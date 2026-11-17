Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria. (Marta Fernández / Europa Press)

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El Gobierno ha aprobado este martes una subida salarial del 4,5% para los empleados públicos en 2027. Un agente de la Agencia Tributaria, sin antigüedad, productividad ni otros complementos variables, el efecto de los aumentos encadenados desde 2019 elevará su retribución fija desde los 19.278 euros brutos anuales de 2018 hasta unos 24.400 euros brutos al año en 2027.

La diferencia es de 5120 euros anuales. En términos porcentuales, supone un aumento acumulado del 26,6% en nueve años. El cálculo incorpora el incremento del 4,5% anunciado tras el Consejo de Ministros, cuya publicación en el Boletín Oficial del Estado está prevista para este miércoles.

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La subida forma parte del acuerdo retributivo pactado por el Ejecutivo con los sindicatos para el periodo 2025-2028. Según informó el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, el aumento de 2027 beneficiará a más de tres millones de trabajadores de las distintas administraciones.

En la Administración General del Estado, donde se encuadra la Agencia Tributaria, el objetivo es que la subida se refleje ya en la nómina de enero. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos deberán adoptar sus propias medidas para trasladar el incremento a sus plantillas.

El cálculo parte del sueldo de un agente sin complementos

El ejemplo se refiere a un agente que empieza a trabajar en la Agencia Tributaria y está destinado en la península. Pertenece al subgrupo C1, el mismo que agrupa a buena parte del personal administrativo de la Administración General del Estado, y ocupa un puesto de nivel 16.

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Estos funcionarios trabajan en áreas de gestión, inspección y recaudación. Revisan declaraciones y datos fiscales, tramitan procedimientos, actualizan censos de contribuyentes, practican notificaciones y apoyan las actuaciones de control. Según el destino, también pueden participar en visitas a negocios y en la obtención de información tributaria.

El cálculo excluye los trienios (el complemento por antigüedad), la productividad, las gratificaciones, la indemnización por residencia y los pluses de plazas concretas. Por ello, refleja una retribución fija de entrada y no la nómina final de toda la plantilla, que varía según los años de servicio y el destino.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el acuerdo firmado este jueves entre el Gobierno, UGT y CSIF, que incluye una subida salarial para los funcionarios del 11% entre 2025-2028, es un "muy buen acuerdo" y ha agradecido a las organizaciones sindicales firmantes su trabajo y paciencia para lograr un acuerdo para 3,5 millones de trabajadores. (Fuente: La Moncloa)

Subidas salariales anuales desde 2018 para los funcionarios

En 2018, este perfil percibía unos 19.278 euros brutos anuales. La cifra incluía el sueldo correspondiente al subgrupo C1, las dos pagas extra, el complemento de destino del nivel 16 y un complemento específico propio de una plaza de entrada en la península.

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Desde entonces, la retribución pública ha aumentado de forma sucesiva. En 2019 se aplicó una subida del 2,5%; en 2020, del 2%; y en 2021, del 0,9%. Después llegaron los aumentos previstos en el acuerdo para 2022, 2023 y 2024, que terminaron con una subida total del 3,5% en 2022, otro 3,5% en 2023 y un 2,5% en 2024, incluido el tramo adicional vinculado a la evolución de los precios.

A esos aumentos se sumó un 2,5% en 2025 y un 1,5% para 2026. El Real Decreto-ley 14/2025 estableció ambos incrementos para el conjunto del sector público, con efectos desde el 1 de enero de cada ejercicio.

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Los porcentajes no se pueden sumar sin más. Cada subida se aplica sobre el salario ya actualizado del año anterior. Por eso, al encadenar todos los aumentos desde 2019 y sumar el 4,5% previsto para 2027, la retribución fija de referencia pasa de 19.278 a 24.277 euros brutos anuales.

El sueldo podría rozar los 24.400 euros si se activa otro 0,5%

La cifra puede ser algo mayor. La norma aprobada para 2026 contempla un incremento fijo del 1,5% y otro del 0,5% variable, que depende de la inflación. Ese segundo tramo se aplicará si la variación del índice de precios de consumo (IPC) en 2026 es igual o superior al 1,5 %.

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Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan a que ese requisito se cumplirá con holgura. El IPC interanual se situó en el 4,9% en octubre, aunque la confirmación formal llegará cuando se conozca el dato definitivo de 2026 y el Gobierno apruebe la aplicación del incremento.

Ese 0,5% tendrá efectos desde el 1 de enero de 2026, pero se abonará durante el primer trimestre de 2027. Por eso, los funcionarios recibirán también los atrasos que correspondan por las nóminas de 2026.

Si se confirma ese medio punto adicional, la retribución fija anual de referencia para este agente de Hacienda se situará en unos 24.400 euros brutos en 2027. Esta cifra incluye tanto el 0,5% ligado a la inflación de 2026 como el aumento del 4,5% aprobado para el año siguiente.

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El Gobierno también aprobó este martes un aumento del 4,5% en las indemnizaciones por residencia y en las partidas de acción social, que incluyen ayudas para guardería, transporte, tratamientos odontológicos, gafas o vivienda. Estas últimas llevaban 14 años congeladas, según el Ejecutivo.

La cuantía final que reciba cada funcionario seguirá dependiendo de su situación. Un agente con varios trienios, productividad o un destino con complementos más altos cobrará por encima de esta referencia. El cálculo sirve para medir cuánto ha crecido, desde 2018, el salario fijo de un trabajador que accede a la Agencia Tributaria en uno de los puestos iniciales del cuerpo.

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