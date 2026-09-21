España

Un nuevo feminicidio en Madrid eleva a 38 las víctimas en todo el país: ya son nueve más que en 2025

Este último asesinato machista ocurrió el sábado en Leganés. El novio de la mujer ha sido detenido en Alicante

Un coche de la Policía Nacinal. (Europa Press)
Un coche de la Policía Nacinal. (Europa Press)
Guardar

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este lunes el asesinato de una mujer de 34 años a manos de su novio en la localidad madrileña de Leganés. Se llamaba Cristina, no tenía hijos menores de edad y no constaban denuncias previas por violencia de género contra su agresor. Su cuerpo sin vida fue localizado el pasado sábado en la vivienda donde ambos convivían.

El hombre, de 35 años, ha sido detenido por la Policía Nacional en Alicante. La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha explicado que el sábado, en torno a las 15:15 horas, el padre de la víctima alertó al 091 después de encontrar a su hija muerta, con signos de violencia, en su casa, a la que entró con sus propias llaves al no tener noticias de ella.

PUBLICIDAD

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 38 en 2026, nueve víctimas más que en el mismo período de 2025, según los datos oficiales. Por otro lado, el total de feminicidios se sitúa en 1.379 desde 2003, año en que comenzó el registro oficial de estos crímenes.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su condena y rechazo ante este nuevo asesinato machista, además de trasladar su apoyo a los familiares y amistades de la víctima. Ambas han instado a las instituciones, las administraciones y al conjunto de la sociedad a reforzar los esfuerzos para prevenir la violencia de género y evitar nuevas muertes.

PUBLICIDAD

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados tanto por la víctima como por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

Temas Relacionados

Violencia de GéneroViolencia contra las MujeresMachismoMadridEspaña-SociedadEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Los pistachos son buenos para el corazón, ayudan a reducir el colesterol y son ricos en proteína”

El especialista aclara en una publicación en redes sociales todas las dudas sobre este fruto seco

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Los pistachos son buenos para el corazón, ayudan a reducir el colesterol y son ricos en proteína”

Mazón convierte su comparecencia en el Congreso por la DANA en un rifirrafe con los diputados: “Es metafísicamente imposible estar ausente y dar instrucciones a la vez”

El expresidente de la Generalitat sostiene que “lo procedente” es guardar silencio hasta que termine la instrucción judicial y contrapone las preguntas de los diputados al auto del TSJ que rechazó investigarle

Mazón convierte su comparecencia en el Congreso por la DANA en un rifirrafe con los diputados: “Es metafísicamente imposible estar ausente y dar instrucciones a la vez”

Dos septuagenarios deben trasladar su buzón 600 metros porque los carteros andan más de un kilómetro y desatan una guerra con Correos en Francia: “Tengo 74 años pero todavía soy combativo”

Jean-François Boine, quien trabajó 37 años en La Poste como jefe de oficina postal, rechaza el argumento legal y avisa: “Es una prueba de fuerza que empieza”

Dos septuagenarios deben trasladar su buzón 600 metros porque los carteros andan más de un kilómetro y desatan una guerra con Correos en Francia: “Tengo 74 años pero todavía soy combativo”

Diego Merino, chef: “La salmorreta de gamba es uno de los secretos mejor guardados de los arroces mediterráneos y la hago con pimentón, ajo y perejil”

El chef al frente del restaurante menorquino Miramar desvela la receta que siempre utiliza para dar sabor a sus arroces y fideuás

Diego Merino, chef: “La salmorreta de gamba es uno de los secretos mejor guardados de los arroces mediterráneos y la hago con pimentón, ajo y perejil”

La ministra Sira Rego asegura que la mayoría de los menores migrantes llegados a Ceuta permanecerá en España: “La ley les protege”

La titular de Juventud e Infancia ha explicado que los primeros expedientes de reagrupación familiar de menores estarán listos en unos días, aunque advierte que la respuesta de Marruecos no suele ser ágil

La ministra Sira Rego asegura que la mayoría de los menores migrantes llegados a Ceuta permanecerá en España: “La ley les protege”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mazón convierte su comparecencia en el Congreso por la DANA en un rifirrafe con los diputados: “Es metafísicamente imposible estar ausente y dar instrucciones a la vez”

Mazón convierte su comparecencia en el Congreso por la DANA en un rifirrafe con los diputados: “Es metafísicamente imposible estar ausente y dar instrucciones a la vez”

Dos septuagenarios deben trasladar su buzón 600 metros porque los carteros andan más de un kilómetro y desatan una guerra con Correos en Francia: “Tengo 74 años pero todavía soy combativo”

Vómitos, timbres quemados y llamadas a medianoche: así logró una comunidad de vecinos de Gijón desalojar a una pareja que alquilaba un piso para ejercer la prostitución

Ultras apedrean el coche de una diputada en Ceuta pensando que se trataba de una ONG: “Miré a Rafa y no le pude garantizar que saliésemos de ahí”

La crisis en Ceuta congela en el Parlamento Europeo la votación del polémico acuerdo comercial con Marruecos, que incluye los productos del Sáhara Occidental

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Ni Ormuz ni Bab el-Mandeb: el nuevo mapa del comercio mundial refuerza el papel estratégico de Gibraltar y pone a prueba a España

Elisa Cardona, abogada: “Estas cinco trampas psicológicas del Tribunal Médico te pueden perjudicar sin que te des cuenta”

Alicante, Ávila y Soria registran la edad media más alta de compradores de vivienda y solo el 10% las realizan menores de 31 años

David Jiménez, abogado: “Para aplicar la exención del IRPF al vender tu vivienda con más de 65 años, la vivienda tiene que ser habitual”

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Vuelve el Mourinho de siempre después de la derrota en el derbi y señala al Comité Técnico de Árbitros: “Es un pobre árbitro que solo ha hecho partidos pequeñitos”

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: los colchoneros se imponen frente a un equipo de Mourinho que solo reaccionó al final

El Atlético de Madrid hace sangre en el derbi y muestra las fisuras del ‘proyecto Mourinho’: el VAR fue uno de los protagonistas y el Metropolitano cantó olés en la grada

El presidente de la RFEF asegura que “sobran” las razones para que la final del Mundial 2030 se celebre en España: “Tenemos el 55% de peso”