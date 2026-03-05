España Cultura

Christian Bale habla por primera vez sobre su sucesor en ‘American Psycho’: “Quien quiera intentarlo es muy valiente”

Después de que se anunciase un nuevo proyecto con Luca Guadagnino al frente, el actor que diera vida al icónico Patrick Bateman da su propio consejo al futuro intérprete

Guardar
Hace 25 años 'American
Hace 25 años 'American Psycho' llegó a las salas de cine. (Escena de 'American Psycho')

Durante la presentación de su película ¡La novia! este martes, Christian Bale ofreció sus primeras declaraciones sobre la nueva adaptación de ‘American Psycho’ que prepara el cineasta Luca Guadagnino. Bale, recordado por su interpretación de Patrick Bateman en la versión original del año 2000, reconoció el impacto que tuvo ese papel en su carrera y compartió su perspectiva ante la posibilidad de que un nuevo actor asuma el icónico personaje.

El actor británico fue consultado por The Hollywood Reporter acerca de si tenía algún nombre en mente para interpretar a Bateman en esta nueva versión. Su respuesta fue contundente: “Quien quiera intentarlo, que lo intente”. Bale añadió que disfrutó enormemente el proceso de rodaje junto a la directora Mary Harron y que guarda recuerdos muy positivos de esa etapa de su vida. El actor subrayó que asumir el papel de Bateman supone un reto considerable: “Es una elección muy audaz para cualquiera que se atreva”, afirmó, recalcando que no conoce detalles específicos sobre si la nueva película será un remake o una reinterpretación, pero deseó suerte a quienes lleven adelante el proyecto.

El comentario de Bale refleja la relevancia cultural que adquirió su interpretación de Bateman, un joven banquero de inversiones que lleva una doble vida como asesino serial. La noticia de que Luca Guadagnino dirigirá una nueva adaptación del clásico de Bret Easton Ellis ha generado expectativas en la industria y entre los seguidores de la obra, especialmente por el enfoque contemporáneo que se espera para el personaje principal.

Guadagnino, reconocido por trabajos como Call Me by Your Name, compartió durante el evento CinemaCon del año pasado algunas claves sobre el proyecto. Según el director, la nueva adaptación no será un simple remake de la película protagonizada por Bale, sino una aproximación distinta a la novela original publicada en 1991. “Estamos trabajando muy duro para llevar a la pantalla una nueva adaptación de American Psycho, un libro que amo profundamente y que me ha influido enormemente”, explicó Guadagnino. El guion estará a cargo de Scott Z. Burns, quien ya trabaja en el desarrollo de la historia. Hasta el momento, no se ha seleccionado al actor que encarnará a Patrick Bateman en esta nueva versión.

Christian Bale en The Bride!
Christian Bale en The Bride!

Buscando al nuevo Bateman

El anuncio ha provocado reacciones divididas entre quienes formaron parte del elenco y el equipo original. Matt Ross, quien interpretó a uno de los colegas de Bateman en la película de 2000, expresó su opinión sobre la nueva adaptación: “Parece más una decisión de negocio que otra cosa, pero al estar basada en un libro, puede haber múltiples interpretaciones, así que ¿por qué no? Creo que tienen un gran desafío por delante, sobre todo porque la actuación de Christian es excepcional”.

Por su parte, el productor Chris Hanley señaló que ha recibido numerosas llamadas cuestionando la pertinencia de una nueva versión: “Todos me llaman diciendo: ‘Qué locura hacer otra vez American Psycho’. Yo no pienso así. Luca es un gran director. Nunca ha hecho una mala película”. La originalidad del enfoque de Guadagnino ha alimentado el debate sobre si es posible ofrecer una visión novedosa de un personaje tan asociado a la figura de Bale y a la dirección de Harron. Mientras tanto, los seguidores de la novela y del filme esperan conocer más detalles sobre el elenco y el tono que tendrá la nueva producción.

En resumen, Christian Bale ha manifestado respeto y apertura hacia quienes deseen asumir el reto de interpretar a Patrick Bateman, describiendo la tarea como “valiente”. Sus palabras, junto a las opiniones del director y de miembros del equipo original, marcan el inicio de una nueva etapa para la historia de American Psycho en el cine. El proyecto de Luca Guadagnino se perfila como una reinterpretación que buscará diferenciarse tanto de la película original como de otras adaptaciones previas de la obra de Bret Easton Ellis.

Temas Relacionados

Christian BaleAmerican PsychoActoresCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

‘El caballero de los Siete Reinos’ confirma sus primeros actores para la segunda temporada que rodará en España: estos son los nuevos personajes

Hasta tres incorporaciones ha hecho la producción que comenzará su rodaje en los próximos meses

‘El caballero de los Siete

Se estrena en cines una de las mejores y más valientes películas del año: la relación entre dos hombres en torno al sadomasoquismo

‘Pillion’ es el debut ‘multipremiado’ de Harry Lighton, con un arrollador Alexander Skarsgård, que explora de forma visceral, pero también con ternura, las relaciones de poder sexuales

Se estrena en cines una

‘The Bear’ anuncia su final: la quinta temporada será la última de la aclamada serie de Disney+

Un mensaje de Jamie Lee Curtis y la confirmación de los medios hacen oficial el cierre de la exitosa producción

‘The Bear’ anuncia su final:

El momento más especial de los próximos Oscar: los protagonistas de ‘Cuando Harry encontró a Sally’ se reunirán en homenaje a Rob Reiner

Los actores Meg Ryan y Billy Crystal se encontrarán sobre el escenario en tributo al director que les inmortalizó en la comedia romántica

El momento más especial de

Las mejores exposiciones para marzo en Madrid: de Hammershøi en el Thyssen a las genialidades de El Bosco

Repasamos las mejores muestras y actividades nuevas en la capital más allá de la Feria Arco

Las mejores exposiciones para marzo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España enviará a Chipre la

España enviará a Chipre la fragata ‘Cristóbal Colón’ de la Armada por el conflicto en Oriente Medio junto a buques franceses y griegos

‘Financial Times’ presenta a Pedro Sánchez como la “némesis” de Trump: “La pregunta es si no ha ido demasiado lejos”

Alcazarseguir, la base militar de Marruecos que plantearon como alternativa a Rota para EEUU

Una ama de casa de 64 años consigue la casa familiar y una pensión de 200 euros después de que su exmarido le pidiera el divorcio por problemas de convivencia

Un pescadero deberá pagar más de 30.000 euros por realizar pedidos y no pagar la mercancía: afirmó que otra persona usaba su nombre

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Incluso si

Juanma Lorente, abogado: “Incluso si te pillan robando en tu trabajo, el despido puede ser improcedente”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 5 de marzo

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si estás de baja, la empresa no puede quitarte el complemento de productividad”

Juanma Lorente, abogado: “No te va a afectar la subida del salario mínimo si cobras por encima de esta cifra”

La UE apuesta por el “made in Europe”: así es el plan para reducir la dependencia de China y los aranceles de EEUU

DEPORTES

Ya se conocen los dos

Ya se conocen los dos finalistas de la Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad se dan cita en Sevilla

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad ante el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad vuelve a ganar por la mínima al Athletic para certificar su plaza para la final de la Copa del Rey

Golpe a la piratería: la Justicia española llama a declarar al CEO de Cloudflare tras admitir la denuncia de LaLiga y Telefónica

Honda traza la hoja de ruta para solucionar los problemas de Aston Martin y del monoplaza de Fernando Alonso, pero explica que “llevará tiempo”