Oasis vuelve a España 18 años después con dos conciertos en Barcelona en julio de 2027

Los músicos británicos Noel (d) y Liam Gallagher posan en la alfombra roja durante el estreno en Reino Unido de la película 'Oasis: Don´t Look Back In Anger'. (EFE/EPA/ANDY RAIN)

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Dieciocho años, una reconciliación y un documental después, Oasis vuelve a España. Han sido muchos meses de especulaciones sobre el futuro del grupo que convirtió Wonderwall en uno de los himnos de los 90, pero por fin Noel y Liam Gallagher han disipado todas las dudas: Oasis volverá a salir de gira en 2027 y hará doble parada en Barcelona. Unas pistas que ya se encargaron de dar en redes sociales.

Pero la cita ya tiene fecha en el calendario: será el 10 y 11 de julio de 2027 en el Estadi Olímpic Lluís Companys, dentro de Oasis Live ’27, una nueva gira de 38 fechas que recorrerá Escocia, Inglaterra, Alemania, España, Países Bajos, Francia, Italia, Estados Unidos e Irlanda y que supone una segunda parte del tour que hace dos años reunió de nuevo a los hermanos Gallagher, Oasis Live ‘25, tras su separación en 2009, que llegó con su enésima disputa, pero su ruptura definitiva. El cantante exvocalista de la banda británica The Verve, Richard Ashcroft, será el artista invitado en todos los conciertos.

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Noel y Liam Gallagher llegan al Festival de Cine de Venecia. Los músicos recorren la alfombra roja y saludan a los presentes, incluyendo a numerosos fans. Ambos posan para los fotógrafos que cubren la premiere mundial del documental 'Oasis: Don’t Look Back in Anger'. (Redes sociales/Venice)

““¡¡¡QUE EMPIECEN LAS CELEBRACIONES!!!! Tras un periodo de reflexión, ‘La fuerza cultural pop más dañina de la historia reciente británica’ se ha declarado en plena forma y volverá a levantar el ánimo del pueblo. Vengan a presenciar su regreso. ¡Será un espectáculo digno de ver!”, han bromeado en un comunicado.

Cómo y cuándo comprar las entradas

Como siempre que se espera alta demanda -como ya ocurrió con Taylor Swift durante su visita a España en 2024- solo se podrán comprar entradas si te has registrado previamente en la web oficial de Oasis: www.oasisinet.com. El plazo de registro ya está abierto y termina este jueves 17 de septiembre a las 17:00 horas. Solo quien reciba un código único e intransferible tendrá acceso a una franja concreta de compra, pero no todo el mundo que se haya registrado tendrá acceso a código.

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Una vez recibido, la venta de entradas en nuestro país se repartirá entre el viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de septiembre, con tres franjas de venta cada día. Según indican desde Live Nation, cada fan seleccionado recibirá directamente la información sobre el día y la hora en la que podrá acceder. El registro será la única vía para optar a las entradas: no habrá venta general ni otras preventas públicas.

La promotora también ha avanzado información sobre los precios: los estándar oscilarán entre 85 y 255 euros, gastos incluidos, a los que se añadirá una cuota de servicio de 2 euros por transacción de Ticketmaster.

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En total, la nueva gira comenzará en Glasgow el 21 de mayo de 2027 y se prolongará hasta septiembre, con paradas en ciudades como Manchester, Múnich, Barcelona, Ámsterdam, París, Roma, Boston y Las Vegas. El recorrido terminará en Reino Unido con cuatro conciertos en Knebworth los días 11, 12, 18 y 19 de septiembre.

El anuncio llega apenas una semana después de la presentación en el Festival de Cine de Venecia de Oasis: Don’t Look Back in Anger, el documental dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace que se adentra en la reunión de los Gallagher y en la gira Live ’25. “No ha habido ningún gran momento revelador que haya iniciado la reunión, solo la comprensión gradual de que es el momento adecuado. Las armas se han silenciado, las estrellas se han alineado y la gran espera ha terminado. Ven a ver a Oasis: no será televisado”, escribieron ambos en agosto de 2024, al anunciar que el grupo volvía.

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Hasta aquella reconciliación, había que remontarse al 28 de agosto de 2009, cuando los asistentes de un concierto que se le celebraba en París fueron avisados de que tras una discusión entre los Gallagher, el evento se cancelaba. Dos horas después, Noel anunciaba el fin del grupo de rock: “Con algo de tristeza y gran alivio les comento que esta noche dejó Oasis. La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podía continuar trabajando con Liam ni un solo día más”.