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El CNI descarta que Marruecos organizara la entrada masiva de migrantes a Ceuta, pero señala que priorizó la seguridad de la fiesta de Mohamed VI

El servicio de inteligencia atribuye la movilización de más de 80.000 personas a una convocatoria viral en redes sociales y no encuentra pruebas de que Rabat diseñara o coordinara el asalto

Mohamed VI con fez rojo, gafas y túnica tradicional amarilla sentado frente a una pared decorada con azulejos
El rey Mohamed VI encabeza la ceremonia religiosa por el nacimiento del profeta Mahoma en Marruecos (Le Roi Mohamed VI X)
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El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no ha encontrado pruebas de que el Estado marroquí organizara o coordinara la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio, cuando más de 80.000 personas se movilizaron hacia la frontera española. Los servicios de inteligencia atribuyen el episodio a una convocatoria difundida en redes sociales que alcanzó una viralidad extraordinaria y que, a diferencia de lo sucedido en 2021, no responde a una operación diseñada por Rabat para ejercer presión sobre España.

Sin embargo, el informe remitido a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Infobae, reza que Marruecos priorizó la seguridad de la celebración de la Fiesta del Trono, a la que asistía el rey Mohamed VI en el cercano palacio real de Rincón, y no desplegó efectivos suficientes para contener la movilización. Esta decisión, según el CNI, tuvo como consecuencia que miles de personas pudieran acceder a la ciudad autónoma sin encontrar una oposición eficaz de las fuerzas de seguridad marroquíes.

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La jueza María Tardón había solicitado al organismo dependiente del Ministerio de Defensa que analizara la identidad de los presuntos agentes dinamizadores señalados por la Policía y determinara qué personas, grupos u organizaciones podían estar detrás de una movilización de semejantes dimensiones.

“No se han obtenido, hasta la fecha, evidencias que permitan afirmar” que los sucesos fueran “el resultado de una acción instigada, planeada o coordinada por las autoridades marroquíes”, concluye el CNI. El organismo admite que, desde un punto de vista teórico, una operación de estas características podría ser diseñada por el aparato estatal de un país que quisiera utilizar la presión migratoria como una herramienta de “acción híbrida” contra otro Estado. Una decisión así exigiría, según explica, autorización al máximo nivel e implicaría probablemente la intervención de sus servicios de inteligencia.

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En el caso de Ceuta, no obstante, las investigaciones no han permitido acreditar esa hipótesis. El CNI tampoco ha encontrado indicios de que los responsables de las convocatorias digitales estuvieran integrados en estructuras superiores o actuaran bajo las órdenes de organismos estatales marroquíes.

Una movilización descentralizada y sin mafias

Los servicios de inteligencia sitúan el origen de la crisis en un llamamiento difundido a través de las redes sociales que se extendió mucho más allá de los círculos de personas que ya tenían intención de emigrar a España. La convocatoria alcanzó a buena parte de la población marroquí que residía habitualmente o se encontraba en aquellos momentos en las proximidades de Ceuta.

Vecinos de la barriada de Loma Colmenar denuncian que la convivencia es insostenible, marcada por peleas, menores en situación de vulnerabilidad y personas durmiendo en la calle.
Varias personas migrantes en las calles del barrio de Loma Colmenar, en Ceuta (Marcos Moreno / Europa Press)

El informe describe una dinámica de movilización descentralizada, en la que distintos perfiles difundieron mensajes coincidentes en su objetivo, pero sin que existiera un único organizador ni una estructura de dirección centralizada. Los dinamizadores actuaron de manera “múltiple, autogestionada y colaborativa”, en ocasiones mediante una dinámica de imitación e incluso de competencia entre ellos para amplificar los llamamientos.

El anonimato que permiten las redes sociales facilitó esta difusión. El CNI tampoco ha encontrado relaciones de cooperación entre los individuos identificados por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía como posibles agentes dinamizadores sobre el terreno y quienes difundieron las convocatorias en internet.

Para comprobar sus identidades, el organismo recibió el 14 de octubre un disco duro de dos terabytes con el informe policial, las fichas de los presuntos dinamizadores y sus vídeos. Los agentes del CNI sometieron las fotografías a un análisis mediante software de reconocimiento facial y las contrastaron con la información disponible en sus propias bases de datos. El resultado no arrojó ninguna coincidencia que permitiera identificar positivamente a esas personas como individuos cuyos datos biométricos estuvieran almacenados en sus registros. Por ese motivo, el organismo asegura que tampoco dispone de información suficiente para elaborar informes individualizados sobre los señalados por la Policía.

El CNI descarta, además, que detrás de la movilización hubiera mafias u organizaciones dedicadas al tráfico de personas. Según el documento, la concentración fue el resultado de una coordinación informal entre individuos que respondieron a los llamamientos en redes sociales y que confluyeron rápidamente en el perímetro fronterizo al percibir una oportunidad para entrar en España. Los investigadores no han detectado la intervención de redes criminales en la inducción, planificación o ejecución del asalto ni la existencia de un modelo de negocio organizado durante aquellos días.

Las falsas expectativas alimentaron el efecto llamada

El CNI también identifica los mensajes difundidos en redes sociales como un elemento determinante para explicar la dimensión que alcanzó la convocatoria. Entre los contenidos que contribuyeron a multiplicar su alcance figuraban informaciones falsas sobre una supuesta regularización extraordinaria de inmigrantes en España y una hipotética reducción de los controles fronterizos.

A ello se sumó una interpretación distorsionada de la sentencia del Tribunal Supremo del 29 de junio de 2026 sobre las devoluciones en frontera. Según el informe, los convocantes difundieron una versión interesada de la resolución que impedía devolver a Marruecos a quienes hubieran conseguido alcanzar a nado el territorio español. Los testimonios de personas que habían logrado cruzar, junto con los mensajes sobre las condiciones meteorológicas favorables, reforzaron la percepción de que existía una oportunidad para entrar en España y permanecer en el país.

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El perfil de los participantes estuvo compuesto mayoritariamente por varones marroquíes menores de 35 años, aunque también hubo mujeres, menores y núcleos familiares. Procedían principalmente del norte de Marruecos, de localidades como Tánger, Tetuán, Larache, Chefchaouen, Ksar el-Kebir y Asilah.

El organismo relaciona la movilización con la falta de oportunidades y expectativas laborales en Marruecos. En ella confluyeron personas que ya tenían un proyecto migratorio estructurado y otras que, ante la difusión de los llamamientos, interpretaron el cruce como una oportunidad inmediata para conseguir regularizar su situación en España, sin contar necesariamente con una planificación previa.

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