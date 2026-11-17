Entrevista a la drag queen Liak, concursante de la sexta temporada de Drag Race España.

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La final de Drag Race España está más cerca y las concursantes de su sexta edición saben que el jurado cada vez será más estricto. Sin embargo, muchas veces no depende tanto del criterio de Supremme, los Javis, Ana Locking o el invitado semanal, sino de la propia confianza y el estado mental de las drag queens antes de afrontar el reto.

Este aspecto fue el que más sufrió Liak, una de las últimas eliminadas del concurso, que vio cómo estar a punto de quedar eliminada en varios episodios anteriores le pasó factura. “No es nada fácil estar siete u ocho semanas en el bottom”, confiesa en una entrevista con Infobae, describiendo la experiencia de las nominaciones como “una continua piedra encima” que no lograba quitarse y que, finalmente, acabó pasándole factura en el reto de los sketches.

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En ese momento, vimos a Liak dudar de si el personaje que Maitetxu estaba preparando era el mejor para conseguir la aprobación del jurado, aunque finalmente cedió ante la insistencia de su compañera. “No es que perdiera la seguridad en mi persona, pero sí que perdí la seguridad en qué hacía yo en el programa”. Según ella, la dinámica dentro de la competencia hizo que se percibiera como alguien inferior al resto del grupo. “Al generar ese ambiente tan negativo con algunas de mis compañeras, era obvio que desde ahí ya era mucho más difícil demostrar a mis compañeras y al jurado que merecía estar ahí”.

Liak, concursante de la sexta temporada de 'Drag Race España'. (Atresmedia)

Sobre sus discusiones con Maitetxu

Liak estuvo a punto de abandonar Drag Race “dos veces” por la carga que estaba sufriendo su pérdida de confianza. Y eso que su drag implica una gran confianza en sí misma. “Liak es alguien que siempre se ha reído mucho de sí misma, ha demostrado cierta valentía y cierta pose de: ‘Aquí estoy yo y mírame’”. Ya lo vimos en su papel de Maluma en el Snatch Game, quizá el reto más famoso de Drag Race, en el que obtuvo elogios del jurado pese a las críticas de sus compañeras. “Al final, para mí fue como: ‘Haga lo que haga, nada va a estar bien’. Está claro que esta temporada no había sido la mía”.

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“Se cogió al final una dinámica de que yo era la más inferior a todo el grupo. Entonces, evidentemente, eso se pega bastante”, continúa. El episodio más tenso del programa se vivió con su enfrentamiento con Maitetxu. “Creo que en ese momento todos estábamos ya bastante cargados”, reconoce Liak. Ella es la primera en entender que Maitetxu estaba en una situación difícil tras haber pasado en el programa anterior por el bottom, y que la presión pudo jugarle una mala pasada. Aun así, todos los problemas se resolvían fuera de cámaras: “Ahí lo hablabas con ella y todo se solucionaba”.

También explica que las participantes eran conscientes de que el formato requería generar contenido. “Tenemos que tener muy claro que esto es televisión y que en un programa de televisión se tiene que dar contenido”. Por eso, recalca que lo que se dijera en los confesionarios no buscaba herir de forma deliberada, sino que fue fruto del momento y del formato. “Lo que se dijo ahí, ahí se queda. Tampoco se decía de manera muy mala o de meter mucho el dedo en la llaga”.

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Maitetxu (izquierda) y Liak en el lip sync de 'Drag Race España 6'. (Atresmedia)

Un ‘look’ “cayetano”

A pesar de todos estos duros momentos, la ya exconcursante considera que el concurso ha sido un gran impulso para su carrera como artista. Antes de participar, explica, no había tomado un micrófono ni enfrentado retos de comedia, composición o baile. “Liak ha dado un vuelco muy grande. Yo no había hecho más que salir tres minutos y medio a escena, hacer mi show, desnudarme, quedarme en tanga y fuera”. Así, el trabajo en los diferentes retos y la posibilidad de conocer cómo trabajan otras compañeras le han abierto un mundo por explorar.

En Drag Race también ha habido momentos donde ha podido lucirse, como el ya mencionado Snatch Game con Maluma o sus distintos pasos por el lip sync, donde llegó a parecer imbatible tras eliminar a dos compañeras seguidas. Además, Liak ha llevado al programa una estética muy concreta, con su corte clásico o, como ella misma confesaba, “cayetano”, que ha hecho que muchos confundieran su forma de vestir con su ideología. “Estamos en un programa de televisión y la gente puede opinar y hacer lo que quiera, pero quiero que se sepa que cuando hablo de ‘ser cayetano’ es una forma de vestir, no un ideal político”.

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En la misma línea, algunos de sus looks, como su primer vestido en el concurso, han remitido directamente a la tierra de la que procede y de la que está muy orgulloso. “Me siento muy feliz de haber podido llevar un cachito de Murcia a Drag Race”, confiesa, destacando que quería acercar referencias de su tierra, como los paparajotes, las marineras y el limón. “Murcia es la gran desconocida y todo el mundo que viene quiere repetir”.

Liak en 'Drag Race España 6'. (Atresmedia)

No cree que vuelva a ‘Drag Race’

Al final de la entrevista, Liak recuerda como uno de los momentos más duros de su paso por Drag Race la preparación de las pasarelas. “Fue muy, muy duro”, subraya. “Cada piedra, cada material que había en todos los trajes; era todo consensuado conmigo y elegido, comprado y muchas veces también incluso pegado por mí”. De hecho, cuenta cómo su casa acabó convirtiéndose en un espacio dedicado exclusivamente al trabajo de terminar los vestidos. “Quité el sofá, cortinas, lo quité todo para poner mesas plegables, y vinieron toda mi familia y mis amigos a ayudarme a pegar piedras”.

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Dado que considera que la parte visual es su fuerte, se queda con la espina clavada de no haber llegado al reto del Make over. “Llevaba una historia muy guay, unos vestuarios muy de mi estilo”, asegura. “Podía haber sido una transformación fuerte”. Sin embargo, no cree que vuelva a participar en un programa de estas características. “No quiero volver a darle la potestad a un jurado que pueda hacer conmigo durante equis semanas lo que quiera. Las nominaciones y los comentarios hicieron mucha mella en mi mente en ese momento”.