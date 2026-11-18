Jorge Martínez Leal, en un círculo naranja, junto al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista

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No pasan por buenos momentos en el Ayuntamiento de Móstoles, la segunda ciudad más poblada (215.000 vecinos) de la Comunidad de Madrid tras la capital. Su alcalde, el popular Manuel Bautista, tendrá que declarar en febrero del año que viene tras ser imputado por acoso laboral y sexual a una compañera de partido, a las puertas de las elecciones municipales de mayo de 2027. Su mano derecha, el director de Alcaldía, Jorge Martínez Leal, también ha tenido que atender una reclamación judicial. Según ha podido saber Infobae, la concejalía de Hacienda, Presidencia y Recursos Humanos ha retenido “por embargos judiciales y administrativos” las nóminas de Martínez Leal desde diciembre de 2024 a febrero de 2026, es decir, 16 sueldos.

Jorge Martínez Leal no es solo el director de Alcaldía del Ayuntamiento, es decir, la persona de máxima confianza del alcalde. Es también el secretario general del PP de Móstoles, también de máxima confianza de Ana Millán, vicesecretaria de Organización del PP de Madrid y buena amiga de Isabel Díaz Ayuso. “Martínez Leal es el alcalde en la sombra y el comisario político del partido en el municipio”, coinciden en señalar varios ediles del PP y de la oposición, que piden anonimato. Como director de Alcaldía, su retribución es de 70.608,04 euros brutos anuales, por lo que el Ayuntamiento ha tenido que embargarle una cantidad mayor. “Fui avalista en una operación privada y el negocio salió mal. Es un tema personal y la deuda ya está saldada por mi parte”, se limita a decir Martínez Leal a preguntas de Infobae.

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En el apartado de transparencia de la web del Ayuntamiento de Móstoles se señala que Martínez Leal es “técnico especialista en Procesos Modelo EFQM”, que en realidad no corresponde a una profesión regulada, sino a un curso de especialización para formar a personas en ciertas competencias para que empresas y Administraciones mejoren su rendimiento; también es “técnico especialista en Hostelería y Turismo, experto en Protocolo” y tiene un “certificado de fotografía digital y Photoshop”. En cuanto a su experiencia profesional, es “funcionario de carrera en educación, profesor técnico de Personas Adultas, director técnico de empresas y gestor de personal en el sector Hostelería”. Antes de llegar a Móstoles fue asesor del viceconsejero de Educación de la Comunidad de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso con el alcalde de Móstoles en su reciente visita al municipio madrileño

Jorge Martínez Leal también aparece en el registro mercantil con cargos en cuatro empresas, relacionadas con el mundo de la hostelería, las actividades deportivas y la organización de eventos. “Ya no están activas desde hace años”, aclara. Martínez Leal tendrá que declarar como testigo en la causa abierta por acoso contra el alcalde. Aunque Bautista no va en candidatura madrileña al Congreso de los Diputados (como sí otros regidores madrileños del PP), Isabel Díaz Ayuso ha mostrado su apoyo público al primer edil mostoleño. “El alcalde de Móstoles será una persona importante en la dirección de Madrid”, señaló la semana pasada la presidenta regional en la Asamblea de Madrid, vaticinando un destacado papel de Bautista en la próxima ejecutiva del PP regional.

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Apoyo de Ayuso

Días después, este pasado domingo, Ayuso visitó Móstoles en un mitin electoral donde volvió a apoyar al alcalde, asegurando que tendrá “mayoría absoluta” en las elecciones municipales de 2027 pese a lo que ha descrito como el “acoso, la mentira y el desprestigio” a su trabajo, del que acusa al Gobierno central. “Yo sé que la mafia ha llamado a tu puerta”, afirmó la lideresa madrileña. Allí estaba Ana Millán, gran apoyo de Bautista y de Martínez Leal. Los tres forman parte de una corriente interna que se conoce en el partido como “Los Pancetas”. La verdad es que el Gobierno local de Móstoles es algo especial. Esto es como ‘Falcon Crest’”, señala una fuente del PP mostoleño.

Y es que las relaciones familiares han sido un ingrediente fundamental en la composición del equipo municipal que dirige el alcalde Manuel Baustista. Por ejemplo, dos concejales de Gobierno son pareja. María Ángeles Gómez Hidalgo (que lleva el área de Digitalización y Nuevas Tecnologías) está casada con Sergio Soler, el concejal de Urbanismo y Vivienda. Cristina Molina de Miguel, la edil de Educación y Cultura, es pareja de Javier Pelazas, otro histórico concejal del PP en la localidad. Otras dos concejalas de Gobierno tienen lazos familiares: Raquel Manjavacas (Movilidad, Transporte y Consumo) es la hija de otro histórico concejal, Juan Manuel Manjavacas; y Marta Bastarreche (Juventud y Familia) es hija de Luis Fernando Bastarreche, que llegó a ser candidato del PP a la Alcaldía en dos ocasiones.

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La candidata de Frente Amplio a las elecciones del 29N, Ada Colau, ha animado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a aprobar la prestación universal de 200 euros al mes por hijo a cargo antes de las elecciones generales. "Ya está elaborada", ha destacado.

El PP gobernaba Móstoles con Vox, hasta que en enero de este año hubo una crisis que dimanitó la coalición. Daniel Martín, un edil de Vox con responsabilidades de Gobierno, abandonó la formación liderada por Santiago Abascal y pasó a ser concejal no adscrito. Vox obligó entonces a Bautista a que echara a este edil díscolo del Gobierno. La denuncia por acoso que recibió Bautista también ha supuesto grietas en sus filas. Raúl Gallego, que era concejal de Participación Ciudadana, anunció el pasado mes de marzo su dimisión, ya que era muy amigo de la exconcejal del PP que había denunciado al alcalde.