada, pero finalmente los productores decidieron reservarlo para esta segunda entrega para darle mayor peso dramático.

Uno de los aspectos más intrigantes de la segunda temporada es la transformación de Sauron en Annatar, el Señor de los Regalos. Este cambio de identidad es fundamental para sus planes, ya que busca engañar a los Elfos, los Enanos y los Hombres para que fabriquen los anillos de poder. Charlie Vickers, quien interpreta a Sauron, explicó que esta nueva forma es especialmente diseñada para atraer a Celebrimbor, el maestro herrero élfico, y llevarlo a la locura. La obsesión de Sauron con Galadriel, sin embargo, sigue siendo un elemento central de la trama, ya que ambos personajes comparten una conexión profunda y peligrosa

El vínculo entre Sauron y Galadriel es descrito por Vickers como algo que va “más allá del romance”, una conexión casi cósmica que afecta profundamente a ambos personajes. Este lazo es una fuente de conflicto interno para Galadriel, quien se siente traicionada y confundida por haber confiado en Sauron, disfrazado como Halbrand. La actriz Morfydd Clark, quien interpreta a Galadriel, explicó que su personaje debe enfrentarse no solo a la amenaza externa que representa Sauron, sino también a la oscuridad dentro de ella misma, un “lobo” que ha descubierto y que ahora debe mantener a raya.

El señor de los anillos: Los anillos de poder - Galadriel (Amazon Prime Video)

El viaje psicológico de Sauron

Por su parte, la también directora de la serie Charlotte Brändström daba su versión al respecto de introducir esta historia de orígenes, desvelando además que no estaba originalmente planificada para el primer episodio: “Eso iba a estar en el Episodio 6 de la primera temporada. Luego no hubo espacio, así que decidieron mantenerlo para esta temporada. Abrieron la temporada con esta mirada hacia atrás, y creo que es una forma muy inteligente de entrar en el personaje de Sauron. Porque lo que los showrunners están intentando mostrar es que todo el mundo es un personaje real. Los personajes malvados no son solo negros; tienen muchos matices”.

La segunda temporada también se presenta como un thriller psicológico, donde Sauron, tras ser rechazado por Galadriel, toma la decisión de no volver a conectarse emocionalmente con nadie. Según Vickers, este rechazo es visto por Sauron como una “propuesta de matrimonio” que fue rechazada, lo que lo lleva a centrarse en sus ambiciones de poder. Sin embargo, su deseo de recuperar los anillos élficos, especialmente el de Galadriel, sigue siendo una de sus principales motivaciones. Este enfoque en su viaje personal y sus complejas relaciones añade una capa de profundidad al personaje que promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos durante toda la temporada(.

La segunda temporada de Los Anillos de Poder está configurada para explorar a fondo los orígenes y motivaciones de Sauron, ofreciendo a los fanáticos una visión más matizada de uno de los villanos más emblemáticos de la literatura y el cine. Con una narrativa que entrelaza el pasado y el presente, y que explora las conexiones emocionales y psicológicas entre los personajes principales, esta temporada promete ser un viaje fascinante por los rincones más oscuros de la Tierra Media. Ya está en Amazon Prime Video, así que no hay excusa.