La serie que se parece a ‘El silencio de los corderos’ y que tiene al asesino más terrorífico del año: un thriller criminal que no podrás dejar de ver

Atrapar a un asesino implica cruzar la línea. Liev Schreiber, Zazie Beetz y Stephen Graham protagonizan 'Nocturno', que se estrena el 30 de octubre (Apple TV)

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Acaba de aterrizar en Apple TV Nocturno, la nueva serie de Rowan Joffé (Tin Star) que adapta dos volúmenes de la serie de Joona Linna, los thrillers criminales firmados por Lars Kepler, seudónimo del matrimonio formado por Alexander Ahndoril y Alexandra Coelho Ahndoril.

En esta ocasión, se desplazan los paisajes suecos propios de esta saga nórdica a una localidad ficticia de Pennsylvania repleta de zonas boscosas prácticamente impenetrables, para seguir manteniendo una de las esencias de las novelas, su ubicación en una comunidad aislada y encerrada en sí misma en la que prácticamente todos se conocen y en la que las heridas personales se convierten en identitarias.

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En este contexto, Jonah Lynn (seudónimo americanizado de Joona Linna), interpretado por Liev Schreiber, ha abandonado la investigación de homicidios e intenta llevar una vida apartada en Fairhaven. Sin embargo, el retorno de Michael Frost, un joven desaparecido tres años antes junto a su hermana Felicia, le obligará a retomar un caso que había quedado sin resolver.

Un asesino que mata desde la cárcel

La búsqueda de Felicia conduce a Lynn hasta Walter, encarnado por Stephen Graham (Adolescencia), preso en el hospital psiquiátrico Riverside de Pittsburgh. El personaje cumple cadena perpetua y está acusado también de la desaparición de los hermanos Frost, cuyos cuerpos nunca han aparecido.

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Walter prolongaba la muerte de sus víctimas para torturar a sus familias de una manera de lo más truculenta: las enterraba vivas con apenas un orificio para respirar. Además, tiene una particularidad que lo ‘emparenta’ con otro de los psicópatas más célebres de la historia, Hannibal Lecter, de El silencio de los corderos, ya que tiene la capacidad de influir en la mente de aquellos que le escuchan, de forma que es capaz modificar sus decisiones.

Liev Schreiber y Stephen Graham en la serie 'Nocturno', de Apple TV.

De hecho, la primera escena de la serie nos muestra cómo susurra a través del inodoro a otro recluso impulsándolo al suicidio. No será de extrañar que cuando entre a trabajar un nuevo enfermero, encarnado por Rory Culkin, demasiado joven e inexperto, se convierta en su nuevo objetivo para manipularlo y pasar mensajes al exterior.

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Zazie Beetz interpreta a Saga Bauer, agente del FBI e hija del antiguo compañero de Lynn en la policía de Filadelfia, que falleció por culpa del preso. La investigadora propondrá infiltrarse como paciente para averiguar si Walter ha logrado hacer llegar una nota a un cómplice responsable de liberar a Michael.

La operación obligará a Saga a fingir una enfermedad mental, esconder pastillas, afrontar agresiones de otros internos y comportarse de forma que termine en el sótano del centro, cerca de Walter. Su experiencia con una madre institucionalizada durante años le permitirá sostener esa identidad, aunque la serie plantea el riesgo de que la infiltración afecte a su propia salud mental.

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Un thriller psicológico oscuro

Desde los primeros compases, Nocturno nos adentra en el thriller psicológico más retorcido a través de un planteamiento escabroso difícil de olvidar, que ya estaba presente en las novelas de Lars Kepler: la forma en la que el asesino hacía sufrir a sus víctimas antes de morir, cómo lograba manejar a su antojo la psique de las personas para conseguir sus propósitos y, en definitiva, qué hace a un monstruo como tal. ¿Hay alguna razón o no se necesita buscar justificaciones?

Esta imagen, difundida por Apple TV, muestra a Stephen Graham en una escena de 'Nocturno'. (Apple TV via AP)

Son algunas de las cuestiones que plantea esta serie que avanza de forma calmada, pero sin que le tiemble el pulso en ningún momento, dosificando la información necesaria para ir dotando a los personajes y a la atmósfera de una entidad cada vez más oscura.

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Pero, si algo queda grabado en la retina, es la transformación de Stephen Graham en uno de los personajes más sibilinos y perversos del año (junto a Javier Bardem en Cape Fear). Su presencia es totémica y eso sin duda beneficia a una serie que podría caer en un buen puñado de clichés y de reminiscencias y que consigue tener una entidad propia.