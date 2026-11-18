Johnny Depp en 'Scrooge'

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“Johnny Depp en el papel de Ebenezer Scrooge con atmósfera de terror y uno de los directores de género del momento”. En casi cualquier otro punto del espacio-tiempo, esa idea hubiese sido sinónimo de éxito para cualquier cinéfilo. En los 90 con Francis Ford Coppola, en los 2000 con Tim Burton o en la década pasada con cualquiera de los autores del bautizado “terror elevado”. Sin embargo, a noviembre de 2026 ni Johnny Depp es el que solía ser, Coppola o Burton están disponibles o el género, que vive sus días más fructíferos, podría encontrar en un clásico de Dickens el tono acorde a los tiempos que vivimos.

Scrooge y los fantasmas de la Navidad es hija de su tiempo en calidad de producto perfectamente calculado por un algoritmo, con un material que ha cautivado a distintas generaciones a través del tiempo, un rostro de sobra conocido y un director como Ti West, que viene de consagrarse como uno de los grandes del terror gracias al tríptico conformado por X, Pearl y Maxxxine. Sin embargo, y que de esto tomen buena nota Denis Villeneuve y Robert Pattinson para la nueva entrega de 007, no todo lo lógico en esta vida es siempre lo más adecuado. Y Scrooge y los fantasmas de la Navidad es un claro ejemplo de ello.

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La historia es de sobra conocida: un hombre avaro y tacaño llamado Ebenezer Scrooge es visitado durante la víspera de Navidad por tres fantasmas: el del pasado, el del presente y el del futuro. Contemplando con horror la vida que pudo tener, la que decidió conservar y la que está abocado a vivir, decide aceptar el espíritu navideño y arreglar las cosas consigo mismo y su entorno, especialmente su sobrino y su empleado Bob Cratchit (Rupert Grint). Ea difícil hablar de posibles spoilers en una obra que tiene 183 años de edad, pero desde luego Ti West -o más concretamente su guionista, Nathaniel Halpern- se esfuerza porque cualquier espectador no se sorprenda lo más mínimo. Y ese es uno de los grandes problemas de la película.

El director Ti West junto a Johnny Depp en 'Scrooge y los fantasmas de Navidad'

Una adaptación demasiado fiel

Cada adaptación de Cuento de Navidad hasta la fecha había tenido su punto distintivo; la primera en los años 30 por el Hollywood más melodramático, la de los 50 era mucho más teatral y contenida, la de los 70 con Albert Finney musical y fantasiosa o la de Los Muppets en Cuento de Navidad por ser en animación y un toque muy infantil. La última hasta la fecha había sido de nuevo en animación, esta vez completa y no mezclando con acción real, de la mano de Robert Zemeckis y con Jim Carrey prestando voz a Ebenezer Scrooge.

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Es importante tener esta de referente pues precisamente abarcaba, en su condición de animación, todas las posibilidades de atmósfera terrorífica y juegos de sombras chinescas que intenta emular esta película, con las limitaciones que tiene no ser de animación pero sí de una película más enfocada al público adulto de lo que era aquella. Ti West, quien ha demostrado en la última década ser un estupendo director creando atmósferas de miedo (La casa del diablo) y luego haciendo explotar todo (Pearl, X), no termina de liberar toda su imaginación y dar rienda suelta al horror con esta versión, que parece en todo momento querer quitarse sus cadenas sin llegar a hacerlo del todo.

Cuesta entender la decisión conformista de no llevar la película a ningún terreno nunca antes explorado, más teniendo al director de V/H/S y a Johnny Depp en su reparto, pero solo la presencia del fantasma de Andrea Riseborough o el de Tramell Tillman consiguen hacer estremecer algo al espectador. No hay momentos musicales, pero tampoco momentos de genuino terror en una adaptación que antepone en todo momento la fidelidad a Dickens por encima del riesgo.

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Tramell Tillman junto a Johnny Depp en 'Scrooge y los fantasmas de Navidad'

Johnny Depp, de vuelta en las grandes ligas

No deja de ser curioso que teniendo a uno de los actores más cameleónicos de la historia reciente del cine, ese que ha sido capaz de encarnar desde el director de cine Ed Wood al Capitán Jack Sparrow o Willy Wonka, quede aquí enterrado bajo kilos de maquillaje que coartan todo tipo de expresividad por su parte. No le han venido nada bien al actor fuera de los grandes focos de cine y sí bajo los de los tabloides y los juicios, pues su Ebenezer Scrooge no termina de ser ni el más cruel ni el más humano de todas sus versiones. Se atisba un claro interés del actor por limpiar su nombre y recuperar a la audiencia que durante años lo idolatró tras años de juicios por el caso con su exesposa Amber Heard, pero no parece que con Scrooge y los fantasmas de la Navidad vaya a encontrar su gran regreso.

En definitiva, estamos ante una película cuyas grandes expectativas juegan precisamente en su contra, pues los ingredientes están ahí pero falta atrevimiento y originalidad para hacerlos volar. Lo mejor ya estaba en las anteriores adaptaciones y lo peor es la sensación de que su moraleja original tiene hoy día más que ver con las cuentas personales que con la idea colectiva que Dickens quiso transmitir casi doscientos años antes. Habrá que esperar un poco más de tiempo para la próxima adaptación, cuando quizá el cine y la gente necesiten recuperar algo la fe en el espíritu navideño.

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