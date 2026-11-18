Varias mandarinas en una cocina (Magnific)

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Con la llegada del otoño y el invierno, las mandarinas se convierten en las grandes protagonistas de las fruterías y de muchas mesas. Su sabor dulce, su aroma característico y la facilidad con la que se pelan las han convertido en una de las frutas más populares de la temporada. Sin embargo, más allá de su sabor y frescura, este cítrico destaca por su composición nutricional y por aportar sustancias beneficiosas para el organismo.

Aunque su contenido en vitamina C es inferior al de las naranjas, las mandarinas ofrecen otros nutrientes de interés, como la provitamina A, los ácidos orgánicos y diferentes flavonoides. Además, contienen criptoxantina, un caroteno con capacidad antioxidante que también puede transformarse en vitamina A en el organismo.

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Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), incorporar mandarinas a la alimentación habitual permite aprovechar una combinación de vitaminas y compuestos vegetales que contribuyen al mantenimiento de distintas funciones del organismo.

Contribuyen al sistema inmunitario

Uno de los nutrientes más conocidos de las mandarinas es la vitamina C, tal y como recoge la FEN. Aunque su concentración es menor que en las naranjas, sigue siendo un aporte interesante dentro de una alimentación variada y equilibrada.

Esta vitamina desempeña un papel importante en el funcionamiento normal del sistema inmunitario y contribuye a proteger las células frente al daño oxidativo. También participa en la formación normal de colágeno, una proteína necesaria para el mantenimiento de la piel, los vasos sanguíneos, los huesos y los cartílagos. Por ello, consumir mandarinas ayuda a sumar vitamina C a la dieta diaria.

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Mandarinas (Shutterstock)

Favorecen la salud visual y de la piel

Otro de los aspectos destacados de este cítrico es su contenido en provitamina A, que es considerable e incluso superior al de las naranjas. El organismo puede transformar determinados carotenoides presentes en los alimentos en vitamina A, un nutriente esencial para diferentes funciones.

La vitamina A contribuye al mantenimiento de la visión en condiciones normales y al cuidado de las mucosas y la piel. En este sentido, destaca especialmente la presencia de criptoxantina, un caroteno que, además de actuar como precursor de esta vitamina, posee propiedades antioxidantes. La mandarina aporta aproximadamente 843 microgramos de criptoxantina por cada 100 gramos de porción comestible, según los datos recogidos por la FEN.

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Antioxidantes que protegen las células

Las mandarinas contienen flavonoides, compuestos vegetales que despiertan interés por su actividad antioxidante. Entre ellos se encuentran la hesperidina, la neohesperidina, la nobiletina y la tangeritina.

Estas sustancias forman parte de los mecanismos naturales de protección frente al estrés oxidativo, un proceso relacionado con el desequilibrio entre los radicales libres y las defensas antioxidantes del organismo. Su presencia convierte a la mandarina en una fruta interesante para sumar compuestos bioactivos a la alimentación cotidiana.

El video se volvió viral en las redes sociales (TikTok: @rominaansaldo3)

Ácidos orgánicos que contribuyen a su sabor

El característico toque ácido de las mandarinas se debe, en parte, a la presencia de ácidos orgánicos, especialmente ácido cítrico y ácido málico. Ambos están presentes también en otros cítricos, aunque en menor cantidad que en las naranjas.

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Estos compuestos forman parte de la composición natural de la fruta y contribuyen a sus características organolépticas, especialmente a su sabor fresco y ligeramente ácido.

Su aroma esconde compuestos vegetales de interés

El atractivo de las mandarinas no reside únicamente en su pulpa. Su corteza contiene sustancias volátiles responsables de su intenso aroma, entre las que destacan los limonoides y determinados terpenos, como el d-limoneno.

Estos compuestos forman parte de la riqueza fitoquímica de los cítricos y explican buena parte de su fragancia característica. Así, incluso el aroma de una mandarina recién pelada es reflejo de la diversidad de sustancias naturales presentes en esta fruta.