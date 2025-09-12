España Cultura

La aclamada serie de HBO con estrellas como Reese Witherspoon o Nicole Kidman que volverá más de seis años después de su última temporada

Después de un tiempo parada y con vistas a ser cancelada, este drama sobre tres madres adineradas ha encontrado nueva guionista y ya está en marcha

David Pardillos

David Pardillos

Imagen de 'Big Little Lies'
Imagen de 'Big Little Lies'

HBO acaba de confirmar oficialmente la que puede ser una de las noticias del año en el apartado de series, la producción de la tercera temporada de Big Little Lies, con Francesca Sloane, creadora de Mr. and Mrs. Smith, encargada de escribir el primer episodio y de asumir el rol de productora ejecutiva, según Variety. La nueva entrega contará nuevamente con Nicole Kidman y Reese Witherspoon al frente del reparto y como productoras ejecutivas, junto al veterano David E. Kelley en la producción.

El anuncio ocurre en medio de un acuerdo por dos años que Francesca Sloane ha firmado con HBO, en un contexto en el que su trabajo para la segunda temporada de Mr. and Mrs. Smith en Amazon Prime Video ha sido pospuesto indefinidamente. Sloane se integra así al equipo creativo de una de las series más celebradas de la última década, asumiendo la tarea de desarrollar un guion completamente nuevo, en coordinación con Kidman, Witherspoon y Kelley.

El regreso de Big Little Lies llega tras meses de especulación. En noviembre de 2023, Nicole Kidman ya había insinuado la posible continuación de la historia, pero hasta ahora no había una confirmación oficial por parte de la cadena ni detalles sobre el equipo creativo o los tiempos de producción. Rumores y filtraciones alimentaron la expectativa de los seguidores de la serie durante casi un año, hasta la noticia desvelada esta semana.

"Big Little Lies" ganó diversos
"Big Little Lies" ganó diversos reconocimientos, incluidos un Emmy y un Globo de Oro para Nicole Kidman. (Créditos: HBO Max)

Una de las grandes series de los últimos años

Estrenada en 2017, la ficción basada en la novela homónima de Liane Moriarty nació como una serie limitada. El éxito de su narrativa, ambientación y elenco se tradujo rápidamente en múltiples reconocimientos, incluyendo los premios Emmy a Mejor Serie Limitada, Mejor Actriz para Kidman y Mejor Actriz de Reparto para Laura Dern. El impacto crítico de la primera entrega motivó a HBO a producir una segunda temporada, ahora con la participación de Meryl Streep como Mary Louise Wright, un rol determinante en el desarrollo de los acontecimientos.

El reparto principal, muy señalado por la crítica, también incluye nombres como Shailene Woodley, Zoë Kravitz, Alexander Skarsgård—ganador del Emmy por su interpretación en la primera temporada—, Adam Scott, James Tupper y Jeffrey Nordling. La interacción de estos personajes ha sido clave para sostener el nivel del drama y la recepción global de la serie.

Después de adaptar la novela original para la primera temporada, la showrunner fue capaz de mantenerse fiel al universo de Moriarty, utilizando material inédito de la autora para la segunda parte televisiva. A la espera de la publicación de una secuela literaria anunciada para 2026, HBO busca así fortalecer el universo de “Big Little Lies” y mantener vivo el interés de su público. La elección de Francesca Sloane como guionista principal marca una nueva etapa en la producción, en una apuesta por revitalizar la narrativa e introducir nuevas perspectivas. El respaldo de Nicole Kidman y Reese Witherspoon, tanto dentro como fuera de la pantalla, define una línea de continuidad y liderazgo femenino al frente del proyecto.

