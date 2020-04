Con el clip en alta difusión, “Take on me” fue número uno en 27 países y arrasó con los premios MTV del año siguiente, alzándose con seis galardones. Durante un año estuvo en lo más alto de los charts y sonó hasta el hartazgo en las discotecas de todo el mundo. Nada volvió a ser igual para los tres jóvenes noruegos que alcanzaron la cima con su single debut. Podrían haber seguido ese camino para siempre, pero eligieron hacer su propia música. “No esperábamos convertirnos en ídolos adolescentes, por eso no quisimos grabar otro ‘Take on me’”, contó Magne el mismo que había empezado todo cuando tenía apenas quince años y apoyó los dedos en el piano inspirado por su admirado Ray Manzarek de The Doors.