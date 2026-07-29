Qué significa el cartel oficial de ‘La bola negra’, la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi: la referencia a un mártir convertido en un icono gay

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

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El tiempo corre y la expectación aumenta. Quedan menos de dos meses para que llegue a los cines La bola negra, la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, que, después de conquistar el Festival de Cannes con el premio a la Mejor Dirección, apunta a convertirse en una de las grandes favoritas de la próxima temporada de premios.

Si hace apenas dos semanas veía la luz el primer tráiler del largometraje, con el debut como actor del cantante Guitarricadelafuente, este miércoles ha sido el turno del cartel oficial. La imagen muestra a Sebastián, el personaje interpretado por el artista valenciano, de pie sobre los restos de una estatua del santo que lleva su nombre, completamente en ruinas y atravesado por flechas pintadas de color rosa.

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La historia sigue las vidas de Sebastián, Alberto y Carlos, tres hombres interpretados por Guitarricadelafuente, Milo Quifes —que también debuta como actor— y Carlos González —La vida breve o Mariliendre—, en tres momentos temporales distintos —1932, 1937 y 2017—. Separados por el tiempo, los tres quedan unidos por una misma herencia marcada por la “sexualidad, el deseo y el dolor” con una de las últimas obras inacabadas de Federico García Lorca como telón de fondo. El reparto lo completan Penélope Cruz, Glenn Close, Miguel Bernardeau, Lola Dueñas, Antonio de la Torre, Natalia de Molina y Alberto Cortés, encargado de dar vida al poeta granadino.

La película llegará a los cines el 25 de septiembre y, tras su recorrido por las salas, se estrenará en exclusiva en Movistar Plus.

Qué significa el póster de la ‘La bola negra’

Precisamente Sebastián es quien protagoniza el nuevo cartel oficial de la película. En él aparece de pie sobre los restos de una estatua de San Sebastián, uno de los mártires cristianos más representados de la historia del arte y una figura que ha terminado convirtiéndose en uno de los grandes iconos de la cultura LGTB.

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Cartel oficial de La bola negra. (Movistar Plus)

Como define la sinopsis oficial, la cinta retrata “tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia”. Y así se refleja en el tráiler: “Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos”, comienza narrando una voz en off, haciendo referencia a los ejecutados durante la Guerra Civil y la dictadura.

El simbolismo del cartel encuentra buena parte de su explicación en la propia historia del arte. San Sebastián fue un militar romano que vivió en el siglo III. De religión cristiana cuando estaba prohibida por el Imperio Romano, fue condenado a muerte cuando fue descubierto. Por este motivo, el de la represión, terminó convirtiéndose en uno de los grandes iconos de la cultura queer. Y buena parte de esa transformación se debe precisamente al pintor italiano Guido Reni, autor del cuadro que conserva el Museo Nacional del Prado.

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Durante un directo organizado por la pinacoteca con motivo del Orgullo LGTBI en 2021, el técnico de Exposiciones Temporales Juanra Sanz explicó que Reni transformó la iconografía tradicional del santo. Frente a las primeras representaciones, en las que aparecía cubierto de flechas, ensangrentado y con visibles gestos de dolor, el artista boloñés lo retrató como un joven de anatomía idealizada, prácticamente desnudo, apenas atravesado por una flecha y con una expresión serena, “sin ningún dolor”, evolución que convirtió la imagen en mucho más que una representación religiosa.

“Todo el mundo, si piensa en uno de los iconos gais en el arte, piensa en San Sebastián”, resumió. ¿El motivo? “Quizá el motivo más sencillo y más evidente y que mucha gente piensa en él, injustamente, es el hecho de que es un hombre con una anatomía bonita, prácticamente desnudo, atado y siendo penetrado por las flechas”.

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La condición de San Sebastián como icono LGTBI se consolidó a partir del siglo XIX, cuando escritores, fotógrafos, cineastas y pintores comenzaron a reinterpretar su figura más allá de su significado religioso. “Muchos homosexuales se sintieron identificados con él por ser un hombre condenado por ser diferente. Más tarde, durante la crisis del sida, su figura volvió a cobrar fuerza y las flechas pasaron a simbolizar la enfermedad, el rechazo social y el abandono gubernamental”, añadió.