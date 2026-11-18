El poeta Gabriel Ventura. (Lluís Tudela)

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Gabriel Ventura (Granollers, 1988) es poeta atípico. Autor de textos como W (Edicions Poncianes), El mejor de los mundos imposibles (Anagrama) o Apuntes para un incendio de los ojos, poemario recién traducido al castellano por la editorial La Bella Varsovia, siempre intenta, como él mismo confiesa, “mover la poesía fuera de la poesía”.

Por eso, el escritor y artista, expuesto en espacios como MACBA, el Museu Tàpies o el Festival Eñe, también cuenta con trabajos tan atípicos como su colaboración con Albert Serra para escribir La nit portuguesa (Editorial Contra), una crónica del rodaje de su película Liberté (2019), o como su trabajo junto a Rosalía para diseñar el universo de Lux, el álbum que recientemente ha llevado a la cantante catalana a recibir nueve nominaciones a los premios Grammy.

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“Albert Serra y Rosalía son dos genios que tienen una relación muy viva con la poesía y con los que he tenido la suerte de trabajar”, cuenta Ventura a Infobae. Con la artista, señala que su trabajo consistió sobre todo en “investigar”. “Es un álbum profundamente poético, donde hay una base muy literaria y de investigación en las canciones”, explica. “Siempre voy haciendo proyectos paralelos dentro y fuera de la poesía”.

Cubierta de 'Apuntes para un incendio en los ojos', de Gabriel Ventura. (La Bella Varsovia)

Destruir las imágenes

El título de una de las canciones del disco de la cantante, Focu ‘Ranni, apunta directamente al del poemario de Ventura, al traducirse como “gran incendio”. Apuntes para un incendio de los ojos se publicó en catalán en 2020, años antes de que el poeta y la cantante trabajaran juntos. Las afinidades, con todo, son constantes. El libro parte de una foto realizada durante los últimos días de la Comuna de París, en la que aparece derrocada una estatua de Napoleón. De fondo, se dice que aparecen Manet y Rimbaud presenciando esta imagen, que plantea una reflexión sobre si aún es posible “romper” con el lenguaje de las imágenes.

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“En aquella época estaba investigando la idea de la iconoclastia”, continúa Ventura. “Una de nuestras inspiraciones era ese inicio de las rebeliones y ese momento visual, uno de los más importantes, donde se derrocan las estatuas y se derrocan los ídolos. ¿Qué poder contienen estas imágenes para que lo primero que hagamos cuando nos rebelamos sea destruir las estatuas?“.

Derrocados los grandes símbolos de un sistema, el poemario de Ventura nos lleva a preguntarnos si es posible una poesía sin imágenes, paradójicamente, con versos que tratan de describirnos una y otra vez lo que pasa por nuestros ojos, como en los versos: “Un gran sol como un perro asfixiado, oro / y círculos secos”. Son imágenes imposibles, opuestas entre sí, que, como diría Rosalía en su canción Porcelana, pueden enamorarnos, inspirarnos, envenenarnos, curarnos, elevarnos o humillarnos. “Pa’ bien o para mal transformarte”, concluye la cantante en la canción de LUX.

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Fotografía de la Comuna de París que introduce los textos de 'Apuntes para un incendio en los ojos'.

Una religión “en contra de la religión”

También se desprende cierta religiosidad de Apuntes para un incendio de los ojos. El libro, de hecho, empieza con un epígrafe del Libro del Eclesiastés: “Quien talla piedra se puede hacer daño, quien astilla leña se pone en peligro”. Pero, lejos de pensar esto como algo sagrado, el libro de Ventura ofrece un repertorio simbólico, litúrgico e iconográfico atravesado por la profanación y la violencia de la historia.

“Para mí, la poesía es una experiencia religiosa”, afirma el poeta. “Es una experiencia de trascendencia, una experiencia lingüística y delirante que vivo con fanatismo. A la vez, soy un gran apóstata y un gran materialista. Lo vivo con fricción: si hay algo religioso, es una religión que va en contra de la religión”. En uno de sus poemas, de hecho, se describe la fe como una “niebla” y se alude a la devoción religiosa como algo insuficiente: “Tampoco me atrevería a decir / que la memoria de los santos / nos acompaña. / La voluntad divina es insaciable”.

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“Vivo la poesía como un momento de irracionalidad”, confiesa Ventura. “Hay momentos del poema en que a veces te dejas llevar hacia lugares que no sabes si realmente te llevarán. Me gusta la idea de ser más poseído por el lenguaje”. En este aspecto, se da otro punto de comunión entre el poeta y el mundo de la música, en el que también hay grandes artistas cuyo trabajo letrístico puede ser más intuitivo. “Hay algunos momentos de flamenco en este libro”, añade respecto a poemas inspirados directamente en canciones de artistas como La niña de los peines.

Rosalía presenta 'Reliquia' al escenario de Saturday Night Live.

Músicos intuitivos

Durante la gira de Rosalía, podía adquirirse en los conciertos LUX ZINE, una revista donde se mostraba y desarrollaba el amplio universo desarrollado para el álbum de la cantante, y cuyo autor fue Gabriel Ventura. No ha sido esta la última incursión del poeta en el mundo de la música, ya que el próximo mes de diciembre saldrá el disco de Carlos de Jacoba y del dúo musical Ciutat, Blanco Envidia, en el que el poeta y artista ha trabajado escribiendo algunas de las letras y las notas del vinilo. “En lo que yo tardaba en escribir una línea, Jacoba escribía un par de estrofas”, recuerda.

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Su conexión con el mundo de la música es tal que, de hecho, quien presentó su libro en la librería Estrella Distante en Madrid fue el cantante Tristán!. Con él, el poeta comentó su admiración por diferentes letristas que hacen uso de esa mezcla entre intuición e improvisación: de Lou Reed a Yung Beef, pasando por Cecilio G.. “Me gusta muchísimo como escritor. Tiene unas ideas... Cuando le da, es tan bueno que dices: ‘Es que es la mejor poesía que se ha escrito. Yo no he llegado a ese nivel, no tengo la valentía”.

Imágenes del 'LUX ZINE' diseñado por Gabriel Ventura.

Con todo, Ventura reconoce que el fin último de su poesía es, precisamente, lograr que sus versos se sostengan sin una “arquitectura” exterior, ya sea musical o de cualquier otro tipo. “Busco un poema que tenga únicamente el lenguaje como el único bastión que lo sostenga. Mi obsesión es hacer poemas que sean realidad por ellos mismos y no dependan de un referente”.

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