‘La violinista’, la película de animación que ha hecho historia para España y Singapur: “El primer ministro nos mencionó en el discurso del Día de la Independencia, somos héroes nacionales allí”

Tráiler oficial del largometraje animado 'La violinista', dirigido por Ervin Han y Raúl García y distribuido por Wanda Visión. La película ganó el Cristal a Mejor largometraje en el Festival de Annecy, una distinción inédita en la historia de la animación española.

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La animación española vive desde hace algunos años un período de cierto esplendor, aupado por el éxito internacional de títulos como Klaus, Unicorn Wars o Robot Dreams, la última en representar a España en los Oscar. No obstante, hasta el momento nunca había ganado uno de los mayores galardones de animación en el mundo, el Cristal del Festival de Annecy a mejor largometraje. Este certamen, que desde hace más de 60 años reconoce lo mejor del cine de animación, ha puesto al fin sus ojos en España con La violinista, la película que ganó en la última edición y que ahora aterriza en los cines con el honor de haber roto una gran puerta para el cine de animación en España, pero también el de Singapur.

La película es una coproducción entre España y el país asiático dirigida a cuatro manos entre el singapurense Ervin Han y todo un veterano de la animación como el español Raúl García, el primero de nuestro país en trabajar en Disney y que desde hace años se ha convertido en una figura imprescindible para impulsar la animación en Singapur, donde imparte clases dentro del LASALLE College of the Arts de Singapur.

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“Todo empezó cuando me fui a Singapur para dar clases de animación. Estuve allí nueve años y fue una etapa decisiva, porque llegué a un entorno del que no sabía demasiado y acabé descubriendo una escena de animación muy viva, una historia nacional compleja y una diversidad cultural que me resultó fascinante”, cuenta García en su entrevista con Infobae. “Los animadores somos gente bastante gregaria, así que empecé a relacionarme con otros profesionales del sector, y fue entonces cuando conocí a Ervin Han, que dirigía su propio estudio. La conexión fue inmediata: coincidíamos en nuestra forma de entender la animación, en las historias que queríamos contar y en la idea de que este medio no debía limitarse a un solo tipo de público ni a un solo tono”.

No es la primera vez que España se alía con un país asiático para alcanzar nuevas cotas en su animación. Ya en los 80, el visionario Claudio Biern Boyd, fundador de la distribuidora BRB Internacional, viajó a Japón para aliarse con los estudios que estaban exportando Marco o Heidi y crear nuevas series como Ruy, pequeño cid, D’Artacán y los tres mosqueperros o La vuelta al mundo de Willy Fogg junto a los nipones. La diferencia es que Singapur nunca había tenido presencia en este ámbito. “La película tiene un valor simbólico porque es la primera producción animada de Singapur en cerca de 15 años. Eso explica en parte la reacción que ha tenido allí. El público la ha sentido como una película propia, no solo porque transcurre en Singapur, sino porque recupera una memoria colectiva, sus lenguas, sus tradiciones y una mezcla cultural que define al país”, explica García en la madrileña y cinéfila cafetería Ocho y Medio.

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El español Raúl García dirige junto al singapurense Ervin Han 'La violinista'

Héroes nacionales en Singapur

La violinista empieza narrada por un periodista valenciano —al que pone voz el actor de La casa de papel, Enrique Arce, en su versión original—, pero pronto traslada su acción a la Singapur de la Segunda Guerra Mundial, durante la ocupación japonesa y la posterior rebelión que dio paso a la independencia y nacimiento de la nación que conocemos hoy día. “Singapur es un país muy joven, pero su historia ha sido intensa: pasó de ser una colonia británica a atravesar la ocupación japonesa, la posguerra y una transformación económica y social enorme. Nos parecía que esa experiencia podía contarse desde la animación, no como una lección de historia, sino a través de personas concretas y de una historia emocional”. En la película, esa historia se focaliza en una joven violinista separada de su amigo de la infancia, una anécdota íntima a través de la cual se narra la historia de todo un país al más puro estilo Lawrence de Arabia o Doctor Zhivago.

Todo esto explica que tanto Ervin Han como el propio Raúl García se hayan convertido en Singapur en poco menos que héroes nacionales tras ganar el premio en Annecy. “El Día de la Independencia Nacional, que sería algo parecido al 12 de octubre en España, el primer ministro nos mencionó en su discurso a la nación como si fuésemos héroes. Fue una situación surrealista. De pronto aparecimos en televisión, no con la foto oficial del premio ni con una imagen solemne, sino con una fotografía nuestra celebrando de forma completamente espontánea”, narra entusiasmado el hombre que ayudó a dar vida a personajes de clásicos Disney como Aladdín, El rey león o Pocahontas, y que asegura que nada invitaba a pensar que ganarían el distinguido premio.

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“Ganar Annecy fue un shock enorme. Para el mundo de la animación, el Cristal es una referencia comparable al Oscar. Llegamos al festival casi de milagro y la primera proyección fue la primera vez que vi la película terminada en una pantalla gigante, con público. No habíamos tenido tiempo de hacer pases de prueba”, relata García, quien sostiene que el premio puede ser un punto de partida para el país. “El reconocimiento sirve para decir que se puede. Una película de animación hecha desde España y Singapur, con una historia situada en Asia y una mirada distinta, puede llegar a festivales, competir internacionalmente y encontrar a su público”.

Imagen de 'La violinista'

La vieja y la nueva animación

García, que vivió la década de oro en Disney antes de abandonar la compañía con el auge de la animación por computadora a raíz del éxito de Pixar con Toy Story, recupera aquí el formato de animación tradicional en 2D, aunque sin renunciar a nuevas tecnologías. “La película está hecha en animación 2D, dibujada plano a plano, pero utilizamos herramientas de tres dimensiones como apoyo. El 3D nos ayudó a planificar escenas complejas, sobre todo los movimientos de cámara, la profundidad de los decorados, los vehículos o las secuencias con una escala más épica. No queríamos que la tecnología sustituyera el dibujo, sino que nos permitiera llevar más lejos algunas posibilidades visuales”, explica el cineasta.

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Al ser preguntado por la animación tradicional frente al auge de la inteligencia artificial, García se muestra cauto y comprensivo. “La inteligencia artificial puede ser útil para resolver tareas repetitivas o técnicas, como el coloreado, las sombras o la adaptación de fondos. El problema aparece cuando se pretende reemplazar el criterio artístico, la experiencia y la responsabilidad de quienes crean una película”, razona, consciente de que marcas de lujo como Prada o Dior han empleado la animación tradicional como reclamo. “No hay que temer a la tecnología por sí misma. Hay que preguntarse quién la utiliza, con qué propósito y qué tipo de trabajo pretende sustituir. Una herramienta puede liberar tiempo para la creatividad; no debería servir para eliminar a los artistas ni para justificar obras sin mirada propia”.

A la espera de ver en qué se transforma la industria de la animación con la IA, lo cierto es que Raúl García puede decir que ha alcanzado un techo muy grande para España y que ha abierto un bonito camino a recorrer en Singapur. Lejos de que se quede en un caso aislado, el animador considera que este es el mejor momento para invertir y desarrollar el cine de animación en nuestro país. “En España siempre hubo grandes artistas, diseñadores y animadores. La diferencia es que ahora empiezan a consolidarse estudios y estructuras con mayor continuidad. El desafío consiste en que los profesionales puedan enlazar proyectos, mantener equipos y crecer dentro de una industria estable”.

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