Racimos de tomates (Magnific)

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Desde hace siglos, el tomate forma parte de nuestra alimentación diaria y es uno de los productos imprescindibles dentro de la dieta mediterránea. Su sabor, su color, su aroma y sus propiedades nutricionales le han encumbrado como uno de los alimentos que más cuiden de la salud. Uno de esos efectos es su papel protector del hígado, hasta ahora desconocido.

Una investigación italiana publicada en la revista Nutrients revela que comer tomates de forma diaria puede ayudar a reducir la grasa acumulada en el hígado, una de las principales características de la enfermedad hepática asociada a la disfunción metabólica (MASLD). En torno a 10 millones de personas en España tienen hígado graso, según la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH).

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Esta afección, anteriormente conocida como hígado graso no alcohólico, está relacionada con alteraciones metabólicas y factores de riesgo como la obesidad o la hipertensión arterial. Los cambios en la alimentación y en el estilo de vida constituyen una parte importante de su abordaje, por lo que los investigadores continúan estudiando qué alimentos pueden contribuir a mejorar la salud del hígado.

El ensayo ha analizado el impacto del consumo de tomate en personas con MASLD y los resultados muestran una reducción más pronunciada de la grasa hepática entre quienes incorporaron este alimento a su dieta diaria. No obstante, los expertos advierten de que todavía es necesario investigar más antes de establecer recomendaciones clínicas.

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Un puesto de verduras en la calle (Shutterstock España)

Seis semanas de tomate en la dieta

El estudio contó con 79 adultos diagnosticados de MASLD, que fueron divididos en dos grupos. Mientras uno siguió una dieta sin tomate, el otro incorporó diariamente 200 gramos de tomate crudo y 50 gramos de salsa de tomate, procedentes del mismo productor.

La intervención se prolongó durante seis semanas y los participantes mantuvieron, en general, sus hábitos de vida habituales. Durante ese periodo, los investigadores evaluaron distintos indicadores de salud, como la esteatosis hepática, la rigidez del hígado, la composición corporal y los niveles de colesterol.

Los resultados mostraron que la acumulación de grasa en el hígado disminuyó en ambos grupos, pero la reducción fue mayor entre quienes consumieron tomate. Sin embargo, no se observaron diferencias significativas entre los participantes en otros parámetros, como las enzimas hepáticas, los lípidos sanguíneos o el índice de masa corporal.

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Los autores sugieren que “el consumo de tomate puede reducir la acumulación de grasa hepática independientemente de cambios importantes en el peso corporal, la adiposidad total y la adiposidad abdominal”.

Episodio: ¿Qué es el hígado graso?

El tomate no sustituye al tratamiento médico

Aunque incorporar tomates a la alimentación podría ser una estrategia complementaria interesante, los especialistas recuerdan que no debe considerarse un tratamiento para la MASLD. De hecho, los investigadores señalan que la pérdida de peso sostenida de aproximadamente un 10 % o más sigue siendo una de las intervenciones con mayor evidencia para mejorar la esteatohepatitis y la fibrosis en personas con obesidad.

Por otra parte, los investigadores advierten de que algunos productos elaborados con tomate pueden contener muchas calorías y resultar problemáticos para personas con enfermedad por reflujo gastroesofágico u otras patologías.

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