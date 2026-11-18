Militares españoles frente a la frontera de Ceuta. (Reuters/Pedro Nunes)

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El Consejo de Ministros aprobó este martes la declaración de emergencia para instalar nuevos medios electrónicos de seguridad en las islas y peñones de soberanía nacional, con un contrato de 4.922.563 euros que se ejecutará durante 2026 y 2027. La medida busca ampliar los sistemas de detección, alerta y seguimiento ya habilitados en estos territorios. El acuerdo contempla el suministro y la instalación de equipos tecnológicos para reforzar la capacidad de respuesta ante eventuales movimientos migratorios.

El Gobierno señaló que los movimientos migratorios registrados recientemente en Ceuta afectaron la seguridad nacional y expusieron la necesidad de contar con mecanismos de vigilancia más avanzados. Según el acuerdo, los nuevos recursos permitirán mejorar la prevención ante situaciones de este tipo y reforzar el control en los puntos bajo soberanía española situados en el norte de África. La declaración de emergencia permite acelerar la contratación de los equipos.

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La Policía Nacional de Ceuta despliega un nuevo dispositivo de desalojo en el campamento temporal de migrantes situado en el puerto. (EFE / Reduan)

Ceuta sufrió un colapso sin precedentes tras la entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos en apenas unos días. Ante el desbordamiento del CETI y los recursos locales, los vecinos denunciaron una profunda sensación de abandono institucional. Desde entonces, las teorías sobre la causa han ido en varias direcciones, pero muchas de ellas hacia una pasividad o participación de Marruecos. El último informe del CNI analizado por la Audiencia Nacional reconoce que no puede demostrar que el régimen alaui lo fomentase, pero sigue muy extendida la idea de que los agentes marroquíes podrían haber intervenido para evitarlo.

En materia de Defensa, el Consejo de Ministros aprobó este 17 de noviembre otro contrato que consiste en la autorización para licitar el concierto sanitario del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) correspondiente a 2027. El contrato regulará la cobertura médica de mutualistas y otros beneficiarios que opten por recibir atención a través de aseguradoras privadas. Las entidades adjudicatarias deberán garantizar la prestación durante ese año, bajo las condiciones que fije la licitación.

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Efectivos de la Policía Nacional localizan a 74 migrantes en situación de hacinamiento dentro de un inmueble en Ceuta, entre los cuales se encontraban diez menores de edad. (Policía Nacional)

Sistemas de seguridad en las islas y peñones

España cuenta, además de los dos grandes archipiélagos habitados —Baleares y Canarias—, con un conjunto de islas menores y enclaves bajo soberanía española situados frente a la costa norte de África. Esta red territorial incluye desde destinos turísticos con cientos de miles de habitantes hasta peñones sin población civil permanente. Fuera de estas comunidades, España mantiene pequeñas islas repartidas por su litoral. Columbretes pertenece a Castellón; Tabarca está frente a Alicante; y Cíes y Ons se encuentran en la costa gallega. A ellas se suman otros islotes y territorios marítimos de menor extensión. No obstante, dada la situación y la propia explicación del Gobierno, el principal espacio de interés es el estrecho.

Por un lado, se en encuentra la isla de Alborán. En el norte de África se localizan las también las denominadas plazas de soberanía, administradas por España y sin población civil estable. Entre ellas están el peñón de Vélez de la Gomera, unido a tierra firme por una lengua de arena tras un terremoto en 1930; las islas Alhucemas; y las Chafarinas. También figura el islote de Perejil, cercano al estrecho de Gibraltar, que no tiene una guarnición permanente.

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