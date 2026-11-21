Entrevista a la drag queen Coco Luna, concursante de la sexta temporada de Drag Race España.

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En Drag Race España hay retos de todo tipo: costura, canto, baile, humor... El programa ha demostrado hasta qué punto puede entretener a los espectadores con retos tan distintos. Pero, al mismo tiempo, quienes están siguiendo su sexta temporada también están descubriendo hasta qué punto pueden emocionarse con las historias de sus concursantes.

Este es el caso de Coco Luna, concursante eliminada en el octavo episodio de esta edición que ha aprovechado su participación para compartir el duro camino que recorrió desde que abandonó Venezuela, su país natal, hasta recalar en el programa. “Mi historia se resume un poquito a que un día, hace ocho años, salí de mi casa y yo todavía no he regresado”, cuenta en una entrevista con Infobae.

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Lo hace, sin embargo, con una sonrisa: la misma con la que contó a sus compañeras cómo incluso llegó a vivir un mes en la calle. “Quería contarlo porque es parte de mi historia”, subraya. “Es algo que yo y muchísimas personas hemos vivido, pero algunas no lo cuentan porque a veces no hay dónde contarlo”.

Coco Luna, en 'Drag Race España' con un vestido en el que reconstruye su experiencia viviendo en la calle. (Atresmedia)

“Vivir en la calle es algo que no le deseo a nadie”

“Yo salí un día de mi casa y la vida me trajo. Ni siquiera sabía que iba a vivir aquí”, relata Coco Luna. Tras llegar a España, las cosas se le complicaron más de la cuenta y acabó viviendo en la calle. En plena campaña de frío, obtuvo una plaza nocturna en un hospicio donde pasaba las noches. “No sabía ni siquiera qué hacer con mis cosas, porque entonces te podían robar”. Por las mañanas, se quedaba en un parque y trataba de dormir como podía, con una chaqueta y periódicos para protegerse del frío y de la lluvia. No duda en asegurar que lo más duro fue el hambre.

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“Algo me decía que eso no iba a durar mucho tiempo, pero bueno, un mes”, ríe ahora. Cuando se marchó, ni siquiera había pensado en vivir en España, por lo que no es de extrañar que no fuera hasta mucho después cuando empezó a asimilar todo lo vivido. “Fue en Drag Race España, con el musical. Cuando dijimos que la ganadora no era nadie, que la ganadora era España. En ese momento dije: ‘Estoy en España y estoy haciendo esto, qué maravilla’”.

Coco Luna cuenta que esa experiencia le ha servido para tener ahora una fuerte determinación: que ningún amigo suyo o conocido pase por algo similar. “No se lo deseo a nadie, así que a esa persona le digo: ‘Mira, cuente conmigo, cuente con mi casa, no va a pasar ni frío, ni calor, ni hambre, ni nada. Usted se queda aquí; vemos, resolvemos y buscamos. Y ya después, si usted se tiene que ir a un albergue, divino, pues usted se va de aquí para allá. ¿Calle? No”.

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Coco Luna en 'Drag Race España 6'. (Atresmedia)

Una eliminación inesperada

Tal vez por esta historia pueda entenderse mejor la emoción con la que Coco Luna ha vivido su eliminación de Drag Race. “Lloré un montón, pero de alegría y de orgullo de verme, que estaba increíble y que lo hice espectacular”. Se ha sentido muy acompañada por el público a lo largo de todo el concurso, algo por lo que también se siente muy agradecida.

Sin embargo, tampoco puede negar que viviera como una gran sorpresa su eliminación tras un reto del makeover (en el que debía maquillar y vestir a otra persona para salir con ella a la pasarela) en el que se veía fuerte e incluso aspiraba a llevarse el win. “En este capítulo no esperaba ser eliminada. Con mi look tampoco”. Acepta parte de los comentarios del jurado, pero no comparte por completo la valoración. “Veía a mis compañeras y sabía que estaba a la altura”.

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Para el reto, apostó por un vestuario muy pulido y un maquillaje impecable para sí misma y para su hermana drag, Flora Luna. “Siempre quiero tener esa conexión con la luna”, afirma. “Me encanta y me hace como mágica”. La propuesta la mostraba como una diosa madre de la luna y un hada madrina que llega para “cumplir el deseo de esta persona de convertirse en una estrella drag”. Aunque ambas lucieron espectaculares a nivel estético, el panel consideró que la propuesta carecía de narrativa, actuación y concepto detrás de los personajes.

Coco Luna en 'Drag Race España 6'. (Atresmedia)

El objetivo de volver a casa

A pesar de todo, Coco Luna describe como “maravillosa” su experiencia con Abel, el participante de la Fundación Eddy, una entidad que ofrece hogar y apoyo integral a jóvenes LGTBIQA+ en situación de vulnerabilidad, con el que compartió el reto de transformación. “Conocer la historia de Abel, conectar con él también en muchas cosas”, dice la drag queen. “Transformarlo en esta reina y vivir esta fantasía con él fue muy guay”.

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Del mismo modo, asegura que su relación con el resto de concursantes ha sido “maravillosa”. Aunque hubo conflictos durante la competición, el vínculo se ha mantenido. “Ahora, después del concurso, pues todas nos llevamos de maravilla”, asegura, y va más allá con compañeras como La Sorny, Bubba o Alma, a quienes considera familia. “Por mi mente no había pasado que yo iba a vivir todo esto y conocerlas a cada una”.

En un futuro, quién sabe si veremos a Coco Luna en una edición internacional de Drag Race. Aunque, tal y como afirmaba al final del programa, sigue en su mente una misma prioridad: regresar a su casa. “Estoy evaluando a ver si se puede este año, pero no lo sé”, cuenta. “Deseo volver a casa, estar con mis padres, volverlos a abrazar, decirles lo mucho que los he extrañado”. Puede que, en un pasado, su familia no la aceptara tal y como era. “Pero ellos lo ven ahora como: ‘Guau, es una artista, una estrella’”.

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