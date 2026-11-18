Mariano Torre es el chef detrás de La Veintiocho en sus dos locales madrileños (Kaitlin Bruno)

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Las taquerías parecen brotar como setas en Madrid. Las aperturas se cuentan a puñados desde que hace unos meses los tacos se coronaran como el producto de moda en la capital española. La Once Mil, la taquería con estrella Michelin llegada desde Ciudad de México, se erige como líder del movimiento, aunque acompañada de otras muchas y muy buenas opciones en todos los rangos de precio.

La Veintiocho es un estupendo ejemplo de ello, un proyecto joven en el que los tacos alcanzan la categoría de manjar sin escalar a un ticket medio desorbitado. Este restaurante nació de la unión de un trío de socios, Bernardo, Martha y Ricardo, tres amigos, cada uno llegado de un punto diferente del mapa, que tienen en Madrid su punto de encuentro. La capital ha inspirado hasta el nombre de su proyecto, que hace referencia al inicio de su código postal.

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Cada uno de ellos llegaba a La Veintocho con su propia mochila. Bernardo Benshimol, de origen venezolano, se dedicó al emprendimiento tecnológico y fundó una startup de educación que dirigió durante seis años. A él se suma Ricardo Trujillo, español de raíces italianas, que desarrolló su carrera en el sector financiero antes de dar el salto a la hostelería y, como tercera pata, Martha Díaz, una joven dominicana con experiencia en establecimientos como el Hotel Villa Magna.

Bernardo Benshimol, Martha Díaz y Mariano Torre, de la taquería La Veintiocho (Kaitlin Bruno)

Tras inaugurar su primera taquería en 2025 y conquistar a los madrileños con sus tacos de carne, estos tres amigos inician su segunda apertura, ahora en la calle Luchana, donde han querido mantener intacta su idea de taquería contemporánea. Esta vez, con una propuesta centrada en los pescados y mariscos de las costas mexicanas. Se lanzaron a la piscina animados por la buena acogida del primer establecimiento, que cada fin de semana formaba largas colas de clientes ansiosos por disfrutar de un banquete de tacos en su estrecho local.

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Parte del éxito se explica con la destreza de su chef, Mariano Torre, que lidera los fogones en ambos espacios. “Esta nueva carta se inspira en la parte del Pacífico y del Caribe mexicano. En el primer La Veintiocho, me centré en la parte norte y Bajío”, explica el cocinero charlando con Infobae. Los dos establecimientos cuentan con un ticket medio similar, de entre 30 y 35 euros. También el concepto es el mismo: “La filosofía que yo tengo a la hora de cocinar y al diseñar un menú es ‘menos es más’. Es una carta corta, pero bien consistente y bien chingona”.

‘Oro negro’, frijoles puercos y una planta de chiles

Un puñado de recetas de tacos, materia prima de calidad, coctelería con destilados mexicanos y una estética contemporánea alejada del folclore mexicano. Son las bases con las que este chef, nacido en Ciudad de México y criado en Querétaro, complace los deseos de sus comensales.

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Su cocina parte del recetario tradicional mexicano y concede especial importancia a las cocciones, las salsas y las grasas, incorporando al mismo tiempo productos españoles. Los chiles son parte de su esencia, tanto que tiene hasta una planta de chile mirasol creciendo en una esquina del restaurante: “Con ellos preparamos una mayonesa picante”.

Los tacos de La Veintiocho, en su nueva sede en Luchana (Kaitlin Bruno)

Entre los entrantes destaca el guacamole con chanquetes, una reinterpretación del guacamole con torreznos que servían en Eloy Gonzalo y que introduce un guiño al charal, utilizando en su lugar chanquetes.

También sobresale la tostada de atún, una de las mayores delicias de la carta: “Le ponemos una base de frijoles puercos, una combinación de manteca de cerdo, chorizo y tocino. Encima, un tartar de atún, mayonesa de habanero tatemado y un cremoso de aguacate y brotes de cilantro”.

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Completan la lista de entrantes las quesadillas de huitlacoche. “Al huitlacoche le decimos el ‘oro negro’, porque es el hongo que se forma en la hoja del maíz por la humedad. Lo usamos para darle valor a este ingrediente, porque nosotros decimos: ‘Sin maíz no hay país’”.

Los tacos constituyen el eje central de la propuesta. Entre ellos destaca el taco de lubina estilo Baja, inspirado en las elaboraciones de pescado de la costa del Pacífico mexicano, y el taco gobernador, preparado con gambones a la diabla, crema de frijoles, queso y tortilla artesanal de harina de trigo.

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Junto a estas elaboraciones marinas, la carta mantiene algunas referencias cárnicas, como las carnitas, uno de los tacos más emblemáticos de La Veintiocho; o el taco de suadero de picaña, una carne sometida a una cocción lenta y estofada con manteca de cerdo ibérico.

Como cierre dulce, La Veintiocho mantiene su único postre, un brownie de chocolate con nueces pecanas elaborado siguiendo la receta familiar de la madre de Ricardo, uno de los socios del proyecto.

Las tortillas desempeñan un papel fundamental en la propuesta gastronómica de La Veintiocho. Para las elaboraciones de trigo, el restaurante trabaja con tortillas artesanales de estilo sonorense, elaboradas a mano cada semana.

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Durante la entrevista, aparece en el local una mujer cargada con dos grandes bolsas llenas hasta los topes. “Ella es Mary Luz, una mujer mexicana de Hermosillo que vive en Madrid y nos prepara las tortillas de harina con manteca de cerdo”. Las de maíz proceden de Las Luchas, tortillería mexicana que emplea el proceso tradicional de nixtamalización en su fábrica de Madrid.

Los tacos de La Veintiocho, en su nueva sede en Luchana (Kaitlin Bruno)

A esta oferta gastronómica se suma su selección de cócteles de autor, centrados en dos de los destilados más representativos de México, el tequila y el mezcal, que combina creaciones propias y reinterpretaciones de clásicos. Al frente se encuentra Carlos Betancourt, responsable de barra, con más de veinte años de experiencia en coctelería.

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