Christian Bale habla por primera vez sobre su sucesor en ‘American Psycho’: “Quien quiera intentarlo es muy valiente”

Hace 25 años 'American Psycho' llegó a las salas de cine. (Escena de 'American Psycho')

Durante la presentación de su película ¡La novia! este martes, Christian Bale ofreció sus primeras declaraciones sobre la nueva adaptación de ‘American Psycho’ que prepara el cineasta Luca Guadagnino. Bale, recordado por su interpretación de Patrick Bateman en la versión original del año 2000, reconoció el impacto que tuvo ese papel en su carrera y compartió su perspectiva ante la posibilidad de que un nuevo actor asuma el icónico personaje.

El actor británico fue consultado por The Hollywood Reporter acerca de si tenía algún nombre en mente para interpretar a Bateman en esta nueva versión. Su respuesta fue contundente: “Quien quiera intentarlo, que lo intente”. Bale añadió que disfrutó enormemente el proceso de rodaje junto a la directora Mary Harron y que guarda recuerdos muy positivos de esa etapa de su vida. El actor subrayó que asumir el papel de Bateman supone un reto considerable: “Es una elección muy audaz para cualquiera que se atreva”, afirmó, recalcando que no conoce detalles específicos sobre si la nueva película será un remake o una reinterpretación, pero deseó suerte a quienes lleven adelante el proyecto.

El comentario de Bale refleja la relevancia cultural que adquirió su interpretación de Bateman, un joven banquero de inversiones que lleva una doble vida como asesino serial. La noticia de que Luca Guadagnino dirigirá una nueva adaptación del clásico de Bret Easton Ellis ha generado expectativas en la industria y entre los seguidores de la obra, especialmente por el enfoque contemporáneo que se espera para el personaje principal.

Guadagnino, reconocido por trabajos como Call Me by Your Name, compartió durante el evento CinemaCon del año pasado algunas claves sobre el proyecto. Según el director, la nueva adaptación no será un simple remake de la película protagonizada por Bale, sino una aproximación distinta a la novela original publicada en 1991. “Estamos trabajando muy duro para llevar a la pantalla una nueva adaptación de American Psycho, un libro que amo profundamente y que me ha influido enormemente”, explicó Guadagnino. El guion estará a cargo de Scott Z. Burns, quien ya trabaja en el desarrollo de la historia. Hasta el momento, no se ha seleccionado al actor que encarnará a Patrick Bateman en esta nueva versión.

Christian Bale en The Bride!

Buscando al nuevo Bateman

El anuncio ha provocado reacciones divididas entre quienes formaron parte del elenco y el equipo original. Matt Ross, quien interpretó a uno de los colegas de Bateman en la película de 2000, expresó su opinión sobre la nueva adaptación: “Parece más una decisión de negocio que otra cosa, pero al estar basada en un libro, puede haber múltiples interpretaciones, así que ¿por qué no? Creo que tienen un gran desafío por delante, sobre todo porque la actuación de Christian es excepcional”.

Por su parte, el productor Chris Hanley señaló que ha recibido numerosas llamadas cuestionando la pertinencia de una nueva versión: “Todos me llaman diciendo: ‘Qué locura hacer otra vez American Psycho’. Yo no pienso así. Luca es un gran director. Nunca ha hecho una mala película”. La originalidad del enfoque de Guadagnino ha alimentado el debate sobre si es posible ofrecer una visión novedosa de un personaje tan asociado a la figura de Bale y a la dirección de Harron. Mientras tanto, los seguidores de la novela y del filme esperan conocer más detalles sobre el elenco y el tono que tendrá la nueva producción.

En resumen, Christian Bale ha manifestado respeto y apertura hacia quienes deseen asumir el reto de interpretar a Patrick Bateman, describiendo la tarea como “valiente”. Sus palabras, junto a las opiniones del director y de miembros del equipo original, marcan el inicio de una nueva etapa para la historia de American Psycho en el cine. El proyecto de Luca Guadagnino se perfila como una reinterpretación que buscará diferenciarse tanto de la película original como de otras adaptaciones previas de la obra de Bret Easton Ellis.