Un nuevo feminicidio en Madrid eleva a 38 las víctimas en todo el país: ya son nueve más que en 2025

Un coche de la Policía Nacinal. (Europa Press)

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El Ministerio de Igualdad ha confirmado este lunes el asesinato de una mujer de 34 años a manos de su novio en la localidad madrileña de Leganés. Se llamaba Cristina, no tenía hijos menores de edad y no constaban denuncias previas por violencia de género contra su agresor. Su cuerpo sin vida fue localizado el pasado sábado en la vivienda donde ambos convivían.

El hombre, de 35 años, ha sido detenido por la Policía Nacional en Alicante. La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha explicado que el sábado, en torno a las 15:15 horas, el padre de la víctima alertó al 091 después de encontrar a su hija muerta, con signos de violencia, en su casa, a la que entró con sus propias llaves al no tener noticias de ella.

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Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 38 en 2026, nueve víctimas más que en el mismo período de 2025, según los datos oficiales. Por otro lado, el total de feminicidios se sitúa en 1.379 desde 2003, año en que comenzó el registro oficial de estos crímenes.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su condena y rechazo ante este nuevo asesinato machista, además de trasladar su apoyo a los familiares y amistades de la víctima. Ambas han instado a las instituciones, las administraciones y al conjunto de la sociedad a reforzar los esfuerzos para prevenir la violencia de género y evitar nuevas muertes.

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¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados tanto por la víctima como por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

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