El príncipe Harry y Meghan Markle en su vivienda de Montecido, en un fotomontaje.

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Los duques de Sussex todavía no han encontrado el hogar definitivo con el que pretenden establecerse en Reino Unido. Apenas dos meses después de instalarse en Inglaterra junto a sus hijos, Archie y Lilibet, el príncipe Harry y Meghan Markle han vuelto a cambiar de residencia. La familia ha abandonado la vivienda principal de la finca en la que se alojaba, en los Cotswolds, para trasladarse a otra propiedad situada dentro del mismo terreno. Un nuevo préstamo que, además de permitirles disfrutar de una mayor intimidad, confirma que su búsqueda de una casa propia continúa abierta.

La información, adelantada por el Daily Mail, apunta a que el propietario es un amigo empresario del príncipe Harry, que ha decidido ofrecerles otra vivienda dentro de su finca para que puedan vivir con más discreción. Lejos de suponer un problema para él, la presencia de los Sussex y de sus dos hijos es bienvenida, y el anfitrión estaría encantado de darles cobijo durante el tiempo que necesiten. Por ahora, sin embargo, no hay noticias de que el matrimonio haya encontrado esa residencia definitiva con la que echar raíces en el país natal del duque.

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El exterior destaca por su amplitud, pues cuenta con piscina y pista de tenis. (Giggster.com)

Mientras se desconoce cómo es la nueva casa en la que se han instalado, sí hay imágenes que permiten asomarse a uno de los hogares más conocidos que han tenido desde que abandonaron la primera línea de la familia real británica: su mansión de Montecito, en California. Una propiedad que se convirtió en el refugio de Harry y Meghan durante su etapa estadounidense y que, antes de pasar a sus manos, tuvo una curiosa vida como escenario para producciones audiovisuales y sesiones fotográficas. De hecho, llegó a anunciarse en una plataforma especializada en alquiler de espacios por un precio que no estaba al alcance de cualquiera: 700 dólares por hora.

Vista exterior de la mansión de Montecito que se compraron los duques de Sussex. (Giggster.com)

Una villa de estilo italiano con un precio de lujo

Tal y como publicó en su día el Daily Mail, el anuncio de la vivienda estuvo disponible en Giggster, una página web dedicada al alquiler de localizaciones para rodajes, vídeos y fotografías. La oferta era anterior a la compra de la propiedad por parte de los duques de Sussex, que se hicieron con ella por 14,7 millones de dólares (unos 12,4 millones de euros al cambio de entonces). El precio para utilizarla como escenario era de 700 dólares por hora, con una reserva mínima de diez horas.

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La descripción del anuncio presentaba la mansión como una “villa de estilo italiano” y detallaba algunas de las condiciones para quienes quisieran trabajar en ella. El espacio podía acoger a un equipo de hasta 15 personas y contaba con aparcamiento privado para 50 vehículos, una capacidad que da una idea de las dimensiones de la finca. Eso sí, había varias restricciones: no se permitía fumar, llevar animales domésticos, cocinar ni consumir alcohol. Tampoco estaba autorizada la grabación de escenas para adultos.

El acceso es imponente. (Giggster.com)

La fachada es de estilo clásico, mediterráneo. (Giggster.com)

La arquitectura, de estilo italiano, está muy presente en el exterior. (Giggster.com)

La vivienda está protegida de miradas indiscretas con vegetación. (Giggster.com)

Las fotografías que acompañaban la oferta permitían descubrir una casa de aire clásico y mediterráneo. La fachada, cubierta parcialmente de hiedra, destacaba por sus postigos azules y sus grandes arcos de piedra. En el interior, las imágenes mostraban una decoración rústica, con vigas de madera vistas, chimeneas de piedra y mobiliario de estilo tradicional. Un conjunto de estancias que transmitía una atmósfera cálida y elegante, muy alejada de la estética minimalista que suele asociarse a algunas de las grandes mansiones contemporáneas.

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Esas imágenes, además, ofrecen una mirada poco habitual a la propiedad antes de que Harry y Meghan la convirtieran en su hogar. Es razonable pensar que la pareja habría adaptado parte de la decoración a sus preferencias una vez instalada, aunque no se conocen todos los cambios que pudieron realizar en las distintas estancias.

Piscina, pista de tenis y hasta una casa de invitados

La bodega es amplia y tiene espacio para decenas de botellas. (Giggster.com)

La biblioteca es otro de sus espacios más llamativos. (Giggster.com)

El anuncio también permitía hacerse una idea de todo lo que ofrecía la mansión más allá de sus salones y dormitorios. La vivienda principal contaba con biblioteca, despacho, gimnasio, spa con sauna, sala de juegos, sala de cine y bodega. A ello se sumaba un garaje con capacidad para cinco coches, otro de esos detalles que reflejan la dimensión de una propiedad pensada para disfrutar de una vida de auténtico lujo.

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El exterior tampoco se quedaba atrás. La casa estaba rodeada de amplios jardines con vistas al mar, una rosaleda, setos cuidadosamente recortados, cipreses y olivos. La finca disponía, además, de pista de tenis, una casita para los niños y una gran piscina, elementos que convertían el terreno en un espacio prácticamente autosuficiente para disfrutar del tiempo libre sin necesidad de salir de casa.

Como complemento, la propiedad incluía una vivienda de invitados independiente, equipada con dos dormitorios y dos cuartos de baño. Un espacio que permitía recibir visitas con privacidad y que ampliaba todavía más las posibilidades de una residencia de dimensiones extraordinarias.

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La cocina, de estilo rústico, es muy amplia. . (Giggster.com)

Cuando la mansión se alquilaba contaba con una decoración clásica. (Giggster.com)

Aquella mansión fue durante años el escenario de la vida de Harry y Meghan en California, lejos de sus obligaciones institucionales y de la atención constante que habían conocido en Reino Unido. Ahora, con su regreso al país natal del príncipe y un nuevo cambio de alojamiento en los Cotswolds, la pareja parece encontrarse todavía en plena transición. Su hogar definitivo sigue siendo una incógnita, mientras las imágenes de la espectacular villa de Montecito recuerdan el tipo de refugio que dejaron atrás.

En California no hace muhco frío, pero el comedor cuenta con chimenea. (Giggster.com)

Este era el anuncio en la web de alquiler. (Giggster.com)

En el interior, las grandes vigas de madera aportan personalidad. (Giggster.com)