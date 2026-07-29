España Cultura
Agregar Infobae enGoogle

Qué significa el cartel oficial de ‘La bola negra’, la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi: la referencia a un mártir convertido en un icono gay

La imagen muestra a Guitarricadelafuente sobre los restos de una estatua de San Sebastián. La película llega a cines el próximo 25 de septiembre

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.
Guardar

El tiempo corre y la expectación aumenta. Quedan menos de dos meses para que llegue a los cines La bola negra, la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, que, después de conquistar el Festival de Cannes con el premio a la Mejor Dirección, apunta a convertirse en una de las grandes favoritas de la próxima temporada de premios.

Si hace apenas dos semanas veía la luz el primer tráiler del largometraje, con el debut como actor del cantante Guitarricadelafuente, este miércoles ha sido el turno del cartel oficial. La imagen muestra a Sebastián, el personaje interpretado por el artista valenciano, de pie sobre los restos de una estatua del santo que lleva su nombre, completamente en ruinas y atravesado por flechas pintadas de color rosa.

PUBLICIDAD

La historia sigue las vidas de Sebastián, Alberto y Carlos, tres hombres interpretados por Guitarricadelafuente, Milo Quifes —que también debuta como actor— y Carlos González —La vida breve o Mariliendre, en tres momentos temporales distintos —1932, 1937 y 2017—. Separados por el tiempo, los tres quedan unidos por una misma herencia marcada por la “sexualidad, el deseo y el dolor” con una de las últimas obras inacabadas de Federico García Lorca como telón de fondo. El reparto lo completan Penélope Cruz, Glenn Close, Miguel Bernardeau, Lola Dueñas, Antonio de la Torre, Natalia de Molina y Alberto Cortés, encargado de dar vida al poeta granadino.

La película llegará a los cines el 25 de septiembre y, tras su recorrido por las salas, se estrenará en exclusiva en Movistar Plus.

Qué significa el póster de la ‘La bola negra’

Precisamente Sebastián es quien protagoniza el nuevo cartel oficial de la película. En él aparece de pie sobre los restos de una estatua de San Sebastián, uno de los mártires cristianos más representados de la historia del arte y una figura que ha terminado convirtiéndose en uno de los grandes iconos de la cultura LGTB.

PUBLICIDAD

Cartel oficial de La bola negra. (Movistar Plus)
Cartel oficial de La bola negra. (Movistar Plus)

Como define la sinopsis oficial, la cinta retrata “tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia”. Y así se refleja en el tráiler: “Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos”, comienza narrando una voz en off, haciendo referencia a los ejecutados durante la Guerra Civil y la dictadura.

El simbolismo del cartel encuentra buena parte de su explicación en la propia historia del arte. San Sebastián fue un militar romano que vivió en el siglo III. De religión cristiana cuando estaba prohibida por el Imperio Romano, fue condenado a muerte cuando fue descubierto. Por este motivo, el de la represión, terminó convirtiéndose en uno de los grandes iconos de la cultura queer. Y buena parte de esa transformación se debe precisamente al pintor italiano Guido Reni, autor del cuadro que conserva el Museo Nacional del Prado.

san sebastian - guido reni

Durante un directo organizado por la pinacoteca con motivo del Orgullo LGTBI en 2021, el técnico de Exposiciones Temporales Juanra Sanz explicó que Reni transformó la iconografía tradicional del santo. Frente a las primeras representaciones, en las que aparecía cubierto de flechas, ensangrentado y con visibles gestos de dolor, el artista boloñés lo retrató como un joven de anatomía idealizada, prácticamente desnudo, apenas atravesado por una flecha y con una expresión serena, “sin ningún dolor”, evolución que convirtió la imagen en mucho más que una representación religiosa. 

“Todo el mundo, si piensa en uno de los iconos gais en el arte, piensa en San Sebastián”, resumió. ¿El motivo? “Quizá el motivo más sencillo y más evidente y que mucha gente piensa en él, injustamente, es el hecho de que es un hombre con una anatomía bonita, prácticamente desnudo, atado y siendo penetrado por las flechas”.

La condición de San Sebastián como icono LGTBI se consolidó a partir del siglo XIX, cuando escritores, fotógrafos, cineastas y pintores comenzaron a reinterpretar su figura más allá de su significado religioso. “Muchos homosexuales se sintieron identificados con él por ser un hombre condenado por ser diferente. Más tarde, durante la crisis del sida, su figura volvió a cobrar fuerza y las flechas pasaron a simbolizar la enfermedad, el rechazo social y el abandono gubernamental”, añadió.

Temas Relacionados

La bola negraLos JavisCineCine EspañaSan SebastiánEspaña-CulturaEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Michael B. Jordan sorprende con las imágenes del primer tráiler de su nueva película tras ganar el Oscar: recupera un personaje icónico del cine de suspense

El actor de ‘Los pecadores’ protagoniza y dirige un thriller sobre un ladrón al que ya interpretaron Pierce Brosnan y Steve McQueen

Michael B. Jordan sorprende con las imágenes del primer tráiler de su nueva película tras ganar el Oscar: recupera un personaje icónico del cine de suspense

La historia detrás de ‘Nightcall’, la canción que lanzó a la fama al DJ francés Kavinsky tras sonar en ‘Drive’, la película protagonizada por Ryan Gosling

Este miércoles ha fallecido a los 50 años el productor que en 2011 abrió los créditos iniciales de la cinta dirigida por Nicolas Winding Refn

La historia detrás de ‘Nightcall’, la canción que lanzó a la fama al DJ francés Kavinsky tras sonar en ‘Drive’, la película protagonizada por Ryan Gosling

La escena postcréditos de ‘Spider-Man: Brand New Day’, explicada: hace una promesa clave para el futuro de Marvel y lanza una pista final

La nueva película de Tom Holland y Zendaya lanza una gran duda al final de la misma sobre cómo se desarrollará el futuro del hombre-araña

La escena postcréditos de ‘Spider-Man: Brand New Day’, explicada: hace una promesa clave para el futuro de Marvel y lanza una pista final

La escena de ‘La Odisea’ que Christopher Nolan tardó 20 años en poder hacer: “Pensé mucho en cómo hacer que pareciera creíble”

El director estuvo a punto de dirigir hace más de dos décadas una película donde debía diseñar una secuencia similar. Finalmente no pudo hacerla, pero la idea lo acompañó durante mucho tiempo

La escena de ‘La Odisea’ que Christopher Nolan tardó 20 años en poder hacer: “Pensé mucho en cómo hacer que pareciera creíble”

Murió el DJ francés Kavinsky, autor del tema de la película ‘Drive’ de Ryan Gosling

Conocido por el tema ‘Nightcall’ que se hizo popular gracias a la película de Nicholas Winding Refn, participó en grandes eventos como los Juegos Olímpicos de 2024

Murió el DJ francés Kavinsky, autor del tema de la película ‘Drive’ de Ryan Gosling
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es Jaime Campaner, el penalista experto en juicios con jurado elegido por Begoña Gómez: defendió a Rafa Mir, a un hijo de Jordi Pujol y al abogado de Sadam Hussein

Quién es Jaime Campaner, el penalista experto en juicios con jurado elegido por Begoña Gómez: defendió a Rafa Mir, a un hijo de Jordi Pujol y al abogado de Sadam Hussein

Ayuso defiende la compra con dinero público de un ático en Chamberí para reuniones: “No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí”

Helicópteros españoles vigilan a Rusia por primera vez: el Ejército del Aire incorpora a los NH-90 a la Policía Aérea de la OTAN en Rumanía

El juez Pedraz imputa al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos en el ‘caso Leire Díez’ tras cambiar de criterio sobre su presunto papel en las presiones a la UCO

Un colaborador de la Guardia Civil asegura que Leire Díez pidió ayuda en nombre de Pedro Sánchez

ECONOMÍA

El Gobierno lanza una nueva moneda conmemorativa por el triunfo de España en el Mundial: habrá 50.000 piezas y costarán más de 60 euros cada una

El Gobierno lanza una nueva moneda conmemorativa por el triunfo de España en el Mundial: habrá 50.000 piezas y costarán más de 60 euros cada una

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la hora a la que no se puede hacer ruido por la mañana

Estos son los municipios en los que se ha abaratado el alquiler más de 100 euros

Santiago, Basauri y varios barrios de Gijón y Avilés pasan a ser zonas tensionadas: así se limitarán los alquileres desde este jueves

Las marcas deberán reparar móviles y televisores aunque ya no tengan garantía: así funciona el nuevo derecho europeo

DEPORTES

El Manchester United desvela los detalles de su nuevo estadio: capacidad para 100.000 espectadores y una cubierta tipo ‘umbrella’

El Manchester United desvela los detalles de su nuevo estadio: capacidad para 100.000 espectadores y una cubierta tipo ‘umbrella’

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Laporta no viajará con el FC Barcelona a la gira de Inglaterra tras sufrir una arritmia : “Todo ha ido bien. Me han revertido la arritmia”

Sergey Lomakin, el hombre por el que Pirlo ya no será seleccionador de la Azzurra: del rey de las apuestas a los favores al Kremlin

Williams pide perdón a Carlos Sainz y Albon tras los fallos en el monoplaza que relegan a los pilotos al pozo de la parrilla