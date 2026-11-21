Manifestantes participan en la huelga. (REUTERS/Jon Nazca)

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El consumo de los hogares españoles se desplomó un 4,1% interanual a 15 de noviembre, según el indicador de BBVA Research, el servicio de estudios del banco, que atribuye buena parte de esa caída a la huelga general convocada el 11 de noviembre. La medición, basada en una media móvil de 28 días que combina pagos con tarjeta, efectivo, transferencias y domiciliaciones, registró un deterioro de 2,7 puntos porcentuales en las fechas del paro frente a la semana anterior y de 2,2 puntos respecto a los niveles de mediados de octubre.

El paro, convocado por CCOO y UGT con el impulso inicial del Sindicato de Inquilinas, fue el primero de alcance general en España desde 2012 y el primero al que se enfrentó el Gobierno de Pedro Sánchez. Las organizaciones sindicales reclamaron salarios acordes al coste de vida, acceso a la vivienda y la defensa de los servicios públicos, en un contexto de alquileres que han subido más de 40% en los últimos años. La convocatoria se produjo pocos días después de que el Ejecutivo anunciara elecciones generales para el 29 de noviembre, lo que llevó al Partido Popular y a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) a calificar el paro de maniobra electoral.

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Alimentación, ocio y transporte lideraron la caída del gasto

Los efectos sobre el consumo no fueron homogéneos entre categorías. La alimentación registró el mayor retroceso, con una caída interanual del 11,9%, seguida de otros bienes y servicios (-10,1%) y de alcohol y tabaco (-8,1%). También cayeron el transporte (-5,9%), el ocio, deporte y cultura (-5,4%) y, en menor medida, la hostelería y la moda, ambas con retrocesos cercanos al 3%.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que el partido no contempla la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que han solicitado Sumar, Podemos y otras formaciones de izquierdas, por las cargas policiales durante la huelga general y ha establecido diferencias entre las que tuvieron lugar en Madrid y las de Barcelona, que ve justificadas.

En sentido contrario, los seguros y servicios financieros crecieron un 9,4% interanual, mientras que la energía del hogar avanzó 2,2% y las comunicaciones apenas se movieron, con un alza del 0,1%. BBVA Research explicó que estas partidas corresponden en parte a pagos recurrentes y domiciliaciones que no se ven directamente afectados por una jornada de paro, lo que explica su comportamiento al margen de la tendencia general.

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Cataluña, Madrid y País Vasco encabezaron los descensos regionales

A nivel territorial, 18 de las 19 comunidades y ciudades autónomas registraron tasas interanuales negativas a 15 de noviembre. Cataluña lideró la caída con un retroceso del 5,3%, seguida de Madrid (-5,2%) y País Vasco (-5,1%). Solo Ceuta mantuvo una variación positiva, del 0,8%.

Consumo nacional y por categorías. (BBVA Research)

Entre las provincias, Soria, Bizkaia y Barcelona presentaron las tasas más bajas, mientras que Ávila y Huelva registraron los descensos más moderados. Ninguna de las ciudades monitoreadas por el indicador mostró tasas positivas: Barcelona encabezó las caídas urbanas con un 6,9%, por delante de Bilbao (-6,5%) y Madrid (-6,2%).

El consumo eléctrico muestra un impacto menor al de huelgas previas

Un indicador complementario, la demanda eléctrica medida por Red Eléctrica (REE), mostró una caída promedio del 5% durante la jornada del 11 de noviembre, con el mayor desvío entre las 10:00 y las 11:00 horas, cuando la demanda quedó 15,49% por debajo de lo previsto. Hacia las 14:20 horas, el consumo ya se había normalizado casi por completo.

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Esa cifra resulta notablemente inferior a la registrada en huelgas generales anteriores: 14,5% en el paro de 2012, 13,5% en 2010 y más de 20% en 2020, según los datos de REE. La discrepancia entre este indicador y las cifras de participación reivindicadas por los sindicatos ha alimentado la disputa sobre el verdadero alcance de la convocatoria. Parte de esa diferencia responde a cambios en el modelo productivo español desde las huelgas de 2010 y 2012, según defienden los sindicatos.

“Que no pueda entrar la gente a trabajar a Madrid porque hay que cambiar el modelo de vivienda”, ha dicho Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, desde uno de los accesos a la capital.

La progresiva tercerización de la economía, con mayor peso de los servicios frente a la industria pesada, junto con la extensión del teletrabajo y la automatización de procesos en sectores electrointensivos, reduce la sensibilidad de la demanda eléctrica ante un paro laboral de un solo día. A ello se suma que buena parte del consumo energético actual corresponde a centros de datos, sistemas de climatización y equipamiento que operan de forma continua, al margen de la actividad productiva puntual de los trabajadores.

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Sindicatos y patronal mantienen cifras de seguimiento opuestas

CCOO y UGT cifraron el seguimiento global de la huelga en niveles dispares según el territorio, con más del 80% en Cataluña y Andalucía y apenas 41% en Extremadura y Castilla-La Mancha. Los sindicatos destacaron una incidencia especialmente alta en automoción (90%), con paros totales en plantas como Volkswagen Navarra y Seat Barcelona, además de un seguimiento del 90% en los puertos de Algeciras y Valencia, 85% en la industria cárnica y 82% en la recogida de basuras.

La CEOE, en cambio, calificó la jornada de “fracaso” y estimó un seguimiento inferior al 5% de media a nivel territorial y sectorial, con base en los datos de demanda eléctrica que, según la patronal, no mostraron variaciones significativas respecto a un día laboral ordinario.

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Debido a que el indicador de BBVA Research se calcula sobre una media móvil de 28 días, el impacto de la jornada del 11 de noviembre continuará incidiendo en las lecturas semanales hasta que ese período quede fuera de la ventana de cálculo. BBVA Research no adelantó si prevé una recuperación del consumo en las próximas actualizaciones del indicador, que se publica de manera semanal.