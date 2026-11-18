Edificios de viviendas en Gijón de una imagen de Europa Press, con el presidente del Gobierno en primer plano, mirando a un simbólico buitre. (Montaje Infobae)

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El mercado inmobiliario español experimenta un cambio de ciclo que se ha visto reflejado en la caída de las compraventas en septiembre producida por la subida de los precios a un nivel que muchas familias ya no pueden afrontar, por el encarecimiento de las hipotecas y, sobre todo, por la retirada de inversores, entre ellos los fondos buitre, que huyen de la normativa sobre vivienda aprobada por el Gobierno.

La combinación de estos factores ha provocado que las compraventas cayeran en septiembre un 13,4% respecto al mismo mes del año anterior, su mayor descenso desde hace más de dos años, hasta alcanzar las 54.548 operaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El desplome ha sido mayor en mercados con precios más altos como País Vasco, donde las operaciones registraron un retroceso interanual del 23,1%; Baleares, con un 22,4%, o Madrid, con el 21%.

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La caída se produjo tanto en las operaciones sobre viviendas nuevas, que descendieron un 11,6%, hasta alcanzar las 12.145 operaciones en septiembre, como en las de segunda mano, que experimentaron su mayor retroceso desde mayo de 2024, un 14%, hasta las 42.403. La caída interanual de operaciones en septiembre prolonga la tendencia bajista que marca la evolución de 2026. En los nueve primeros meses del año, acumula un retroceso del 3,6%.

Una probable bajada de los precios de la vivienda

En este contexto, las cifras de 700.000 viviendas vendidas en doce meses que se alcanzaron en años anteriores parecen haber quedado atrás. Francisco Iñareta, portavoz de idealista, atribuye este cambio “a la retirada de inversores y de muchos particulares que ya no pueden acceder a la compra debido a los altos precios y al enrarecimiento de la financiación”. Prevé que este proceso “se mantendrá en el medio plazo y no son descartables caídas de precio en algunos grandes mercados durante los próximos meses”.

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Pese a ello, Iñareta no cree que España se encuentre ante un desplome “fuerte y generalizado” de la vivienda en España, sino ante “ajustes técnicos” hasta que los precios vuelvan a ser accesibles para los compradores.

Miquel Ángel Vázquez Taín, Presidente del Consejo General de Economistas de España, analiza los desafíos para resolver la crisis de vivienda en España, abogando por un pacto de Estado que involucre a todas las administraciones.

Los fondos huyen de la “inseguridad jurídica”

Junto a la subida de precios, hay analistas que achacan el hundimiento de las compraventas a la inseguridad jurídica provocada por la normativa sobre vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez que “está alejando a los inversores del mercado inmobiliario”.

En esta línea, Iñaki Unsain, director general de ACV Gestión Inmobiliaria, incide en que este retroceso evidencia las consecuencias de una política de vivienda que “ha debilitado” la demanda particular y “ha sido responsable” de la pérdida de inversión. A su juicio, las medidas aprobadas en los últimos años han aumentado “la incertidumbre” de los propietarios y “han desincentivado” la entrada de capital en el mercado residencial.

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“Los inversores han caído de forma significativa porque la limitación de rentas, la protección frente a determinados desahucios y la falta de garantías para recuperar una vivienda han deteriorado la confianza de quienes compraban inmuebles para destinarlos al alquiler”, afirma Unsain.

El descenso de las operaciones es una “señal de alerta” para el mercado inmobiliario español, advierte Yogi Thadhani, country manager de Finteca, debido a que se extiende a prácticamente todas las comunidades autónomas. “No necesariamente estamos ante una pérdida de interés por comprar vivienda, sino ante un mercado que puede estar empezando a encontrar los límites de la capacidad económica de las familias”, señala.

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Imagen de un bloque de viviendas. REMITIDA / HANDOUT por GVA

Hipotecas más caras y condiciones más exigentes

Otro lastre que ha hundido las transacciones en septiembre es el endurecimiento de la financiación por parte de los bancos. Tras la subida de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE), el interés que cobran las entidades por las hipotecas ha aumentado y son más exigentes al concederlas, lo que “ha reducido la capacidad de compra y ha hecho que muchas familias, principalmente las que necesitan financiación, se hayan quedado fuera del mercado”, sostiene Unsain.

En la misma línea, María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, indica que, aunque el volumen de compraventas continúa siendo elevado, la caída interanual de septiembre refleja “una pérdida de impulso que responde, en parte, al encarecimiento de la financiación y a los máximos alcanzados por los precios de la vivienda”. Reconoce que la demanda sigue siendo “muy intensa”, pero la combinación de unos precios cada vez más exigentes y unas condiciones hipotecarias menos favorables “está reduciendo la capacidad de los hogares para materializar sus decisiones de compra”.

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El actual contexto también evidencia que el mercado empieza a perder capacidad para sostener el ritmo de operaciones de los últimos ejercicios, subraya Matos. “Las recientes subidas de los tipos de interés están modificando progresivamente el escenario hipotecario. Las entidades financieras comienzan a adoptar posiciones más prudentes y a revisar sus ofertas, mientras que los hogares se enfrentan a mayores costes de financiación”, argumenta la experta. Este cambio resulta relevante en un mercado en el que tres de cada cuatro compradores necesitan recurrir a una hipoteca.

Una familia mira los anuncios de viviendas en venta y alquiler exhibidos en el escaparate de una agencia inmobiliaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Previsiones: cerca de 660.000 transacciones en 2026

De cara a los próximos meses, Yogi Thadhani considera que el verdadero reto será “comprobar si la desaceleración del mercado viene acompañada de una moderación de los precios que facilite el acceso a la vivienda”.

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Por su parte, Ferran Font incide en que será fundamental observar si la caída de las operaciones se consolida y cómo responde la demanda ante un contexto marcado por unos precios elevados y una oferta que sigue siendo insuficiente. “La falta de vivienda disponible continúa siendo uno de los principales desequilibrios del mercado y un factor que condiciona tanto el acceso a la compra como la evolución de las transacciones”, indica Font.

Matos señala que las previsiones apuntan a que 2026 podría cerrar con alrededor de 660.000 compraventas de viviendas, lo que supondría un descenso del 7,6% respecto a las más de 714.000 operaciones registradas en 2025.

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“Este ajuste confirmaría la entrada del mercado en una fase de desaceleración tras cinco ejercicios de extraordinario dinamismo. Sin embargo, estaríamos todavía ante uno de los mayores volúmenes de actividad de las últimas dos décadas, lo que demuestra que la demanda continúa siendo muy elevada”, señala la experta.

Prevé que si se producen nuevos incrementos de los tipos de interés, el acceso al crédito continuará encareciéndose y la demanda perderá capacidad adquisitiva: “Esto podría acelerar la moderación de las operaciones, especialmente entre los compradores más jóvenes y los hogares que necesitan financiar una mayor proporción del precio de la vivienda”.

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