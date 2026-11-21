Varias personas se protegen de la lluvia a la salida del Metro en Madrid. (Sergio Pérez/EFE)

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Este fin de semana estará marcado por los cambios en el tiempo en España, tanto en las precipitaciones como en las temperaturas. Así, además de alternancia entre estabilidad y lluvias, tendremos altibajos en los termómetros, según prevé la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este sábado, el paso del frente que llegó ayer continuará su avance por el país. Junto a este, llegarán nuevos, por lo que será una jornada muy lluviosa en Galicia y en el noroeste de Castilla y León. También lloverá, aunque de forma menos abundante, en buena parte del norte peninsular, en el centro y en Extremadura. No será así en zonas costeras y en áreas de montaña del norte y del este peninsulares. Las precipitaciones podrán ser también en forma de nieve a partir de los 2.000 metros.

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Habrá rachas de viento muy fuertes en los litorales gallegos, en el área cantábrica y en las montañas del norte y el centro peninsular. Sin embargo, el temporal marítimo que desde hace días mantenía al extremo norte en alerta naranja ha remitido, quedando solo con avisos amarillos A Coruña y Lugo. También hay alertas, pero por lluvias, en León, Salamanca, Zamora, Cáceres, A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, así como por viento en Navarra.

La costa de Ferrol es azotada por olas de gran tamaño este miércoles en las proximidades de la playa de Ponzos. (Kiko Delgado/EFE)

Cambios en las temperaturas este sábado

Este sábado las temperaturas máximas van a experimentar un ascenso en la mitad sur peninsular que, además, será notable localmente en sierras del sureste, en el sur de la meseta Norte y en el oeste de Galicia. Por otro lado, los termómetros bajarán en La Rioja, Navarra, País Vasco y el norte de Aragón.

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Con respecto a las mínimas, la Aemet prevé aumentos en los valores del Cantábrico, los Pirineos y la mitad sur peninsular, pero con descensos en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Se pueden producir, pese a ello, heladas débiles en los Pirineos.

Nuevos frentes a partir del martes

El domingo, tras el paso de los frentes, tendremos un día más estable, aunque frío, con nuevas bajadas en las temperaturas. “Solo lloverá débilmente de madrugada en zonas del tercio norte peninsular y en el interior, pero después quedarán los cielos poco nubosos”, ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.

Crecida del río en Guisando tras las intensas lluvias en Ávila. (X/@Meteoavila2/Miguel Garro)

Al ambiente más frío contribuirá el viento, mientras que las temperaturas mínimas seguirán descendiendo, dejando heladas en zonas del norte y del centro de la península. “Por la mañana amaneceremos con mínimas de 1 grado bajo cero en Cuenca o Ávila, o de 0 grados en muchas ciudades de la meseta norte. Y por ejemplo, en Madrid capital, la mínima será de 3 grados”. Las máximas por su parte, alcanzarán entre 10 y 15 grados en el norte y entre 15 y 20 en el sur.

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La próxima semana comenzará con casi ausencia de lluvias. Esto, sin embargo, no durará mucho, pues el martes vuelven a llegar frentes que van a afectar, sobre todo, al oeste peninsular, con lluvias más abundantes en Galicia otra vez. La incertidumbre con respecto a este pronóstico, sin embargo, aún es alta, por lo que Del Campo advierte que no es descartable que pueda llover en cualquier punto de la Península y Baleares, aunque la mayor probabilidad se seguirá registrando en el oeste peninsular.