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Karlos Arguiñano publica su 13.º libro de cocina con 495 nuevas recetas: “Me da pena la gente que no cocina; nadie tiene tiempo para unas albóndigas, pero todos van al gimnasio”

El cocinero publica su particular ‘Biblia’ este próximo 18 de noviembre, un libro que incluye casi medio millar de recetas probadas al milímetro y que siempre ‘salen a la primera’

El cocinero Karlos Arguiñano presenta un nuevo libro de cocina a sus 78 años (Editorial Planeta)
El cocinero Karlos Arguiñano presenta un nuevo libro de cocina a sus 78 años (Editorial Planeta)
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La Navidad tiene sus clásicos: el anuncio de la Lotería, el turrón, las luces... Y el libro de Karlos Arguiñano. “Es como un villancico. Cuando el libro de Karlos llega a las librerías, ya sabemos que estamos en Navidad”. Es la presentación que recibía el nuevo libro de recetas del cocinero y presentador. Arguiñano es casi uno más de la familia, gracias a 40 años de programas de televisión en los que ha reivindicado, día tras día, cocina sencilla, casera y accesible.

Ahora, el entrañable chef vasco publica su 13.º libro, de nuevo con la editorial Planeta, con 495 recetas de esas que ‘siempre salen a la primera’. “Hago libros de dos kilos y medio, son como niños”, dice entre risas el cocinero durante la presentación a la prensa de su nuevo recetario, ‘El gran libro de Karlos Arguiñano’. Su humor incombustible le sigue acompañando a sus 78 años, y aún le quedan ganas para mucho más. “En plan gracioso, suelo decir que me voy a jubilar cuando se jubile Raphael. Estando bien, voy a seguir”, admite el cocinero.

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Para quienes compren o regalen su nuevo libro, Arguiñano les augura que “van a cocinar fácil, van a cocinar sin gastar mucho, les va a salir la receta a la primera”. El cocinero reconoce estar orgulloso de haber acercado la cocina a la población general, desde los más jóvenes hasta los más mayores. “Hay mucha gente que no ha cocinado nunca y conmigo han descubierto que pueden y les sale”.

El cocinero Karlos Arguiñano presenta un nuevo libro de cocina a sus 78 años (Editorial Planeta)
El cocinero Karlos Arguiñano presenta un nuevo libro de cocina a sus 78 años (Editorial Planeta)

Es uno de los logros que le hace seguir ilusionado con su trabajo, más de cuatro décadas después de sus primeras apariciones en la pequeña pantalla. “La ilusión que tengo es que hay millones de personas que antes no cocinaban, y cocinan gracias al programa”. Durante la presentación del libro, el cocinero quiso hacer una reivindicación de la cocina casera. “Me da mucha pena la gente que no cocina, porque se van a alimentar, pero no van a gozar. Por la boca entra la salud y la enfermedad, y yo he apostado por la salud cien por cien”.

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Sobre el auge de la cocina preparada, Arguiñano se siente preocupado, aunque reivindica que aquel que quiere cocinar y cuidarse siempre encontrará un pequeño hueco para ello. “Nadie tiene tiempo para cocinar, pero todo el mundo tiene tiempo para ir al gimnasio”, se sorprende el presentador. “En las zonas de frío, en el súper, cada vez hay más espacio para comida precocinada. Joder, ¿te vas a morir sin haber hecho unas albóndigas, si has ido mil quinientas veces al cine? Yo no digo que no haya que comprar comida hecha, pero todos los días no puedes”.

Hasta 15.000 recetas durante 40 años de programa

Puede parecer que casi 500 recetas son muchas; pero no es nada si lo comparamos con las cuatro décadas de programa diario que Arguiñano ha defendido durante su carrera. “Yo en la tele habré hecho catorce mil o quince mil recetas, y habrá muchas muy parecidas, pero igual ninguna”, se atreve a afirmar el cocinero.

Cuenta, además, cómo se decide qué receta protagonizará cada capítulo: ”El equipo nos sentamos un día a la semana y vamos programando el menú de los próximos quince días. Sobre todo para que las recetas sean variadas y no se repitan: no vamos a poner lentejas hoy y lentejas dentro de tres días".

Entre las recetas que podremos encontrar en este compendio, encontramos entrantes como el paté de pimientos y berenjena, la sopa de puerro y patata en homenaje a Julia Child o las croquetas de panceta y huevo cocido. También algunas con toques exóticos firmadas por su hijo Joseba, quien ha participado con platos como las patatas con mejillones y salsa brava con txakoli o la mousse de yogur y queso fresco con membrillo y nueces.

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