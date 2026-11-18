Una pareja de jubilados. (Europa Press)

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Entre 2007 y 2025, las cotizaciones contributivas a la Seguridad Social española crecieron un 29% en términos reales. En ese mismo período, el gasto en pensiones contributivas aumentó un 82%, casi el triple. Esa brecha explica, según un informe de Fedea, por qué el sistema público de pensiones acumula más de una década de déficit pese al récord histórico de empleo que registra el mercado laboral español.

El análisis, firmado por Santiago Calvo, investigador de la Universidad de las Hespérides, utiliza las cuentas de la Seguridad Social Ampliada (SSA) que elabora Ángel de la Fuente para distinguir tres saldos del sistema: el presupuestario, que incluye las transferencias del Estado; el básico, que las excluye; y el contributivo, que compara únicamente los ingresos y gastos de naturaleza contributiva.

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El déficit contributivo llega a 54.300 millones de euros en 2025

El saldo presupuestario, el que suele citarse en el debate público, arrojó un déficit de 7.200 millones de euros constantes de 2021 en 2025, equivalente al 0,5% del producto interior bruto (PIB). Esa cifra mejoró de forma apreciable desde el máximo de 2016, cuando superó los 19.900 millones. Según el informe, esa mejora se explica por completo por el aumento de las transferencias del Estado, que pasaron del 0,5% del PIB en 2005 al 3,6% en 2025.

Una infografía resume las cifras del déficit contributivo y del gasto en pensiones en España calculadas a partir de un informe de Fedea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez descontadas esas transferencias, el panorama cambia. El déficit básico asciende a 59.400 millones de euros constantes, el 4,1% del PIB, y el déficit contributivo llega a 54.300 millones, el 3,8% del PIB. En euros constantes, el déficit básico de 2025 es el más alto de toda la serie histórica analizada, y el contributivo solo es superado por el registrado en 2020, el año de la pandemia.

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El empleo creció, pero el déficit contributivo también

Según la Encuesta de Población Activa, el número de ocupados pasó de 19,24 millones en el primer trimestre de 2021 a 22,78 millones en el segundo trimestre de 2026, más de 3,5 millones de empleos adicionales en cinco años. La afiliación a la Seguridad Social supera los 22,4 millones de afiliaciones medias.

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Ese aumento del empleo, sin embargo, no se tradujo en una mejora de las cuentas contributivas. Tras la corrección de 2022, que reflejó la desaparición de los gastos extraordinarios de la pandemia, el déficit contributivo volvió a crecer cada año, de 47.700 millones de euros constantes en 2022 a 54.300 millones en 2025. En esos tres años, los ingresos contributivos de la SSA aumentaron en unos 15.900 millones de euros, mientras que los gastos contributivos lo hicieron en 22.400 millones, de los que 17.500 millones corresponden a las pensiones contributivas del Sistema de Seguridad Social.

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El gasto en pensiones crece más rápido que el PIB

El informe atribuye ese desajuste a tres factores combinados, la revalorización de las pensiones con el índice de precios al consumo (IPC), el aumento del número de pensiones en vigor y lo que denomina “efecto sustitución”, por el cual los nuevos jubilados, con carreras de cotización más largas y salarios más altos que sus predecesores, ingresan al sistema con pensiones muy superiores a las de quienes lo abandonan.

Entre 2022 y 2025, el gasto en pensiones contributivas creció en términos reales un 12%, a un ritmo medio del 3,8% anual, mientras que el PIB real lo hizo un 9,1%, al 2,9% anual, según los cálculos del autor a partir de las series de la SSA. En septiembre de 2026, el número de pensiones contributivas en vigor crecía un 1,6% interanual, mientras que el importe total de la nómina de pensiones aumentaba un 6,3%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

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